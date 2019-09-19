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Америка позади: у Дины Аверины два золота на чемпионате мира

Дина Аверина завоевала золото в финалах с булавами и лентой

В Баку проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотые медали в финальных упражнениях с булавами и лентой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:00

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

19:55

Таким образом, Дина Аверина завоевывает второе золото сегодня, у Екатерины Селезневой — бронза!

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19:48

Все-таки оштрафовали на 0.050 балла судьи израильтянку. 20.750 балла - это второе место!

19:47

Ни одной ошибки не допустила Ашрам. Очень эффектная концовка: бросила ленту во вторую плоскость и поймала снаряд в падении.

19:45

Решается судьба золотой медали. Линой Ашрам на ковре.

19:45

Очень мало баллов получает итальянка — 16.725.

19:43

При переходе на другую плоскость подбросила ленту итальянка, но неточно — сама уже убежала, а снаряд опустила в другом месте.

19:41

Итальянка Милена Балдассарри на очереди.

19:40

Нет, видимо, все-таки упустила ленту при броске и получила штраф в 0.050 балла. 20.650 балла в общей сумме получает Екатерина, это второе место пока что.

19:38

Ну, кстати, программа вышла у нее даже энергичнее, чем у Дины Авериной. Казалось, что упустит ленту во время броска, но поймала ее стопой, а в остальных элементах обошлась без ошибок.

19:36

Екатерина Селезнева выходит на ковер.

19:35

21.800 балла: уверенное лидерство у Дины Аверины.

19:34

Безошибочно выступает Дина Аверина! Динамичная программа, точно выверен каждый элемент. И, кстати, надо сказать, что номер был наполнен усложнениями, но Дина со всем справилась.

19:33

Дина Аверина на ковре!

19:32

19.300 балла получает американка. Очень довольна собой Зенг.

19:30

Затягивается время. Второй раз уже выступает с протестом Никольченко сегодня: сначала в финале с булавами, теперь — с лентой. Не очень понятно, чем именно недовольна украинка и ее тренерский штаб.

19:28

И снова подает протест Никольченко. Вот же ж не успокоится украинка.

19:26

Лаура Зенг из США выступает. Единственная американская гимнастка в сегодняшнем финале.

19:25

Но 20.150 балла набирает украинка. Это первое место пока что.

19:23

Грубо ошиблась в самом же начале выступления Влада, уронив ленту в простой ситуации. Это большой минус.

19:21

Влада Никольченко из Украины выходит на ковер с лентами.

19:20

Несколько затянули с оценками судьи, но в итоге 18.800 балла набирает Алина. Для нее это были последние соревнования на чемпионате мира.

19:19

Очень подходит номер и костюм к музыкальной композиции под джаз у Алины. Да и ошибок никаких она не допустила. Разве что в рисунке предмета был недочет один, но очень хорошо кистями работала белорусская гимнастка.

19:17

На ковер вновь выходит представительница Белоруссии, и вновь Алина Гарнаско.

19:17

17.800 балла набирает Анастасия.

19:16

Уронила ленту в самом начале белорусская гимнастка.

19:14

Анастасия Салос из Белоруссии открывает соревнования.

19:12

Также восемь спортсменок участвуют в финале. Анастасия Салос (Белоруссия); Алина Гарнаско (Белоруссия); Влада Никольченко (Украина); Лаура Зенг (США); Дина Аверина (Россия); Екатерина Селезнева (Россия); Милена Балдассарри (Италия); Линой Ашрам (Израиль).

19:11

Итак, на очереди соревнования с лентой.

19:10

Вот так выглядит турнирная таблица по итогам упражнений с булавами.

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19:08

23.800 балла! Это первое место! 0,5 балла отрыв от Ашрам! Это золото!

19:07

В самом конце немного ошиблась Дина, бросив булаву не в ту плоскость. Очень недовольна собой гимнастка, по губам отлично читаются все ее эмоции.

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19:05

Под «Восточные сказки» выступает россиянка.

19:05

Дина Аверина вышла на ковер!

19:04

20.800 балла всего лишь в активе Катерины.

