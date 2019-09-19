Америка позади: у Дины Аверины два золота на чемпионате мира

По их итогам Екатерина Селезнева и Дина Аверина пробились в финал с лентой, а вот Арина Аверина допустила серьезную ошибку, выронив предмет, и лишилась шанса побороться за медаль. При этом в финал допускались лишь две девушки из одной страны.