Америка позади: у Дины Аверины два золота на чемпионате мира

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Таким образом, Дина Аверина завоевывает второе золото сегодня, у Екатерины Селезневой — бронза!
Все-таки оштрафовали на 0.050 балла судьи израильтянку. 20.750 балла - это второе место!
Ни одной ошибки не допустила Ашрам. Очень эффектная концовка: бросила ленту во вторую плоскость и поймала снаряд в падении.
Решается судьба золотой медали. Линой Ашрам на ковре.
Очень мало баллов получает итальянка — 16.725.
При переходе на другую плоскость подбросила ленту итальянка, но неточно — сама уже убежала, а снаряд опустила в другом месте.
Итальянка Милена Балдассарри на очереди.
Нет, видимо, все-таки упустила ленту при броске и получила штраф в 0.050 балла. 20.650 балла в общей сумме получает Екатерина, это второе место пока что.
Ну, кстати, программа вышла у нее даже энергичнее, чем у Дины Авериной. Казалось, что упустит ленту во время броска, но поймала ее стопой, а в остальных элементах обошлась без ошибок.
Екатерина Селезнева выходит на ковер.
21.800 балла: уверенное лидерство у Дины Аверины.
Безошибочно выступает Дина Аверина! Динамичная программа, точно выверен каждый элемент. И, кстати, надо сказать, что номер был наполнен усложнениями, но Дина со всем справилась.
Дина Аверина на ковре!
19.300 балла получает американка. Очень довольна собой Зенг.
Затягивается время. Второй раз уже выступает с протестом Никольченко сегодня: сначала в финале с булавами, теперь — с лентой. Не очень понятно, чем именно недовольна украинка и ее тренерский штаб.
И снова подает протест Никольченко. Вот же ж не успокоится украинка.
Лаура Зенг из США выступает. Единственная американская гимнастка в сегодняшнем финале.
Но 20.150 балла набирает украинка. Это первое место пока что.
Грубо ошиблась в самом же начале выступления Влада, уронив ленту в простой ситуации. Это большой минус.
Влада Никольченко из Украины выходит на ковер с лентами.
Несколько затянули с оценками судьи, но в итоге 18.800 балла набирает Алина. Для нее это были последние соревнования на чемпионате мира.
Очень подходит номер и костюм к музыкальной композиции под джаз у Алины. Да и ошибок никаких она не допустила. Разве что в рисунке предмета был недочет один, но очень хорошо кистями работала белорусская гимнастка.
На ковер вновь выходит представительница Белоруссии, и вновь Алина Гарнаско.
17.800 балла набирает Анастасия.
Уронила ленту в самом начале белорусская гимнастка.
Анастасия Салос из Белоруссии открывает соревнования.
Также восемь спортсменок участвуют в финале. Анастасия Салос (Белоруссия); Алина Гарнаско (Белоруссия); Влада Никольченко (Украина); Лаура Зенг (США); Дина Аверина (Россия); Екатерина Селезнева (Россия); Милена Балдассарри (Италия); Линой Ашрам (Израиль).
Итак, на очереди соревнования с лентой.
Вот так выглядит турнирная таблица по итогам упражнений с булавами.
23.800 балла! Это первое место! 0,5 балла отрыв от Ашрам! Это золото!
В самом конце немного ошиблась Дина, бросив булаву не в ту плоскость. Очень недовольна собой гимнастка, по губам отлично читаются все ее эмоции.
Под «Восточные сказки» выступает россиянка.
Дина Аверина вышла на ковер!
20.800 балла всего лишь в активе Катерины.
Недовольна своим выступлением Катерина. Допустила грубую ошибку в прыжке в самом начале выступления, и дальше гимнастка уже несколько потеряла концентрацию.
На очереди белорусская гимнастка Катерина Галкина.
Всего лишь 20.850 балла набирает Николь. Это шестой результат пока что.
Эффектно под рок-н-ролл поймала Николь сразу две булавы одновременно, соединив их в одну. Причем один предмет летел не очень удачно, но с финальным элементом израильтянка справилась.
Еще одна гимнастка из Израиля выступает — Николь Зеликман.
В итоге отклонили протест Никольченко. Гарнаско между тем получила 21.600 балла.
Рассматривают запрос судьи, пока немного затягивается время. Не очень понятно, что именно не понравилось украинцам.
Хм, интересно. Украинка Никольченко, а точнее ее тренерский штаб, видимо, остались недовольны оценкой и подали запрос к судьям.
Удачно выполнила кольцо Алина, с булавами также помарок не допустила. При этом оступилась на развороте.
Представительница Белоруссии на ковре — Алина Гарнаско.
И при этом опережает Влада Арину Аверину. 22.350 балла набирает Никольченко.
Под «Кармен» выступала украинка. Ошибок в своей программе Влада не допустила, но сам номер не был сильно усложнен.
Расстроена Арина. Между тем на ковер вышла Влада Никольченко из Украины.
22.050 балла набирает Арина. Более чем на балл уступает Линой Ашрам россиянка.
Сложнейшие риски были в программе Арины. Но под личным наблюдением Ирины Винер иначе никак. На кольце все четко, но одну ошибку все-таки допустила, упустив булаву уже у ковра.
Следующая на очереди Арина Аверина!
21.900 балла всего лишь набирает итальянка.
Немного оступилась на развороте, но с булавами справилась. Не самое сильное выступление.
На ковер вышла Александра Агьюргисулезе из Италии.
23.300 балла получает Линой.
Безукорезненное выступление. Был один эпизод, когда израильтянка едва не уронила булаву, но обошлось.
Прозвучал национальный гимн Азербайджана. Открывает соревнования Линой Ашрам.
Представляют гимнасток, которые сегодня выступят с булавами.
Итак, все готово к началу соревнований.
По итогам квалификационных упражнений с булавами лидерство принадлежит сестрам Авериным: первое место занимает Арина (24.250 балла), второе — Дина (24.000 балла). Тройку лидеров замыкает израильтянка Ашрам (23.600 балла).
Екатерина Селезнева квалификацию, как уже сообщалось, не прошла, заняв пятое место с 22.600 баллами и при этом получив штраф в 0,10 балла.
Всего в состязаниях примут участие восемь «художниц» из пяти стран: Линой Ашрам (Израиль); Александра Агьюргисулезе (Италия); Арина Аверина (Россия); Влада Никольченко (Украина); Алина Гарнаско (Белоруссия); Николь Зеликман (Израиль); Катерина Галкина (Белоруссия); Дина Аверина (Россия).
Сначала же пройдут финальные соревнования упражнений с булавами. Здесь Россию также представят лишь две россиянки — сестры Аверины.
Сам финал упражнений с лентой пройдет сегодня же, но чуть позже — начало соревнований запланировано на 19.05 мск.
По их итогам Екатерина Селезнева и Дина Аверина пробились в финал с лентой, а вот Арина Аверина допустила серьезную ошибку, выронив предмет, и лишилась шанса побороться за медаль. При этом в финал допускались лишь две девушки из одной страны.
Ранее прошли квалификационные соревнования в упражнениях с лентой. Участие приняли все три российские гимнастки — Дина и Арина Аверины и Екатерина Селезнева.
Приветствуем всех любителей художественной гимнастики на текстовой онлайн-трансляции финала в булавах и ленте на чемпионате мира. Соревнования начнутся ровно через час.