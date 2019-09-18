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Шанс исправиться: ученик Тутберидзе сражается за золото. LIVE

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при среди юниоров. ОНЛАЙН

В Гданьске проходит 5-й этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы.
Трансляция
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20:03

87,33!!! Ничего себе! Это лучший результат за короткую программу в карьере Даниила, да еще и с каким отрывом — раньше было 72,28.

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20:01

Тройной аксель без плюсов, но и без недокрута. Зато тройной риттбергер идеальный, каскад тройной лутц + тройной тулуп, вращения и дорожка шагов четвертого уровня. Идеальное выступление, если не брать первый прыжок. Хорошо, что без падений.

19:59

Даниил Самсонов на льду! Держим кулачки!

19:58

65,24 балла. На большее рассчитывал ученик Брайана Орсера, но и на том рад.

19:55

Отличный каскад с тройным тулупом, тройной риттбергер и двойной аксель — как по учебнику. Удивил Кори своим довольно стабильным выступлением. Вращения, правда, не на самом высоком уровне, но это не так важно — за лидерство ему все равно не бороться.

19:52

Чечерлли на льду!

19:52

52,47 балла. Доволен своим прокатом Ноа.

19:50

Ого, каскад с двумя тройными тулупами сделал швейцарский фигурист. Получилось очень даже интересно, но вот тройной риттбергер ему не засчитали. Скомканное выступление.

19:47

Боденштейн открывает сегодняшнее шоу! Смотрим.

19:42

Первая группа участников разминается: Ноа Боденштейн (Швейцария), Кори Чечерлли (Канада), Даниил Самсонов (Россия), Ян Фречон (Франция), Луафэн Ли (Китай).

19:41

Напомним, что для Самсонова, который владеет самыми сложными четверными прыжками, это будет шанс исправиться за этап Гран-при в Риге. Там Даниил занял третье место, упав в произвольной программе.

19:40

Всего сегодня выступят 26 участников. Россию представят ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и воспитанник Алексея Мишина Глеб Лутфуллин.

19:30

Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции мужской короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при. Сами прокаты начнутся в 19.55 по московскому времени.