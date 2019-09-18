Битва Авериных за финал ЧМ: Арина допустила жуткую ошибку. LIVE

На ковре — одна из главных конкуренток россиянок в мире Линой Аршрам из Израиля! Она выступает с булавами.
И оценки Николь Зеликман! Она пока шестая в общем зачете.
Становятся известны оценки Жозефи Кристенсен. Несмотря на отсутствие грубых ошибок, она недалеко ушла от своей младшей сестры Эмили.
Концовка программы Зеликман поразила публику: гимнастка, лежа на ковре, умудрилась подкинуть и поймать обе булавы между ног, а затем элегантно развернуться и игриво положить подбородок на кулачок, глядя на судей. В целом такой же высокий уровень, как у ее соотечественницы.
На ковре — еще одна израильтянка, и тоже Николь, только не Воронков, а Зеликман. Девушка выступает с булавами под рок-н-ролльную песню The Look группы The Basebolls.
Жозефи в целом справилась с выступлением, хотя сложным оно не выглядело.
И сразу после этого нам показывают оценки израильтянки Николь Воронков — это уже другая лига:
Сразу после Эмили Кристенсен начинает свою программу Жозефи Кристенсен, тоже из Дании. — это прямо как сестры Аверины.
А нам объявляют оценки несчастной датчанки Кристенсен, уронившей ленту три раза. Она на 106-м месте в общем зачете.
Выступление получилось задорным, в страстном испанском темпе, и без единой потери. По завершении программы Николь на эмоциях целует свои булавы, — это мило.
На ковре — израильтянка Николь Воронков. Она выступает под гитарный инструментал Esperanza Максима Родригеса с булавами.
Эх, совсем не удалось выступление датчанки под величавую Caruso. Трижды потеряла снаряд и затем как-то внезапно остановила выступление — очевидно, что не все элементы успела закончить из-за постоянных пауз.
На ковре — Эмили Кристенсен из Дании! После россиянок разница в уровне очень видна — от волнения девушка потеряла ленту в самом начале программы.
Оценки Дины Авериной закрепляют ее уверенное лидерство в многоборье. Без серьезных ошибок это было ожидаемо. Пока что три россиянки возглавляют общий турнирный зачет. Напомним, 24 лучшие гимнастки по итогам квалификации получат право выступить в многоборье — самом престижном виде соревнований в художественной гимнастике.
Дина — это, конечно, очень высокий уровень. Ловит ленту, вообще не глядя на нее, грациозно повернув голову в сторону и показывая любовные страдания своей героини. В концовке только немного запуталась в длинной ленте, но смогла за доли секунды решить проблему и завершить программу в трагической позе, протянув руку по направлению к судьям.
Выступает лидер сборной России — Дина Аверина! Ее программа поставлена под пронзительную Une Vie D'amour.
Оценки Арины Авериной! Вполне себе ничего. Шансы на многоборье сохраняются, само собой.
Судьи очень долго размышляют над оценками. Зрители без остановки скандируют «Россия! Россия!»
Ох, и Арина немного не справилась с нервами! Потеряла ленту ближе к концу выступления. Конечно, она быстро ее подняла, но в таком бешеном ритме и с такой заполненностью элементами, какая присутствует в программе Авериной, эта пауза была особенно заметна...
Арина Аверина выступает с лентой под песню Муслима Магомаева «Ах, эта свадьба» в белом купальнике, напоминающем платье невесты!
Вот это да! Много раз Селезнева подкидывала ленту, ловила ее ногами, руками, делала множество оборотов перед очередным движением со снарядом, но не допустила ни одной серьезной помарки. Оценки, конечно, кажутся заоблачными после предыдущих выступлений.
На ковре — россиянка Екатерина Селезнева! Долго настраивает Катя ленту, раскладывая ее под своими ногами, но наконец начинает выступление под задорную музыку Delicado Рауля Ди Бласио. Трибуны, на которых очень много российских болельщиков, кричат, почти не переставая. Тут же оператор выхватывает спокойных украинских фанатов: они снимают происходящее безумие на телефон.
