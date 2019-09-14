Первый трофей: Туктамышева против ученицы Тутберидзе. LIVE

На самом деле не все так однозначно. Да, конечно, девушки из группы Тутберидзе не привыкли, тем более на взрослом уровне, получать менее 70-ти баллов, но существует несколько важных нюансов:

а) в Бергамо оценки ставят традиционно жестко. Точно жестче, чем на Autumn Classic, где выступала Евгения Медведева; б) Щербакова получила за компоненты примерно те же баллы, что на своих взрослых дебютных международных турнирах зарабатывали Медведева и Алина Загитова — репутацию нужно будет завоевать; в) в техническом плане Анна выступила небезупречно сама.