Покорить Польшу: Каташинская и Васькович катают ритм-танец. LIVE

Твиззлы четвертого уровня сразу же дали понять, что эта пара находится на совсем ином уровне. Ну и вообще прокат очень серьезным получился! И сами ребята довольны.
Опытный эстонский дуэт — Катерина Бунина и Артур Груздев — на льду. Партнерше 18 лет, партнеру и вовсе — 20.
25,25 зарабатывают австралийцы.
Не самый высокий уровень проката, конечно. Элементы не высшей категории сложности, и при этом все на минусы сделали.
Начинают соревнования австралийцы: Александра Фладун-Дорлинг и Кристофер Фладун-Дорлинг. Брат с сестрой. Девушке только 13 лет, хотя так и не скажешь.
Вот кто выступит в первой разминке.
Ну что ж, идет первая разминка на польском льду.
Заканчивается сейчас заливка льда в Гданьске, скоро начнутся сами соревнования.
Вот порядок выступлений пар, которые претендуют на самые высокие места сегодня, исходя из раскладов.
Вторая разминка
5. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) 6. Екатерина Каташинская – Александр Васькович (Россия) – 11.42
Третья разминка
12. Анна-Мари Вольф – Макс Либерс (Германия) 13. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США) 14. Аюми Таканами – Йошимицу Икеда (Япония)
Четвертая разминка
16. Франческа Риги – Алексей Дубровин (Италия) 17. Саша Фиар – Джордж Уоделл (Великобритания) 18. Элла Алес – Даниэль Царик (США)
Начало прокатов запланировано на 11.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.