19:03

Недовольна своим выступлением Катерина. Допустила грубую ошибку в прыжке в самом начале выступления, и дальше гимнастка уже несколько потеряла концентрацию.

19:01

На очереди белорусская гимнастка Катерина Галкина.

19:01

Всего лишь 20.850 балла набирает Николь. Это шестой результат пока что.

19:00

Эффектно под рок-н-ролл поймала Николь сразу две булавы одновременно, соединив их в одну. Причем один предмет летел не очень удачно, но с финальным элементом израильтянка справилась.

18:58

Еще одна гимнастка из Израиля выступает — Николь Зеликман.

18:57

В итоге отклонили протест Никольченко. Гарнаско между тем получила 21.600 балла.

18:56

Рассматривают запрос судьи, пока немного затягивается время. Не очень понятно, что именно не понравилось украинцам.

18:53

Хм, интересно. Украинка Никольченко, а точнее ее тренерский штаб, видимо, остались недовольны оценкой и подали запрос к судьям.

18:51

Удачно выполнила кольцо Алина, с булавами также помарок не допустила. При этом оступилась на развороте.

18:50

Представительница Белоруссии на ковре — Алина Гарнаско.

18:49

И при этом опережает Влада Арину Аверину. 22.350 балла набирает Никольченко.

18:47

Под «Кармен» выступала украинка. Ошибок в своей программе Влада не допустила, но сам номер не был сильно усложнен.

18:46

Расстроена Арина. Между тем на ковер вышла Влада Никольченко из Украины.

18:45

22.050 балла набирает Арина. Более чем на балл уступает Линой Ашрам россиянка.

18:43

Сложнейшие риски были в программе Арины. Но под личным наблюдением Ирины Винер иначе никак. На кольце все четко, но одну ошибку все-таки допустила, упустив булаву уже у ковра.

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18:41

Следующая на очереди Арина Аверина!

18:40

21.900 балла всего лишь набирает итальянка.

18:39

Немного оступилась на развороте, но с булавами справилась. Не самое сильное выступление.

18:38

На ковер вышла Александра Агьюргисулезе из Италии.

18:37

23.300 балла получает Линой.

18:35

Безукорезненное выступление. Был один эпизод, когда израильтянка едва не уронила булаву, но обошлось.

18:33

Прозвучал национальный гимн Азербайджана. Открывает соревнования Линой Ашрам.

18:31

Представляют гимнасток, которые сегодня выступят с булавами.

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18:27

Итак, все готово к началу соревнований.

18:25

По итогам квалификационных упражнений с булавами лидерство принадлежит сестрам Авериным: первое место занимает Арина (24.250 балла), второе — Дина (24.000 балла). Тройку лидеров замыкает израильтянка Ашрам (23.600 балла).

Екатерина Селезнева квалификацию, как уже сообщалось, не прошла, заняв пятое место с 22.600 баллами и при этом получив штраф в 0,10 балла.

18:20

Всего в состязаниях примут участие восемь «художниц» из пяти стран: Линой Ашрам (Израиль); Александра Агьюргисулезе (Италия); Арина Аверина (Россия); Влада Никольченко (Украина); Алина Гарнаско (Белоруссия); Николь Зеликман (Израиль); Катерина Галкина (Белоруссия); Дина Аверина (Россия).

18:10

Сначала же пройдут финальные соревнования упражнений с булавами. Здесь Россию также представят лишь две россиянки — сестры Аверины.

18:00

Сам финал упражнений с лентой пройдет сегодня же, но чуть позже — начало соревнований запланировано на 19.05 мск.

17:50

По их итогам Екатерина Селезнева и Дина Аверина пробились в финал с лентой, а вот Арина Аверина допустила серьезную ошибку, выронив предмет, и лишилась шанса побороться за медаль. При этом в финал допускались лишь две девушки из одной страны.

17:40

Ранее прошли квалификационные соревнования в упражнениях с лентой. Участие приняли все три российские гимнастки — Дина и Арина Аверины и Екатерина Селезнева.

17:30

Приветствуем всех любителей художественной гимнастики на текстовой онлайн-трансляции финала в булавах и ленте на чемпионате мира. Соревнования начнутся ровно через час.