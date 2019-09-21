Закрытие чемпионата: Россия забирает последнее золото Баку. LIVE

Стоит упомянуть, что перед самым чемпионатом мира в составе сборной России произошла замена: вместо Веры Бирюковой в Баку поехала Евгения Леванова.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила это решение довольно жестко.
«Бирюкова не выполняла мои замечания, нарушала комплекс всех моих требований к команде и расслабляла других девушек. Мне пришлось с ней расстаться, и это уже второй раз. Ее заменила Женя Леванова, чемпионка Европы и мира, которую я тоже убирала в свое время из состава, потому что она была… «мягко говоря и нежно выражаясь». Но затем вернула и все время напоминала ей о том расставании и его причинах», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».
Сразу после сегодняшних соревнований состоится церемония закрытия чемпионата мира и праздничный концерт. Мероприятия пройдет ориентировочно с 15.00 по 15.45 по мск.
Напомним, что этот чемпионат мира стал для российской сборной уже одним из лучших за последние годы. Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала золото в упражнениях с лентой, мячом и булавами. Ее сестра Арина Аверина взяла серебро с мячом и стала второй в индивидуальном многоборье, а Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем и завоевала бронзу с лентой.
Сегодня сборная России в лице Марии Толкачевой, Евгении Левановой, Анастасии Шишмаковой, Анастасии Максимовой и Анжелики Стубайло будет показывать упражнения с мячами, булавами и обручами.
Сами соревнования начнутся в 13.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финала в групповых упражнениях с пятью мячами, а также финал с 3 обручами и 4 булавами.