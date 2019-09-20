«Провал и удар по имиджу России»: позор «Краснодара» и ЦСКА

«Базель» (Швейцария) — «Краснодар» (Россия) — 5:0

Старт «Краснодара» на групповой стадии Лиги Европы получился полностью провальным. Бронзовый призер чемпионата России был в пух и прах разбит в Швейцарии местным «Базелем», лишившимся перед игрой своих двух основных нападающих.

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«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя», — сказал в телеэфире сразу после игры официальный главный тренер «быков» Сергей Матвеев.

А вот наставник бессменных чемпионов Швейцарии последних лет, также не сумевших пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификацию, Марсель Коллер говорил о подготовке его команды к конкретному сопернику.

«У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом»,

— подчеркнул Коллер.

Один из героев старта сезона в составе «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов во флэш-интервью употребил банальную, но вполне логичную в данном случае футбольную поговорку.

«Нет никакого понимания, что произошло. С самого начала хотели выиграть. Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть. «Базель» не показал чего-то особенного. Это наши ошибки, мы за них поплатились. Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — сказал нападающий.

Рассудителен был в своем комментарии бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, часто выступающий сейчас в качестве футбольного эксперта.

«Поражение «Краснодара» от «Базеля» показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках. «Краснодар» грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается – его не наказывают, — рассказал специалист ТАСС.

— Я не сказал бы, что «Базель» владел каким-то преимуществом. Я не могу кого-то выделить у хозяев, затрудняюсь назвать того, кого мог бы купить один из топ-клубов России, заплатить даже, скажем, 2 млн евро.

Команды, которые играют против «Краснодара» в нашем чемпионате, ничем не хуже, чем «Базель». Дело в уверенности швейцарцев, они не выходили на эту игру с мыслью о том, что «Краснодар» находится на первом месте в РПЛ. «Базель» играл спокойно, футболисты не думали, что «Краснодар» сильнее их».

Ослабленный потерями московский ЦСКА на матч в Болгарии вышел еще и с ротацией. Виктор Гончаренко решил поберечь, например, Федора Чалова, чтобы тот был лучше готов к матчу чемпионата с тем же «Краснодаром».

Поначалу все складывалось для красно-синих хорошо: быстрый гол Игоря Дивеева после стандарта создал ЦСКА задел, а Игорь Акинфеев выручал на последнем рубеже. Однако с началом второго тайма все перевернулось слишком быстро. «Лудогорец» умудрился забить в дебюте отрезка три мяча за четыре минуты, ввергнув армейцев в состояние грогги, после чего добил еще двумя мячами оформившего хет-трик Клаудиу Кешерю.

«Мы и в первом тайме в скорости проигрывали, во втором тайме это сказалось в виде пропущенных мячей. Поэтому не думаю, что тут нужно говорить о том, что было сказано после первого тайма, — сказал после матча Гончаренко.

– Наверное, молодым ребятам тоже нужно пройти через такие матчи пройти. Крупное поражение. Его тяжело принять, но принять надо. Когда ты имеешь средний возраст команды, какой у нас был, то, наверное, через такое тоже нужно пройти».

При этом наставник ЦСКА опроверг предположение, что Чалов и Ильзат Ахметов не вышли в стартовом составе в рамках ротации.

«Нет. Мы мониторим ситуацию в команде в целом. Это медицинские тесты, наши тесты. Было решено в этом матче дать им паузу. Мы с «Краснодаром» будем в одинаково тяжелом состоянии. Нам нужно будет проявлять характер», — рассказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер «Лудогорца» Станислав Генчев подчеркнул на послематчевой пресс-конференции, что победа его команды получилась полностью заслуженной.

«Мы в первом тайме имели четыре момента, две перекладины. В перерыве сказал команде, что мы должны атаковать через зону Карпова, потому что ему 17 лет. Из-за этого мы создали голевые моменты и сумели забить. Это одна из наших самых крупных побед в сезоне, но не самая легкая. Игра была напряженная, мы начали прессинговать ЦСКА, оставляли им зоны, у них были моменты, — рассказал болгарский специалист.

— Наши футболисты любят такие матчи. Они всегда выходят с другим настроем, я видел их горящие глаза. Мы работали над тактикой на сегодня. Я был уверен, что получится хорошая игра, могли проиграть, но хорошо, что победили».

О еврокубковом дебюте Вадима Карпова говорил на пресс-конференции и Гончаренко.

«Такие матчи надо пережить. Их тяжело принять. Но когда 17-летний парень выходит в защите и всей команде по 22-23 года, это непросто. Не могу сказать, что это явилось главной причиной плачевного результата. Мы проиграли в скорости команды, в скорости работы с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю, — рассказал белорусский тренер.

— Трагедией это неправильно называть, это слово подходит для других ситуаций. Это большое разочарование, холодный душ. Мы были гораздо медленнее. Может, сказался именно опыт. Те же Дивеев и Карпов не играли в таких матчах».

«То, что было в перерыве, останется в команде. Сказал играть, как в первом тайме, чуть добавить в прессинге, — рассказал об установке от Гончаренко между таймами в телеэфире после матча Игорь Дивеев.

— Болельщикам могу сказать только спасибо за то, что они приехали. Три часа на самолете – и приехали нас поддержать. Я за всю команду, как сказать, извиняюсь, что мы так сыграли. Будем доказывать в следующих матчах – с «Краснодаром», «Эспаньолом» и «Уралом», кажется».

Не остался в стороне от результатов российских клубов в еврокубках заслуженный тренер России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Это, конечно, провал. Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню, — цитирует Газзаева ТАСС. — Что касается ЦСКА, то нельзя такие эксперименты с составом проводить в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» 0:4 – намечается нехорошая тенденция в еврокубковых матчах».