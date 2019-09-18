С надеждой на золото: Панфилова и Рылов захватили лидерство. LIVE

45,29 балла всего лишь. Шестое промежуточное место.
Сильное и тяжелое выступление. Пожалуй, даже слишком. Музыка так заглушала все происходящее на льду, что технику оценить трудно, но падение не заметить было нельзя. Далеко от лидеров.
Бутаева и Берулава на льду! Они тренируются, кстати говоря, в Москве.
70,97 балла! Лучший результат в карьере Дмитрия и Аполлинарии. Браво!
Это, конечно, было очень сильно. В целом программа, поставленная полностью под саундтреки и образы из «Матрицы», не могла получиться иначе. Ни одной ошибки не сделали Аполлинария и Дмитрий! По технике немцев обогнали почти на восемь баллов.
Панфилова и Рылов на льду! Верим!
36,79 балла. Это очень мало, конечно.
Под трек Фрэнка Синатры про Нью-Йорк выступали ребята, и даже по скоростям успевали, но на твиззлах допустили помарку, да и прыжки синхронностью не отличаются. Могло быть и лучше.
Китайский дуэт открывает предпоследнюю разминку!
Третья группа участников разминается: Мотонг Лиу / Тианзе Вонг (Китай), Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия), Алина Бутаева / Люка Берулава (Грузия), Келли Энн Лорен / Люкас Эфий (Канада).
Заливка льда у нас на очереди. Отдохнем немного.
Вот такие результаты после второй разминки:
58,01 балла — первое промежуточное место! Надеемся, что до следующих наших ребят.
Пожалуй, одно из самых цельных выступлений за сегодня. Поддержки очень старательные и, что немаловажно, синхронные прыжки. Нежная и интересная программа. Первыми они будут сейчас.
Хокк и Кункел на льду!
Что и следовало ожидать — 39,33 балла. Только пятое промежуточное место.
Интересная у итальянцев смена музыки: с Бетховена на «Буги Вуги». Не самая сложная технически программа, хотя помарки были и на твиззлах, и на вращениях. Не обошли они по этому показателю российских спортсменов, поэтому наверняка опустятся ниже.
Зампони и Зандрон на льду!
50,53 балла — обходят они Пепелеву и Плешкова.
Джаз-образы предпочитают почему-то многие наши юные фигуристы, хотя не всегда им это к лицу — больше на школьников на линейке похожи. Тем не менее обошлись без грубых ошибок наши ребята — все прыжки и дорожка шагов на уровне. По скорости есть вопросы, но не критично.
Щеглова и Калашников на льду!
50,22 балла. Первое промежуточное место это, понятное дело, но очень мало для ребят.
Ой, какая грубая ошибка! Высоко подбросил Дмитрий партнершу, но вот заход на землю не удался — Алина просто упала и еще подняться не могла несколько секунд. Вращения, так или иначе, не самые плохие, хотя и скорости недостаточно. Провальное выступление, не иначе.
Пепелева и Плешков на льду! Держим кулачки!
Вторая группа участников выходит разминаться: Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия), Анна Щеглова / Илья Калашников (Россия), Федерика Зампони / Марко Зандрон (Италия), Анника Хокк / Роберт Кункел (Германия).
39,49 балла. Довольно сильно они уступили украинской паре.
Попытались французы сделать что-то интересное и заводное, поставив программу под All Night, но не хватает им скорости для такой темповой музыки. Понравились вращения, хотя и были довольно простыми, а прыжки и поддержка — категорическое нет. Много ошибались, да еще и с падением партнера.
Молчанова и Бельмонт на льду!
48,30 балла. Очень рады украинцы.
Заметно, что украинский дуэт, как это присуще всем юниорам, сделал ставку на технику, из-за чего по части компонентов сказать толком нечего. Двойной аксель и твиззлы удались, скорости тоже неплохие, но цельного выступления у них не получилось.
Дзицюк и Павлов на льду! Удачи!
38,84 балла. Не слишком немцы довольны своим выступлением.
Очень органичную, надо сказать, молодые люди выбрали музыка — «Дом темных бабочек» Пану Аалти. Медленно и трагично, прямо как их выступление. В прыжковой части ни одного элемента точно не выполнили, да и поддержка не на самом высоком уровне.
Роше и Шустер открывают сегодняшнее шоу!
Первая группа участников появляется на льду для разминки: Летиция Роше / Луис Шустер (Германия), Катерина Дзицюк / Иван Павлов (Украина), Людмила Молчанова / Реми Бельмонт (Франция).
Напомним, что Панфилова и Рылов уверенно выиграли свой первый этап Гран-при, и на турнире в Гданьске считаются фаворитами.
Сборную России на турнире представят три дуэта: Алина Пепелева / Роман Плешков, Анна Щеглова / Илья Калашников, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов. Все сегодня выступят 15 спортивных пар.
Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар в рамках пятого этапа Гран-при. Сами прокаты начнутся в 16.55 по московскому времени.