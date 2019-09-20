Не подвести Авериных: Россия бьется за золото в Баку. LIVE

На ковре — команда Израиля! Тоже один из главных соперников сборной России. Они выступают сейчас с обручами и булавами.
Объявили оценку сборной Мексики:
Было невероятно много перебрасываний мяча от одной гимнастки к другой одновременно, — все в бешеном темпе. Жаль, что одна ошибка слегка портит общее впечатление.
Ой, грубейшая ошибка для такой опытной команды! Одна из гимнасток не смогла точно принять мяч из простого положения и уронила его на землю.
Выступают одни из фавориток чемпионата мира — итальянки! Они выбрали музыку «Ромео и Джульетта» Чайковского.
Стали известны оценки бразильянок:
В целом мексиканки показали не очень высокую сложность упражнения, темп также был не самым быстрым, носки недотянуты, руки болтаются. Но зато было весело и задорно!
Сборная Мексики начала свое выступление весьма оригинально — сразу с поддержки, выстроив небольшую пирамидку ацтеков.
Тем временем стали известны оценки команды Узбекистана:
Но в целом отличное выступление — с оригинальной поддержкой, интересными групповыми фигурами и многочисленными кувырками.
Ой, одна гимнастка не смогла завершить пируэт вместе со всеми — не додержала позицию!
На ковре — сборная Бразилии, которая всегда отличается своей самобытностью! Задорная команда неожиданно выбрала нетипичную для себя лиричную песню «Аве Мария». Ну, зато эта композиция отлично подходит для красивого переката мячей.
Тем временем объявили оценки польской сборной за пять мячей - 24,300 балла.
И чуть-чуть не успели девочки закончить вместе с музыкой — одна булава еще летела к своему адресату в воздухе. Так что этот элемент (так называемое сотрудничество) просто не будет засчитано.
Эх, одна спортсменка на ровном месте выронила булаву! А ведь уже взяла ее в руки, но, видимо, помешало волнение.
Выступает команда Узбекистана — с обручами и булавами. Они показывают программы под завораживающие барабанные ритмы в довольно быстром темпе.
Объявили оценки сборной России за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав! 28,7 балла — это пока третий результат за данное упражнение (две команды из предыдущего потока нас обогнали). Но посмотрим, какими мы станем в сумме после исполнения второго вида упражнений — с пятью мячами.
Но что касается музыкальности, то здесь у польских спортсменок все было в порядке, — почти все движения точно в такт. Впечатляет.
После сборной России в глаза бросается относительно низкий темп выступления, а также периодически встречающиеся ошибки, — например, только что одна гимнастка потеряла мяч и спешно нагнулась, чтобы его подобрать, пока остальные стояли ровно.
На ковре — команда Польши, выступающая с пятью мячами. Они показывают программу под загадочную музыку из «Цирка Дю Солей».
Нереально высокий темп упражнения и насыщенность дают нам огромную сложность, а значит, возможность получить отличные баллы. Ну, подождем. А пока публикуют оценки предыдущих выступающих — испанок.
Встали девочки в позу (они выступают с обручами и булавами), и сразу зазвучала зажигательная электрогитара.
Спортсменки молниеносно проделали ряд сложнейших перестроений, запрыгивая в обручи друг к другу, оставляя снаряд стоять, чтобы его подобрала другая девушка, и без конца подкидывая обручи и булавы в воздух и обмениваясь ими. Снаряды практически не пребывали в статичном состоянии.
Следующей выступает сборная России! Удачи девочкам! Болельщики уже вовсю скандируют «Россия! Россия!»
Испанки выступили под Бетховена в современной обработке — очень грациозная, ритмичная музыка. Все довольно синхронно, плюс даже была поддержка с выбросом одной гимнастки вперед. Это уже прямо акробатика!
Итак, открывают поток B испанки! На всякий случай предупреждаем, что здесь будут чередоваться выступления с пятью мячами, а также тремя обручами + двумя парами булав. Сборная Испании сейчас выступает с пятью мячами.
Топ-8 многоборья в групповых упражнениях после выступления команд из потока А:
Итак, совсем скоро начнут свои выступления сборные из потока B, в котором покажет свои программы и сборная России!
Остается надеяться, что сборная России по групповым упражнениям действительно успела привыкнуть к Евгении Левановой и сможет повторить успехи гимнасток-личниц на данном ЧМ.
Напомним, Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала золото в упражнениях с лентой, мячом и булавами.
Ее сестра Арина Аверина взяла серебро с мячом и стала второй в индивидуальном многоборье, а Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем и завоевала бронзу с лентой.
Также три девушки совместными усилиями стали первыми в командном многоборье, набрав в сумме больше всех остальных сборных.
Также Винер-Усманова отметила, что пока нет ясности в том, насколько групповички успели освоить программы в новом составе.
«Успели ли они уже обкатать программы? Откуда я знаю? Я ничего не знаю!» — ответила специалист.
Стоит упомянуть, что перед самым чемпионатом мира в составе сборной России произошла замена: вместо Веры Бирюковой в Баку поехала Евгения Леванова.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила это решение довольно жестко.
«Бирюкова не выполняла мои замечания, нарушала комплекс всех моих требований к команде и расслабляла других девушек. Мне пришлось с ней расстаться, и это уже второй раз. Ее заменила Женя Леванова, чемпионка Европы и мира, которую я тоже убирала в свое время из состава, потому что она была… «мягко говоря и нежно выражаясь». Но затем вернула и все время напоминала ей о том расставании и его причинах», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».
К слову, данный чемпионат мира является квалификационным на Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако сборная России уже обеспечила себе участие на главных стартах четырехлетия благодаря победе на прошлом ЧМ — в 2018 году в болгарской Софии. Так что сейчас девушки просто пройдут решающий тест перед Олимпиадой.
Сегодня сборная России в лице Марии Толкачевой, Евгении Левановой, Анастасии Шишмаковой, Анастасии Максимовой и Анжелики Стубайло будет показывать сначала упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами, а затем — с пятью мячами. Порядок выступления команд можно узнать на табличке ниже:
Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция многоборья в групповых упражнениях на чемпионате мира в Баку.