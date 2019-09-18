Шанс исправиться: ученик Тутберидзе сражается за золото. LIVE

87,33!!! Ничего себе! Это лучший результат за короткую программу в карьере Даниила, да еще и с каким отрывом — раньше было 72,28.
Тройной аксель без плюсов, но и без недокрута. Зато тройной риттбергер идеальный, каскад тройной лутц + тройной тулуп, вращения и дорожка шагов четвертого уровня. Идеальное выступление, если не брать первый прыжок. Хорошо, что без падений.
Даниил Самсонов на льду! Держим кулачки!
65,24 балла. На большее рассчитывал ученик Брайана Орсера, но и на том рад.
Отличный каскад с тройным тулупом, тройной риттбергер и двойной аксель — как по учебнику. Удивил Кори своим довольно стабильным выступлением. Вращения, правда, не на самом высоком уровне, но это не так важно — за лидерство ему все равно не бороться.
Чечерлли на льду!
52,47 балла. Доволен своим прокатом Ноа.
Ого, каскад с двумя тройными тулупами сделал швейцарский фигурист. Получилось очень даже интересно, но вот тройной риттбергер ему не засчитали. Скомканное выступление.
Боденштейн открывает сегодняшнее шоу! Смотрим.
Первая группа участников разминается: Ноа Боденштейн (Швейцария), Кори Чечерлли (Канада), Даниил Самсонов (Россия), Ян Фречон (Франция), Луафэн Ли (Китай).
Напомним, что для Самсонова, который владеет самыми сложными четверными прыжками, это будет шанс исправиться за этап Гран-при в Риге. Там Даниил занял третье место, упав в произвольной программе.
Всего сегодня выступят 26 участников. Россию представят ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и воспитанник Алексея Мишина Глеб Лутфуллин.
Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции мужской короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при. Сами прокаты начнутся в 19.55 по московскому времени.