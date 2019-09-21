Закрытие чемпионата: Россия забирает последнее золото Баку. LIVE

Стоит упомянуть, что перед самым чемпионатом мира в составе сборной России произошла замена: вместо Веры Бирюковой в Баку поехала Евгения Леванова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила это решение довольно жестко.

«Бирюкова не выполняла мои замечания, нарушала комплекс всех моих требований к команде и расслабляла других девушек. Мне пришлось с ней расстаться, и это уже второй раз. Ее заменила Женя Леванова, чемпионка Европы и мира, которую я тоже убирала в свое время из состава, потому что она была… «мягко говоря и нежно выражаясь». Но затем вернула и все время напоминала ей о том расставании и его причинах», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».