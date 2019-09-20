Не подвести Авериных: Россия бьется за золото в Баку. LIVE

Остается надеяться, что сборная России по групповым упражнениям действительно успела привыкнуть к Евгении Левановой и сможет повторить успехи гимнасток-личниц на данном ЧМ.

Напомним, Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала золото в упражнениях с лентой, мячом и булавами.

Ее сестра Арина Аверина взяла серебро с мячом и стала второй в индивидуальном многоборье, а Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем и завоевала бронзу с лентой.

Также три девушки совместными усилиями стали первыми в командном многоборье, набрав в сумме больше всех остальных сборных.