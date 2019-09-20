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Не подвести Авериных: Россия бьется за золото в Баку. LIVE

ЧМ по художественной гимнастике. Многоборье в групповых упражнениях. ОНЛАЙН

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В Баку проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию многоборья в групповых упражнениях.
Трансляция
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16:06

На ковре — команда Израиля! Тоже один из главных соперников сборной России. Они выступают сейчас с обручами и булавами.

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16:04

Объявили оценку сборной Мексики:

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16:03

Было невероятно много перебрасываний мяча от одной гимнастки к другой одновременно, — все в бешеном темпе. Жаль, что одна ошибка слегка портит общее впечатление.

16:03

Ой, грубейшая ошибка для такой опытной команды! Одна из гимнасток не смогла точно принять мяч из простого положения и уронила его на землю.

16:02

Выступают одни из фавориток чемпионата мира — итальянки! Они выбрали музыку «Ромео и Джульетта» Чайковского.

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16:01

Стали известны оценки бразильянок:

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15:59

В целом мексиканки показали не очень высокую сложность упражнения, темп также был не самым быстрым, носки недотянуты, руки болтаются. Но зато было весело и задорно!

15:58

Сборная Мексики начала свое выступление весьма оригинально — сразу с поддержки, выстроив небольшую пирамидку ацтеков.

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15:57

Тем временем стали известны оценки команды Узбекистана:

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15:56

Но в целом отличное выступление — с оригинальной поддержкой, интересными групповыми фигурами и многочисленными кувырками.

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15:55

Ой, одна гимнастка не смогла завершить пируэт вместе со всеми — не додержала позицию!

15:54

На ковре — сборная Бразилии, которая всегда отличается своей самобытностью! Задорная команда неожиданно выбрала нетипичную для себя лиричную песню «Аве Мария». Ну, зато эта композиция отлично подходит для красивого переката мячей.

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15:53

Тем временем объявили оценки польской сборной за пять мячей - 24,300 балла.

15:52

И чуть-чуть не успели девочки закончить вместе с музыкой — одна булава еще летела к своему адресату в воздухе. Так что этот элемент (так называемое сотрудничество) просто не будет засчитано.

15:50

Эх, одна спортсменка на ровном месте выронила булаву! А ведь уже взяла ее в руки, но, видимо, помешало волнение.

15:49

Выступает команда Узбекистана — с обручами и булавами. Они показывают программы под завораживающие барабанные ритмы в довольно быстром темпе.

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15:48

Объявили оценки сборной России за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав! 28,7 балла — это пока третий результат за данное упражнение (две команды из предыдущего потока нас обогнали). Но посмотрим, какими мы станем в сумме после исполнения второго вида упражнений — с пятью мячами.

15:47

Но что касается музыкальности, то здесь у польских спортсменок все было в порядке, — почти все движения точно в такт. Впечатляет.

15:46

После сборной России в глаза бросается относительно низкий темп выступления, а также периодически встречающиеся ошибки, — например, только что одна гимнастка потеряла мяч и спешно нагнулась, чтобы его подобрать, пока остальные стояли ровно.

15:45

На ковре — команда Польши, выступающая с пятью мячами. Они показывают программу под загадочную музыку из «Цирка Дю Солей».

15:43

Нереально высокий темп упражнения и насыщенность дают нам огромную сложность, а значит, возможность получить отличные баллы. Ну, подождем. А пока публикуют оценки предыдущих выступающих — испанок.

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15:40

Встали девочки в позу (они выступают с обручами и булавами), и сразу зазвучала зажигательная электрогитара.

Спортсменки молниеносно проделали ряд сложнейших перестроений, запрыгивая в обручи друг к другу, оставляя снаряд стоять, чтобы его подобрала другая девушка, и без конца подкидывая обручи и булавы в воздух и обмениваясь ими. Снаряды практически не пребывали в статичном состоянии.

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15:38

Следующей выступает сборная России! Удачи девочкам! Болельщики уже вовсю скандируют «Россия! Россия!»

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15:37

Испанки выступили под Бетховена в современной обработке — очень грациозная, ритмичная музыка. Все довольно синхронно, плюс даже была поддержка с выбросом одной гимнастки вперед. Это уже прямо акробатика!

15:36

Итак, открывают поток B испанки! На всякий случай предупреждаем, что здесь будут чередоваться выступления с пятью мячами, а также тремя обручами + двумя парами булав. Сборная Испании сейчас выступает с пятью мячами.

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15:35

Топ-8 многоборья в групповых упражнениях после выступления команд из потока А:

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15:32

Итак, совсем скоро начнут свои выступления сборные из потока B, в котором покажет свои программы и сборная России!

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15:25

Остается надеяться, что сборная России по групповым упражнениям действительно успела привыкнуть к Евгении Левановой и сможет повторить успехи гимнасток-личниц на данном ЧМ.

Напомним, Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала золото в упражнениях с лентой, мячом и булавами.

Ее сестра Арина Аверина взяла серебро с мячом и стала второй в индивидуальном многоборье, а Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем и завоевала бронзу с лентой.

Также три девушки совместными усилиями стали первыми в командном многоборье, набрав в сумме больше всех остальных сборных.

15:20

Также Винер-Усманова отметила, что пока нет ясности в том, насколько групповички успели освоить программы в новом составе.

«Успели ли они уже обкатать программы? Откуда я знаю? Я ничего не знаю!» — ответила специалист.

15:15

Стоит упомянуть, что перед самым чемпионатом мира в составе сборной России произошла замена: вместо Веры Бирюковой в Баку поехала Евгения Леванова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила это решение довольно жестко.

«Бирюкова не выполняла мои замечания, нарушала комплекс всех моих требований к команде и расслабляла других девушек. Мне пришлось с ней расстаться, и это уже второй раз. Ее заменила Женя Леванова, чемпионка Европы и мира, которую я тоже убирала в свое время из состава, потому что она была… «мягко говоря и нежно выражаясь». Но затем вернула и все время напоминала ей о том расставании и его причинах», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

15:10

К слову, данный чемпионат мира является квалификационным на Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако сборная России уже обеспечила себе участие на главных стартах четырехлетия благодаря победе на прошлом ЧМ — в 2018 году в болгарской Софии. Так что сейчас девушки просто пройдут решающий тест перед Олимпиадой.

15:05

Сегодня сборная России в лице Марии Толкачевой, Евгении Левановой, Анастасии Шишмаковой, Анастасии Максимовой и Анжелики Стубайло будет показывать сначала упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами, а затем — с пятью мячами. Порядок выступления команд можно узнать на табличке ниже:

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15:00

Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция многоборья в групповых упражнениях на чемпионате мира в Баку.