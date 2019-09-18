«Бьют, сажают на цепь»: Хабиба осудили за борьбу с медведем

Глава британской организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») опубликовала обращение к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором просит боссов промоушена обратить внимание на видеоролики, где чемпион организации российский боец Хабиб Нурмагомедов борется с медведями.

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Напомним, в сети уже неоднократно появлялись видео, на которых одна из главных звезд смешанных единоборств (MMA) еще в детском возрасте проводит шуточные «поединки» с животными. Организация считает, что лига должна отреагировать на эти эпизоды.

«PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит своего поведения и не начнет обращаться с животными с тем уважением, которого они заслуживают. Борьба с медведем на цепи — это отвратительное поведение, которое говорит об отсутствии уважения и непонимании животных», — цитирует Аллен Business Insider.

Впервые в интернете видео борьбы юного Хабиба с маленьким медвежонком появилось несколько лет назад. Сам ролик был записан в 1997 году.

В дальнейшем появились видеозаписи от 2014 и 2019 года. На всех трех видео Нурмагомедов, скорее, играется со зверем, нежели ведет действительную схватку. Однако в PETA считают иначе: там уверены, что животным в любом виде не место в человеческих MMA.

«В природе медведи бродят по огромным территориям, собирают пищу, плавают, роются в грязи, ищут партнера и делают другие свойственные им вещи. Тех же медведей, которых в России используют для бокса, танцев и других архаических развлечений, обычно отнимают от их матерей в детстве, сажают на цепь, надевают намордник, бьют и лишают самого важного в их жизни», — отмечает Аллен.

В конце своего заявления правозащитница отметила, что PETA призывает господина Нурмагомедова «бороться с соперниками-людьми, которые не отказывают вам в боях».

За Хабиба в соцсетях по данной теме часто заступаются его поклонники.

«Мне рассказывали ребята, которые видели: этот медведь жил в таких хороших условиях, ел то, что Хабиб сам кушает. Спал на перине, можно сказать, а то, что Хабиб с ним боролся — так он с ним игрался, видно же, ну что вы, в самом деле», — написал подписчик Орла в инстаграме.

Сам Нурмагомедов не так давно рассказал об отношении к подобному «хобби», заодно прокомментировав нападки со стороны отца своего главного соперника — Конора Макгрегора.

«Отец Конора говорил о видео с медведем так: «Отца Хабиба надо посадить в тюрьму, ведь он ребенка со зверем заставил драться».

Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы». Так вся жизнь у меня и прошла, в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь»,

— заявил несколько лет назад Орел.

Как известно, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов является не просто тренером, но главным человеком в жизни российского чемпиона, и многие упрекают именно его в том, что он приучил сына к борьбе со зверем. Однако Нурмагомедов-старший имеет свою позицию по данному вопросу.

По его словам, медвежонок никогда не был агрессивным и лишь «игрался» с соперником, а также сам с удовольствием осваивал приемы борьбы — например, мог прихватить человека за ноги, занять доминирующую позицию сверху и удерживать контроль. Кроме того, Абдулманап заверил, что не имеет никакого отношения к тому, что животное было вырвано из дикой природы.

«Видимо, где-то пристрелили мать, а медвежат оставили и подарили их директору Совхоза. Их было двое изначально. Один медвежонок — побольше, он у нас залезал на велосипед, но потом его отдали в зоопарк. А другой — маленький.

Сначала просто игрался, потом научился хватать за ногу, за две ноги, валить, оказываться наверху. Медвежонок обучился борьбе, боролся хорошо. Он не был злым, не был кусачим. После борьбы его подкармливали сахаром. Он радовался, игрался»,

— рассказал Нурмагомедов-старший в интервью «СЭ».

В одном из главных американских изданий — USA Today — сомневаются, что руководство UFC и лично Дана Уайт станут применять к Хабибу какие-либо санкции. Там считают, что портить отношения с одной из главных звезд промоушена из-за его милых шалостей с медведем никто не станет.