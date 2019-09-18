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С надеждой на золото: Панфилова и Рылов захватили лидерство. LIVE

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при. Юниоры. ОНЛАЙН

В Гданьске проходит 5-й этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.
Трансляция
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18:32

45,29 балла всего лишь. Шестое промежуточное место.

18:30

Сильное и тяжелое выступление. Пожалуй, даже слишком. Музыка так заглушала все происходящее на льду, что технику оценить трудно, но падение не заметить было нельзя. Далеко от лидеров.

18:27

Бутаева и Берулава на льду! Они тренируются, кстати говоря, в Москве.

18:26

70,97 балла! Лучший результат в карьере Дмитрия и Аполлинарии. Браво!

18:24

Это, конечно, было очень сильно. В целом программа, поставленная полностью под саундтреки и образы из «Матрицы», не могла получиться иначе. Ни одной ошибки не сделали Аполлинария и Дмитрий! По технике немцев обогнали почти на восемь баллов.

18:20

Панфилова и Рылов на льду! Верим!

18:19

36,79 балла. Это очень мало, конечно.

18:17

Под трек Фрэнка Синатры про Нью-Йорк выступали ребята, и даже по скоростям успевали, но на твиззлах допустили помарку, да и прыжки синхронностью не отличаются. Могло быть и лучше.

18:13

Китайский дуэт открывает предпоследнюю разминку!

18:05

Третья группа участников разминается: Мотонг Лиу / Тианзе Вонг (Китай), Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия), Алина Бутаева / Люка Берулава (Грузия), Келли Энн Лорен / Люкас Эфий (Канада).

17:53

Заливка льда у нас на очереди. Отдохнем немного.

17:52

Вот такие результаты после второй разминки:

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17:51

58,01 балла — первое промежуточное место! Надеемся, что до следующих наших ребят.

17:49

Пожалуй, одно из самых цельных выступлений за сегодня. Поддержки очень старательные и, что немаловажно, синхронные прыжки. Нежная и интересная программа. Первыми они будут сейчас.

17:46

Хокк и Кункел на льду!

17:45

Что и следовало ожидать — 39,33 балла. Только пятое промежуточное место.

17:43

Интересная у итальянцев смена музыки: с Бетховена на «Буги Вуги». Не самая сложная технически программа, хотя помарки были и на твиззлах, и на вращениях. Не обошли они по этому показателю российских спортсменов, поэтому наверняка опустятся ниже.

17:39

Зампони и Зандрон на льду!

17:39

50,53 балла — обходят они Пепелеву и Плешкова.

17:37

Джаз-образы предпочитают почему-то многие наши юные фигуристы, хотя не всегда им это к лицу — больше на школьников на линейке похожи. Тем не менее обошлись без грубых ошибок наши ребята — все прыжки и дорожка шагов на уровне. По скорости есть вопросы, но не критично.

17:33

Щеглова и Калашников на льду!

17:33

50,22 балла. Первое промежуточное место это, понятное дело, но очень мало для ребят.

17:30

Ой, какая грубая ошибка! Высоко подбросил Дмитрий партнершу, но вот заход на землю не удался — Алина просто упала и еще подняться не могла несколько секунд. Вращения, так или иначе, не самые плохие, хотя и скорости недостаточно. Провальное выступление, не иначе.

17:26

Пепелева и Плешков на льду! Держим кулачки!

17:20

Вторая группа участников выходит разминаться: Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия), Анна Щеглова / Илья Калашников (Россия), Федерика Зампони / Марко Зандрон (Италия), Анника Хокк / Роберт Кункел (Германия).

17:19

39,49 балла. Довольно сильно они уступили украинской паре.

17:17

Попытались французы сделать что-то интересное и заводное, поставив программу под All Night, но не хватает им скорости для такой темповой музыки. Понравились вращения, хотя и были довольно простыми, а прыжки и поддержка — категорическое нет. Много ошибались, да еще и с падением партнера.

17:14

Молчанова и Бельмонт на льду!

17:14

48,30 балла. Очень рады украинцы.

17:13

Заметно, что украинский дуэт, как это присуще всем юниорам, сделал ставку на технику, из-за чего по части компонентов сказать толком нечего. Двойной аксель и твиззлы удались, скорости тоже неплохие, но цельного выступления у них не получилось.

17:09

Дзицюк и Павлов на льду! Удачи!

17:08

38,84 балла. Не слишком немцы довольны своим выступлением.

17:05

Очень органичную, надо сказать, молодые люди выбрали музыка — «Дом темных бабочек» Пану Аалти. Медленно и трагично, прямо как их выступление. В прыжковой части ни одного элемента точно не выполнили, да и поддержка не на самом высоком уровне.

17:02

Роше и Шустер открывают сегодняшнее шоу!

16:55

Первая группа участников появляется на льду для разминки: Летиция Роше / Луис Шустер (Германия), Катерина Дзицюк / Иван Павлов (Украина), Людмила Молчанова / Реми Бельмонт (Франция).

16:50

Напомним, что Панфилова и Рылов уверенно выиграли свой первый этап Гран-при, и на турнире в Гданьске считаются фаворитами.

16:40

Сборную России на турнире представят три дуэта: Алина Пепелева / Роман Плешков, Анна Щеглова / Илья Калашников, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов. Все сегодня выступят 15 спортивных пар.

16:30

Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар в рамках пятого этапа Гран-при. Сами прокаты начнутся в 16.55 по московскому времени.