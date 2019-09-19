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Покорить Польшу: Каташинская и Васькович катают ритм-танец. LIVE

Юниорский Гран-при. Гданьск. Ритм-танец. ОНЛАЙН

В Гданьске проходит юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.
Трансляция
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11:15

Твиззлы четвертого уровня сразу же дали понять, что эта пара находится на совсем ином уровне. Ну и вообще прокат очень серьезным получился! И сами ребята довольны.

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11:12

Опытный эстонский дуэт — Катерина Бунина и Артур Груздев — на льду. Партнерше 18 лет, партнеру и вовсе — 20.

11:11

25,25 зарабатывают австралийцы.

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11:09

Не самый высокий уровень проката, конечно. Элементы не высшей категории сложности, и при этом все на минусы сделали.

11:06

Начинают соревнования австралийцы: Александра Фладун-Дорлинг и Кристофер Фладун-Дорлинг. Брат с сестрой. Девушке только 13 лет, хотя так и не скажешь.

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11:05

Вот кто выступит в первой разминке.

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11:00

Ну что ж, идет первая разминка на польском льду.

10:55

Заканчивается сейчас заливка льда в Гданьске, скоро начнутся сами соревнования.

10:45

Вот порядок выступлений пар, которые претендуют на самые высокие места сегодня, исходя из раскладов.

Вторая разминка

5. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) 6. Екатерина Каташинская – Александр Васькович (Россия) – 11.42

Третья разминка

12. Анна-Мари Вольф – Макс Либерс (Германия) 13. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США) 14. Аюми Таканами – Йошимицу Икеда (Япония)

Четвертая разминка

16. Франческа Риги – Алексей Дубровин (Италия) 17. Саша Фиар – Джордж Уоделл (Великобритания) 18. Элла Алес – Даниэль Царик (США)

10:35

Начало прокатов запланировано на 11.00 мск.

10:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.