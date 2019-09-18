Битва Авериных за финал ЧМ: Арина допустила жуткую ошибку. LIVE

В отношении вечернего финала с булавами россиянки могут сохранять позитивный настрой. По итогам квалификации они заняли первые три места, теперь надо лишь повторить этот успех.

Лучший результат в отборе показала Арина Аверина — 24,250 балла, второй — Дина (24,000), а третий — Екатерина Селезнева (22,600).