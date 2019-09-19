Именем Льва Яшина: учреждена награда лучшему вратарю

19 сентября издание France Football объявило об учреждении нового приза. Теперь индивидуальная награда будет вручаться лучшему голкиперу года, тогда как ранее признавался лишь лучший футболист мира, получавший «Золотой мяч». Примечательно решение французов тем, что приз получил имя легендарного советского вратаря Льва Яшина, который всю свою карьеру провел в московском «Динамо».

«Это совсем не утешительный приз, поскольку он вознаградит лучшего вратаря в мире, избранного тем же жюри из числа международных специалистов, что и «Золотой мяч»,

— заявил главный редактор France Football Паскаль Ферре.

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Интересно, что за всю историю мирового футбола лишь Яшин получал тот самый «Золотой мяч», тогда как другие голкиперы, претендовавшие на звание лучшего футболиста мира, оставались лишь кандидатами, а выбор выпадал на полевых игроков. Так, в пример можно привести таких прославленных вратарей, как Петер Шмейхель, Оливер Кан, Икер Касильяс, Джанлуиджди Буффон и Гордон Бэнс, которые, по мнению болельщиков, незаслуженно оставались без главного индивидуального приза. Кроме Яшина — он получил заветный «Золотой мяч » в 1963 году и навсегда закрепил свое имя в истории, как первый и пока что единственный обладатель данной награды среди голкиперов.

Решение France Football уже прокомментировала вдова Льва Яшина Валентина.

«Мне очень приятно, что учреждена такая награда. Это гордость нашей семьи!»

— цитирует Валентину Яшину «Чемпионат».

Не обошли вниманием позицию французского издания и в московском «Динамо», которому прославленный голкипер отдал больше 20-и лет своей карьеры, так и не сменив клубную прописку. За всю свою историю бело-голубые 11 раз становились чемпионами СССР — в новейшей истории России команде взойти на вершину не удалось до сих пор. И именно Лев Яшин считается не только главной легендой клуба, но и его иконой — вместе с «Динамо» он завоевал пять золотых медалей национального первенства, помимо чего трижды выиграл Кубок СССР. В московской команде, к слову, заявили, что Яшин оказал влияние на развитие не только «Динамо» и всего отечественного футбола, но и мирового.

«Безусловно, очень здорово, что такое популярное и авторитетное спортивное издание, как France Football, учредило награду в честь Льва Яшина. Мы все хорошо помним, кем являлся Лев Яшин, и осознаем, какую роль он играет не только для отечественного, но и для мирового футбола. Мы гордимся нашим легендарным вратарем, который всю карьеру играл в московском «Динамо».

Также не стоит забывать, что величайшее событие для отечественного футбола — выигрыш ЧЕ-1960 — случилось именно на французской земле и именно со Львом Ивановичем в воротах.

Конечно, московскому «Динамо», клубу, который играет на стадионе, носящем имя Льва Яшина, очень приятно, что такая престижная награда, как приз лучшему голкиперу года, будет носить имя великого динамовца», — приводит Sport24 сообщение пресс-службы бело-голубых.

Если вернуться к регламенту, то изначально France Football будет составлять десятку лучших голкиперов мира, а первая награда будет вручена уже 21 октября во Франции. О том, кто в этот список войдет, можно только предположить. Наиболее очевидным является вариант с голкипером «Ливерпуля» Алиссоном Беккером, для которого 2019 год уже является самым ударным в его карьере. В прошедшем сезоне он вместе с «красными» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Бразилии завоевал Кубок Америки. Именно Алиссон был признан лучшим вратарем Английской премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

Однако помешать бразильцу может травма, которую он получил этим летом на самом старте сезона. Восстанавливается от повреждения Алиссон до сих пор.

Явным конкурентом Беккера на награду является его соотечественник Эдерсон, ставший с «Манчестер Сити» чемпионом Англии. Именно Эдерсон вошел в символическую сборную АПЛ, а не Алиссон. Впрочем, своему коллеге по амплуа он все равно уступает как минимум место в сборной.

Также одним из первых имен во время спора на звание лучшего голкипера возникает Мануэль Нойер из «Баварии». После триумфального для сборной Германии чемпионата мира в 2014 году он уже претендовал на «Золотой мяч», имея возможность повторить успех Яшина, но в итоге уступил Лионелю Месси и Криштиану Роналду.