8:0 от «Сити» и провал «Тоттенхэма»: главные сенсации АПЛ

Не в каждом хоккейном матче обе команды забрасывают восемь шайб, даже на двоих. Хоккей в Англии не особо популярен, но есть в этой стране клуб, который любит много забивать — «Манчестер Сити». Последние два сезона именно «горожане» не только выигрывали чемпионство, но и становились самыми результативными во всей лиге (106 мячей в сезоне-2017/18, 95 — в сезоне-2018/19). Вот и на этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы уничтожили своих соперников.

От «Уотфорда», занимающего последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ, никто многого и не ожидал. Но пропустить пять мячей за 18 минут в профессиональном футболе — это событие рядовым не назовешь.

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Первый мяч в ворота «Уотфорда» влетел уже на первой минуте, когда Давид Силва замкнул подачу Кевина Де Брюйне. Следующая опасная передача бельгийца заставила голкипера Бена Фостера сфолить во вратарской на Рияде Марезе — с точки точно пробил Серхио Агуэро. Через шесть минут уже сам Марез пушечным ударом со штрафного попал в голову сопернику, от которой мяч полетел в ворота. Спустя еще две минуты первый из трех своих голов забил Бернарду Силва. Последний в первом тайме мяч записал на свой счет аргентинский защитник Николас Отаменди.

Во второй половине матча де Брюйне сделал еще одну результативную передачу, принял участие в еще одном взятии ворот и напоследок забил сам. Как итог — 8:0!

1 + 2 + 5 = 8



Coincidence? We think not!







#MCIWAT #ManCity — Manchester City (@ManCity) September 21, 2019

Главный тренер «Уотфорда» Кике Флорес подчистую проиграл тренерскую дуэль своему соотечественнику Гвардиоле.

«Мы были безжалостны в плане реализации. Пять ударов и пять голов! Порой мы бьем по воротам 20 раз и не можем забить. Для нас это очень важный выезд после игры в Лиге чемпионов, у нас совсем не было времени на подготовку. Мне бы не понравилось, если бы во втором тайме мы играли расслабленно, с ощущением того, что ведем в счете 5:0. Это было бы неуважительно по отношению к сопернику. Мы отнеслись к игре со всей серьезностью. Мы не делали ничего особенного», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Неутешительные для себя и своей команды итоги подвел и Флорес.

«Это очень плохой день для нас. Вы не хотите попасть в такое положение. Первые минуты стали для нас по-настоящему тяжелыми. Мы пропускали очень легкие голы, и за 15 минут все было кончено. Нас это не устраивает, конечно. Если вы ошибаетесь против «Манчестер Сити» – это крайне опасно. Каждый гол стал следствием различных причин: навеса, пенальти, быстрого розыгрыша мяча. Это были разные сценарии. Сложно выделить проблемы, потому что все – большая проблема. Было сложно остановить подобное развитие событий. Мы выглядели слегка испуганными в начале встречи, но это станет для нас уроком. Мы лишь должны извиниться перед фанатами», — заявил он.

Что ж, «Сити» одерживает будничную для себя разгромную победу и продолжает гонку за «Ливерпулем», который 22 сентября в гостях попытается обыграть лондонский «Челси».

В другом матче игрового дня «Лестер» на домашнем поле одержал волевую победу над «Тоттенхэмом».%

На 30-й минуте лидер «шпор» Гарри Кейн, борясь с гравитацией, в падении толкнул мяч в ворота соперника. Во втором тайме Джейми Варди прострелил в левого фланга и, после отскока, сильно пробил Рикарду Перейра, восстановив статус-кво. Победу же «лисам» на 85-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной принес Джеймс Мэддисон, отправивший мяч точно в левую «шестерку».

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после матча сравнил Варди и Кейна.

«Гарри – топ-футболист, но я бы не стал менять на него Варди. В мире не так много хороших игроков, на которых вы бы хотели поменять Джейми. Он обладает просто невероятным умением читать игру и навязывать борьбу. Он также очень хорош в тактическом плане. Он обладает спортивным голодом, скоростью. Мне нравятся такие нападающие. Нам очень повезло с ним», — отметил англичанин.

Также стоит отметить победу «Бернли» над «Норвичем» и в особенности экспресс-дубль Криса Вуда, который забил на 10-й и 14-й минутах, закрепив 2:0 на табло до конца встречи.

Шестой тур продолжится 22 сентября четырьмя матчами. Как было отмечено выше, «Челси» примет «Ливерпуль», «Вест Хэм» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» отправится в гости к «Кристал Пэлас», а «Астон Вилла» попробует оказать сопротивление лондонскому «Арсеналу».