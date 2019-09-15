Конец магии: Зинченко впервые проиграл в АПЛ

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 3:1

«Ливерпуль» выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, но до сих пор так и не может стать чемпионом страны ни разу с момента трансформирования Первого дивизиона в Английскую премьер-лигу. Конечно, все турниры для Юргена Клоппа и его команды важны, но АПЛ, где в последнем чемпионате отставание от «Сити» составило жалкое одно очко, — все же важнее.

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«Красные» мощно стартовали, одержав четыре победы на старте и успев на пару баллов оторваться от главного конкурента, и не планировали терять против «Ньюкасла». Собственно, «сороки» не выигрывали на «Энфилде» уже на протяжении 23 матчей, и предпосылок для изменения ситуации не наблюдалось.

Однако уже на седьмой минуте Кристиан Атсу в контратаке нашел на левом полуфланге Йетро Виллемса, а голландец эффектно переложил в прыжке подошвой мяч себе под правую и, оставив Трента Александер-Арнольда в роли зрителя, засадил в дальнюю девятку.

Правда, оказавшись в роли догоняющей стороны, «Ливерпуль» не стал нервничать и спокойно смолол соперника в жерновах своих бесконечных атак. В одной из них на 28-й минуте Садьо Мане еще более красивым ударом уложил мяч в правый верхний угол с левого угла штрафной, восстановив равновесие.

В этой встрече Клопп решил поротировать атаку, оставив в запасе Роберто Фирмино, но травма Дивока Ориги вернула привычный трезубец наступления «красных» уже на 37-й минуте. Более того, Фирмино хватило всего трех минут, чтобы сделать голевую передачу на все того же Мане, которому, правда, помог неуверенно сыгравший вратарь Мартин Дубравка.

Во втором тайме в плане игры ничего не изменилось. «Ньюкаслу» нужно было отыгрываться, но удар Виллемса так и остался единственным, достигшим створа владений Адриана за весь матч. А вот Фирмино проявил себя еще разок, изящным пасом пяткой выведя на дежурный гол лидера команды Мохамеда Салаха.

3:1 — «Ливерпуль» остается единственной командой, не терявшей очков в АПЛ в нынешнем сезоне, а после пятого тура ее отрыв от второго места неожиданно вырос до пяти баллов.

«Норвич» — «Манчестер Сити» — 3:2

Матч новичка и одного из аутсайдеров АПЛ с чемпионом «Манчестер Сити» закрывал программу пятого тура и не предвещал никаких проблем для команды Хосепа Гвардиолы. «Норвич» лишился перед этой встречей сразу шести важных футболистов, а еще двое — голкипер Тим Крул и защитник Бен Годфри — вышли на поле с травмами.

У «горожан» тоже была потеря — ключевой защитник Эмерик Лапорт получил травму и выбыл на долгий срок.

Уже начало вышло для фаворита обескураживающим — Кенни Маклин забил с углового после подачи Эмилиано Буэндиа, а на 28-й минуте оборона «Сити» провалилась в центре поля и лучший игрок АПЛ в августе финн Теему Пукки убежал с мячом к штрафной, а затем еще и выкатил на пустые ворота Тодду Кэнтуэллу.

После этого «канарейки», очевидно, поверили в свои силы и в возможность добиться положительного результата, и ни удар Рахима Стерлинга головой в перекладину, ни даже гол Серхио Агуэро после подачи Бернарду Силвы перед самым перерывом, этой веры уже поколебать не могли.

Тем более подопечные Гвардиолы продолжали чудить. Не успел начаться второй тайм, как Джон Стоунз с Николасом Отаменди затеяли перепасовку в собственной штрафной, и аргентинец умудрился подарить мяч все тому же Буэндиа. Николас оформил четвертый голевой пас в сезоне, а Пукки забил шестой мяч в чемпионате.

Все оставшееся время «Сити», конечно, атаковал, но забил только на 88-й минуте после дальнего удара Родриго, чего оказалось мало даже для ничьей.

В итоге «Ман Сити» уступил в матчах АПЛ первый раз с января, а при Гвардиоле вообще впервые проиграл команде, вышедшей в лигу из Чемпионшипа.

Закончилась и еще одна замечательная серия: защитник Александр Зинченко еще ни разу не проигрывал в матчах Премьер-лиги до поединка с «Норвичем». На счету украинца было 25 побед при одной ничьей...

Но главное в том, что уже сейчас отставание «Сити» от «Ливерпуля» составляет целых пять очков. Многовато для пяти туров.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 1:0

Плотность в таблице, если не брать команду Клоппа, сейчас очень велика, а потому провальный старт «Манчестер Юнайтед» вполне мог компенсировать одной победой над «Лестером». «Лисы», в свою очередь, и вовсе могли выбраться на вторую строчку.

Матч получился равным и интересным, а решил все эпизод. Дело даже не в том, что Маркус Рэшфорд прервал серию из двух подряд незабитых пенальти своей команды, а в том, как этот одиннадцатиметровый был заработан.

Андреас Перейра никак не должен был успеть к мячу, но Хамза Чоудури зазевался, и бразилец успел прокинуть мяч вперед, а дальше Чаглар Союнджю сбил Рэшфорда.

После этого моментов было немало у обеих команд, правда, в основном со стандартов, но забить никто так и не смог.

«Юнайтед» выбрался на четвертое место с 8 очками, но даже занимающий одиннадцатое место «Кристал Пэлас» отстает всего на балл.

«Вулверхэмптон» — «Челси» — 2:5

Непростое испытание было и у «Челси». «Синим» предстояло съездить на выезд к «Вулверхэмптону», который очень неудачно начал сезон, набрав лишь три очка и ни разу не победив на старте, но остается очень сильным коллективом.

Фрэнк Лэмпард строит совсем новую команду, вопреки критике доверяя молодым, и это доверие начинает оправдываться уже сейчас.

Яркая игра Джейсона Маунта в предыдущих турах несколько сняла давление с полузащитника и его наставника, а против «волков» блеснули и и другие юные таланты системы лондонцев.

Игра была плотной и равной, пока на 31-й минуте Фикайо Томори не нанес сверхдальний и несколько шальной выстрел в касание, запустив мяч по такой дуге, что у опытнейшего Руя Патрисио не осталось шансов.

Гол имел нокаутирующий эффект, и еще до перерыва 21-летняя надежда атаки «Челси» Тэмми Абрахам при помощи Маунта и Маркоса Алонсо оформил дубль, но не остановился на этом и в начале второй половины довел дело до хет-трика. Теперь на счету молодого англичанина сумасшедшие 7 голов в пяти матчах АПЛ!

Правда, после этого Абрахам поразил еще и собственные ворота, а «Вулверхэмптон» затем отыграл второй мяч, но последнее слово все же осталось за командой Лэмпарда. Разве мог в игре-бенефисе молодежи Маунт покинуть поле без гола?

Что же, «Челси» теперь имеет 8 очков и находится в солидной компании с «Тоттенхэмом», «МЮ» и «Лестером», а вот «Вулверхэмптон» остается в зоне вылета.

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