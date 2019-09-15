Довел «Спартак» до истерики: Кононов на грани увольнения

Приняв в ноябре прошлого года предложение «Спартака» стать его главным тренером, Олег Кононов совершил едва ли не главную ошибку в своей карьере. Просто потому что сделал это в неподходящее время. Увольнение Массимо Карреры в прошлом сезоне спровоцировало массовую истерию во всем, что окружает «Спартак», но в основном это коснулось того, за счет чего живет и существует московский клуб — болельщиков. Между фанатами произошло резкое разделение на два лагеря: категорически несогласных с решением бросить тренера-чемпиона и тех, кто призывал плюнуть на все и оказать поддержку новому наставнику. И Кононов должен был прекрасно понимать, что необходимо проявить себя как минимум не хуже своего предшественника из Италии, чтобы от подобного раскола избавиться.

Но либо Кононов свои силы переоценил (ведь его не звали в «Спартак» из тульского «Арсенала» насильно), либо осознал, что лучше пометки в трудовой книжке о работе в самом титулованном клубе России уже в его карьере не будет.

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Загнал себя в тупик Кононов и теми самыми знаменитыми словами про «построить спартаковский футбол за четыре месяца», которые ему припоминают уже больше чем полгода. Специалист сам сделал все для того, чтобы спровоцировать на себя психологическое давление со стороны фанатов и СМИ, а отсутствие результата и хоть какой-то ясности, во что играет его команда, лишь увеличивали его. За провал сезона — вылет из Лиги Европы и Кубка России, пятое место в чемпионате и проигранную дуэль с ЦСКА — большинство ожидало реальной революции в клубе и отчасти ее дождалось. «Спартак» покинули Наиль Измайлов, Сергей Родионов, Денис Глушаков и Михаил Вартапетов и Александр Атаманенко — пожалуй, главные люди из руководства и состава красно-белых, к кому имелось больше всего претензий. Но увольнения Кононова так и не случилось.

Совет директоров на итоговом заседании хоть и признал результаты работы главного тренера неудовлетворительными, но выразил ему доверие на новый сезон.

Кононову было предоставлено еще больше времени и, что важнее, рабочего материала. За одно трансферное окно «Спартак» не только избавился от балласта, но и сделал ряд классных приобретений, потратив на них в общей сумме больше €40 млн — столько клуб не тратил никогда. Подобный ход дал всем ясно понять: под тренера собирается состав и создаются все условия для комфортной работы. От Кононова требовалось только одно: результат. Его он дать не может.

«Спартак» провел ударный август, во время которого в том числе одержал сверхэмоциональную победу в дерби над ЦСКА, но после поражения «Браге» и последующего непопадания в групповой этап Лиги Европы у красно-белых вновь все посыпалось.

Уступив на своем поле «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ, Кононов вновь обратил волну гнева на себя и команду, а с трибуны впервые за долгое время снова последовал свист и гул вдогонку с уже эпохальным зарядом «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», которым фанаты подчеркивают значимость итальянского тренера в истории клуба. И на этот раз Кононов был вынужден выступить с ответом в адрес болельщиков, жаждущих его увольнения.

«После каждого поражения «Спартака» — одно и то же. Я могу ответить болельщикам только победами»,

— сказал он на пресс-конференции.

Вот только неизвестно, будут ли они, а если да, то с Кононовым ли. По данным «СЭ», на матч с «Уфой» команду будет готовить точно действующий главный тренер. А вот что будет в случае поражения в столице Башкортостана – неизвестно. Кредит доверия исчерпан, кажется, практически совсем.

Действительно, многие закрыли глаза на игровые проблемы «Спартака» во время победной августовской серии ввиду яркой игры новичков клуба Андре Шюррле и Гуса Тиля. Однако за ними-то эти самые грубые недочеты модели Кононова и скрылись. «Спартак» побеждал, результат был — и ладно. Но далеко выезжать на свежей крови красно-белые не смогли, и уже сейчас в адрес тех же Шюррле с Тилем, а также уже лидеров-ветеранов команды Георгия Джикии и в особенности Романа Зобнина пошла волна критики. И обоснованной. Все, кто хоть в какой-то период тащил «Спартак» наверх, резко сбавили в уровне подготовки. Прогресса добился только один – Зелимхан Бакаев, который с Кононовым работал еще в Туле. Но Зелимхан в данном случае лишь исключение. У остальных же ощущается тотальный регресс.

По отдельности такое возможно, у всех вместе — это уже знак систематической ошибки. Ошибки, за которую отвечать обязан Кононов.

«Когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чем, на поле ведь играем мы. Мы полностью доверяем тренеру, стараемся на занятиях выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет. Что-то получается, что-то нет. Сегодня Олег Георгиевич — главный тренер «Спартака», я — игрок «Спартака». Это все временно и когда-то что-то закончится, но пока мы вместе, будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то мы будем это решать и все высказывать друг другу», — так говорил Джикия после поражения от «Урала».

Да, капитан «Спартака» встал на защиту своего наставника, что и должен был сделать, но своими словами он косвенно подтвердил: система, которую пытается образовать главный тренер, не работает, и если это будет продолжаться, то какой-то элемент придется удалить и поставить на его место другой. Как это происходит в большинстве случаев — известно всем.

Неизвестными остаются только две детали: сколько еще времени и доверия будет выделено Олегу Кононову для того, чтобы он наконец сумел показать всем свою спартаковскую модель, и кто согласится в конечном итоге встать на его место и станет разгребать плоды его работы.