Гол с колен, травма и удаление: как россияне начинают сезон в НХЛ

Подготовка к сезону в НХЛ выходит на финишную прямую: клубы проводят между собой выставочные матчи, тестируя в боевых условиях недавно образованные звенья и впервые презентуя своих новичков на льду.

Самый большой ажиотаж в этом плане вызвал матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» — командами, которые накануне сезона-2019/20 пополнились несколькими значимыми игроками, в том числе и из России.

Так, стан «рейнджеров» за космическую сумму пополнил Артемий Панарин, а к «дьяволам» присоединился один из лучших нападающих КХЛ последних лет и герой Олимпиады-2018 в Пхенчхане Никита Гусев.

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Также в составе «синерубашечников» было очень интересно посмотреть на голкипера Игоря Шестеркина и 19-летнего нападающего Виталия Кравцова, а в «Нью-Джерси» интриговал 21-летний Михаил Мальцев, который неожиданно перебрался за океан, подписав контракт новичка, несмотря на предложение долгосрочного договора от петербургского СКА.

Все российские новички НХЛ не стали откладывать дело в долгий ящик и зажгли в первом же дерби.

Шедевр Мальцева

«Нью-Джерси» довольно быстро повели в счете — Нико Хишир отличился уже на первой минуте встречи, однако в конце периода все внимание публики неожиданно перевел на себя юный Мальцев, который забросил самую эффектную шайбу межсезонья.

Петербуржец обошел двух защитников и почти прорвался на «пятак», но под давлением Брендана Смита рухнул на колени. Тем не менее нападающий сумел даже из такого положения нанести бросок и обхитрить вратаря, сделав счет 2:0.

После этого соцсети НХЛ взорвались восторгами по поводу молодого игрока, а вратарь «дьяволов» Кори Шнайдер даже выразил надежду, что этот гол поможет команде неоднократно попасть в нарезку лучших моментов.

«Это было действительно красиво. Мальцев — габаритный игрок, но с очень мягкими руками. Он здорово владеет шайбой и умеет сохранять равновесие даже на коленях», — отметил голкипер.

Гол и травма Панарина

После звездного часа Мальцева наступило время забивать «Нью-Йорку» — и сделал это не кто иной, как Артемий Панарин, который дебютировал в составе «синерубашечников».

Хлебушек дождался передачи в левом круге вбрасывания и в касание вогнал шайбу в ворота — в излюбленной манере Овечкина.

Man with the . First of many #NYR pic.twitter.com/t72i2aktqB — MSG Networks (@MSGNetworks) September 19, 2019

Правда, после второго периода россиянин, к сожалению, так и не вышел больше на лед, — в официальном твиттере клуба сообщили, что он получил травму паха. Остается надеяться, что повреждение не очень серьезно, и Панарин сможет вскоре продолжить свою голевую серию за «Нью-Йорк».

Гусев зажигает, «Вегас» плачет

Свой первый гол за новый клуб оформил в этот вечер и Никита Гусев — лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, который весной перебрался в «Вегас Голден Найтс», однако затем был обменян в «Нью-Джерси». В «Вегасе» не решились делать ставку на нападающего с большой зарплатой, который еще не играл в НХЛ, но, видимо, скоро об этом пожалеют.

Еще в прошлом выставочном матче против «Бостона» Гусев отдал филигранную передачу на юного гения Джека Хьюза, который принес «дьяволам» победу в овертайме, а в этой встрече россиянин уже отличился сам — гол стал для него первым в НХЛ.

Никита получил шайбу в центре площадки, отдал на ход Брэндона Бэддоку, а сам полетел открываться на «пятаке», откуда несколькими секундами позже и отправил снаряд в ворота в одно касание.

После этого отличались Хэйли, Сени и Андерссон, причем последнему голевую передачу отдал Виталий Кравцов.

Также несколькими важными спасениями отметился в воротах «синерубашечников» Игорь Шестеркин — кажется, бывший вратарь СКА вполне может обжиться в НХЛ.

Матч закончился победой «Нью-Йорка» со счетом 4:3. То ли еще будет.

Овечкин в порядке, Кузнецов на нервах

Александр Овечкин довольно успешно начал череду предсезонных матчей, отличившись двумя результативными действиями в выставочном матче против действующих обладателей Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз». Особенно важной оказалась передача Ови на Никласа Бэкстрема, который мягко направил шайбу к воротам и при помощи отскока от льда, сбившего с толку молодого вратаря Эвана Фитцпатрика, записал на свой счет победный гол.

Итоговый счет матча — 3:2. «Вашингтону» еще раз предстоит встретиться с «Сент-Луисом» в рамках выставочной встречи, а затем эти же команды откроют официальный сезон НХЛ, так что прошедшую игру можно считать бодрым превью к тому, что нас ждет дальше.

А вот российский одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов ничем особенным в матче не отличился, — разве что со знаком «минус», когда заработал удаление во втором периоде.

Дисквалификация за употребление кокаина, очевидно, оказала серьезное психологическое давление на «Кузю», даже несмотря на то, что НХЛ наказала его довольно мягко — лишь тремя матчами дисквалификации. Таким образом, он пропустит встречи только с «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз».

По сравнению с четырьмя годами отстранениями, наложенными на Евгения Международной федерацией хоккея (ИИХФ), это наказание кажется просто детским лепетом.

Однако Кузнецов все еще не может прийти в себя. Остается надеяться, что вынужденный отдых в начале сезона поможет ему восстановить свои нервы и вернуться на привычный уровень игры.