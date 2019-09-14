«Разочаровал семью»: как НХЛ наказала Кузнецова за кокаин

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение относительно будущего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который сдал положительный допинг-тест во время чемпионата мира, прошедшего в мае в Словакии. 23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) наказала россиянина за нарушение антидопинговых правил, дисквалифицировав его на четыре года, однако вердикт ИИХФ никак не влияет на политику НХЛ. В итоге Кузнецову была назначена встреча с комиссионером лиги Гэри Беттмэном, которая состоялась еще 12 сентября. По ее итогам

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на три матча.

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Таким образом, Кузнецов не сможет помочь «Вашингтону» в регулярном чемпионате во встречах с «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс» и »Каролиной Харрикейнз». Также россиянину не будут произведены выплаты по контракту в связи с дисквалификацией. Всего Кузнецов потеряет в деньгах $125 тысяч. Сам форвард «Кэпиталз» решение комиссии НХЛ обжаловать не будет, отказавшись от подачи апелляции. При этом Кузнецов, комментируя свое наказание, попросил прощения у одноклубников и родственников.

«Я принимаю сегодняшнее решение НХЛ. Сожалею, что разочаровал свою семью, партнеров по команде, клуб и болельщиков. Обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть доверие как на льду, так и за его пределами. Я понимаю, что мне повезло и что у меня есть возможность все исправить», — цитирует Кузнецова пресс-служба «Вашингтона».

Примечательно, что официально повод, по которому НХЛ наказала российского хоккеиста, звучит весьма интересно — «неподобающее поведение». Вывод о том, что Кузнецову стоило рассчитывать на помилование, можно было сделать еще ранее, когда в лиге заявили, что кокаин, найденный в организме Кузнецова, не является допингом.

«ИИХФ проинформировала нас о положительном допинг-тесте и соответствующем решении в отношении Евгения Кузнецова. В отличие от ИИХФ, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не является запрещенным веществом в НХЛ. Тем не менее, он считается наркотиком»,

— говорил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

Однако риск получить длительную дисквалификацию форвард «Вашингтона» все-таки имел. В 2013 году НХЛ подписала с командами специальное соглашение, в котором был закреплен список препаратов, запрещенных для применения. В данном списке находится и кокаин, учитывая, что прецеденты с его употреблением в лиге уже были у ряда хоккеистов.

Так, в антидопинговом кодексе НХЛ вынесены три степени наказания за применение кокаина, а именно: а) дисквалификация на 20 матчей НХЛ без выплат по контракту, а также прохождение программы реабилитации по борьбе с употреблением психотропных веществ и поведенческим расстройством (SABH); б) дисквалификация на 60 матчей без выплат по контракту в случае, если второй допинг-тест также окажется положительным; в) пожизненная дисквалификация при третьем положительном тесте с возможностью обжаловать отстранение через два года.

За Кузнецова сыграл тот факт, что он, во-первых, не стал требовать вскрытия пробы B в момент, когда Международная федерация хоккея вынесла обвинительный вердикт против него, что косвенно означает признание своей вины, во-вторых, авторитет и репутация, которую за пять лет игры в НХЛ он успел заработать, и в-третьих, положительные отзывы от других звезд лиги вроде Александра Овечкина, Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

Напомним, что сам инцидент произошел еще в мае, когда в Сети было опубликовано видео, на котором был изображен Кузнецов, неизвестная девушка и мужчина, чье лицо в кадр не вошло. На записи видно, как российский хоккеист сидит перед столиком, на котором был рассыпан белый порошок, напоминающий кокаин. Сам Кузнецов любые обвинения в употреблении наркотиков опроверг, подчеркнув, что данное видео было снято еще в 2018 году после победы «Вашингтона» в плей-офф НХЛ, когда «столичные» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Однако допинг-проба, показавшая положительный результат на кокаин, была взята у Евгения именно во время чемпионата мира в Словакии, где сборная России завоевала бронзовые медали, уступив в полуфинале финнам, ставшим в итоге чемпионами, а в матче за третье место одолела команду Чехии.

Тогда НХЛ провела внутреннее расследование, однако по его итогам никаких взысканий в отношении Кузнецова сделано не было.

«Хоть мы и разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений – потрясающий игрок и активный член нашей команды. Мы ожидаем, что он извлечет уроки из этого инцидента и будет соответствовать стандартам, как организации, так и своим», — поддержал своего игрока «Вашингтон».

Евгений Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с марта 2014 года, куда перешел из челябинского «Трактора», воспитанником которого и является. Вместе со столичным клубом 27-летний россиянин дважды выигрывал регулярный чемпионат НХЛ и один раз Кубок Стэнли.