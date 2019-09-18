С надеждой на золото: Панфилова и Рылов захватили лидерство. LIVE

Джаз-образы предпочитают почему-то многие наши юные фигуристы, хотя не всегда им это к лицу — больше на школьников на линейке похожи. Тем не менее обошлись без грубых ошибок наши ребята — все прыжки и дорожка шагов на уровне. По скорости есть вопросы, но не критично.