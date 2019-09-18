Шанс исправиться: ученик Тутберидзе сражается за золото. LIVE

Отличный каскад с тройным тулупом, тройной риттбергер и двойной аксель — как по учебнику. Удивил Кори своим довольно стабильным выступлением. Вращения, правда, не на самом высоком уровне, но это не так важно — за лидерство ему все равно не бороться.