В целом Ондатье выступила без очевидных грубых ошибок, но и зацепить чем-то не смогла — пока недостаточно сложности и хореографии в программе. Оценки у нее соответствующие.
Тем временем стали известны оценки Араужо. Высокими их назвать нельзя.
Выступает Анна-Мария Ондатье из Шри-Ланки! Она показывает упражнение под зажигательные восточные мотивы El Conquistador («Завоеватель») Максима Родригеса.
Под какую-то однообразную музыку с повторяющейся мелодией выступала Рита. В середине программы с трудом поймала булавы после того, как подкинула их на очень большую высоту, и замешкалась. Посмотрим, какими будут оценки.
Выходит Рита Араужо из Португалии! Она выступает с булавами (да, у нас будут чередоваться программы с булавами и лентой).
Итак, соревнования вот-вот начнутся!
Сейчас россиянкам предстоит показать себя в квалификации с лентой, чтобы пробиться в финал, который состоится этим вечером. Напомним, в 18.30 мск гимнастки поборются за медали с булавами, а в 19.05 начнется финал с лентой.
В отношении вечернего финала с булавами россиянки могут сохранять позитивный настрой. По итогам квалификации они заняли первые три места, теперь надо лишь повторить этот успех.
Лучший результат в отборе показала Арина Аверина — 24,250 балла, второй — Дина (24,000), а третий — Екатерина Селезнева (22,600).
В финале с мячом Дина Аверина взяла свое и завоевала золото с результатом 23,500 балла. Ее сестра Арина стала второй (23,050 балла), а бронза досталась Линой Ашрам (22,400).
Стоит отметить, что Селезнева в соревнованиях с мячом участия не принимала, но у нее будет возможность показать это упражнение в случае, если она пробьется в многоборье. Там гимнастки должны будут продемонстрировать все четыре предмета, чтобы выявить сильнейшую «художницу» на планете.
Что касается Дины Авериной, то для нее финал с обручем, где она взяла бронзу, чуть не обернулся кошмаром.
«После финала с обручем я вышла из зала, потом зашла, посидела в уголочке. Поплакала, меня Ариша стала успокаивать с Верой Николаевной Шаталиной. Потом Ирина Александровна Винер-Усманова подошла ко мне и сказала, что не всегда получается выигрывать, и нужно настраиваться еще на один финал — с мячом.
Ожидание своей очереди выступать с мячом было ужасным. Потом у меня мячик начал скользить, руки сырые стали, а полотенца нет. Ирина Александровна спрашивает, что случилось. Я говорю ей об этом, она мне: «Об меня вытирай», — приводил слова гимнастки РИА «Новости».
Российская гимнастка Дина АверинаРИА Новости
После победы с обручем Селезнева призналась, что не может поверить в происходящее.
«Я все еще немного в шоке. После выступления Дины все испугались за золотую медаль? Я сама была очень напугана (смеется). Но Ирина Александровна Винер умеет настроить, подобрать нужные слова.
Посвящаю первую в карьере золотую медаль чемпионата мира всей России!» — цитировал спортсменку «СЭ».
Также гимнастка призналась, что ей жаль Александру Солдатову, которая из-за недомогания не попала на чемпионат мира.
«В спорте может случиться все. Я готовилась так же, как и она, и мне нужно делать свое дело. Выступать и за себя, и за команду», — отметила Селезнева.
Вспомним о главных событиях прошедших дней на чемпионате мира.
В финале с обручем россиянки завоевали две медали, причем золото неожиданно взяла Екатерина Селезнева, которая в 24 года впервые попала на ЧМ, экстренно заменив упавшую в обморок Александру Солдатову. Селезнева набрала 23,500 балла.
А вот признанный лидер сборной Дина Аверина стала только третьей (23,350). Серебро же досталось израильтянке Линой Ашрам (23,400).
Приветствуем всех любителей художественной гимнастики на текстовой онлайн-трансляции выступлений россиянок Дины и Арины Авериных и Екатерины Селезневой с лентой в квалификации чемпионата мира! Соревнования начнутся ровно через час.