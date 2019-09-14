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Первый трофей: Туктамышева против ученицы Тутберидзе. LIVE

«Ломбардия Трофи». Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Италии проходит турнир серии Челенджер — «Ломбардия Трофи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек.
Трансляция
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18:28

Старается чешка, но некоторые вещи все равно не получаются. Но двойной аксель она прыгнула, кстати, вполне неплохо.

18:26

Попытка сделать каскад с прыжком в три оборота не удается, сильный недокрут и неудачное приземление.

18:25

Чешка Клара Степанова завершит эту разминочную группу.

18:25

Получает она 129,82. Проиграла она американке, только вторая.

18:21

Часто после прыжков будто оступается фигуристка, что портит общую картину. Будто не справилась с уровнем музыки Морките, не дотягивала в некоторых моментах.

18:20

Даже каскад делает фигуристка из двух двойных прыжков. Под очень плавную музыку скользит Грета по льду, но тоже ошибается. Недокруты есть.

18:18

Грета Морките из Литвы на льду.

18:17

В итоге судьи оценивают обе ее программы в 135,72. Не очень довольна спортсменка. За произвольную, кстати, 90,96 балла.

18:15

Вполне достойная программа у Меган, хорошо она выступила, прыжки более менее удались у фигуристки, хоть и с помарками.

18:12

У американки намного меньше ошибок, хотя без помарок она не обходится. Но не падает, что очень даже хорошо.

18:10

Меган Вессенбург из США покажет сейчас свою программу.

18:09

Получает фигуристка 120,08. Гораздо выше предыдущей, конечно. За произвольную ставят ей 81,32 балла.

18:07

В целом есть хорошие моменты в программе австрийки, тут сложно спорить. Но видно, что фигуристка разочарована своим прокатом.

18:05

Первый прыжок выходит хорошим, да и смотрится девушка легче предыдущей фигуристки. Но потом посыпались ошибки — и недокруты, и падения.

18:04

На лед выходит София Шаллер из Австрии.

18:02

96,81 получает она.

17:59

Совершает достаточно грубые ошибки фигуристка на протяжении всей программы. Каскад у нее не удается. да и прыжки чистыми не выходят.

17:57

На первом же прыжке ошибается фигуристка, а со второго и вовсе падает. В короткой программе, напомним, она была последней.

17:55

Первой свою произвольную программу показывать будет Романа Кайзер из Лихтенштейна.

17:51

Первая разминка уже началась. Стартовый список выглядит таким образом.

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17:50

Ну и, конечно, хотелось бы прогресса от Софьи Самодуровой, потому что вчерашнее восьмое место от чемпионки Европы-2019 выглядит пугающе с точки зрения ее перспектив в нынешнем сезоне.

17:40

Ну вот сегодня и посмотрим, как Щербакова ударит своим четверным козырем. По идее, кореянку Ю Ен она должна обыгрывать в любом случае. Но вот дотянется ли до Елизаветы Туктамышевой, которая наверняка будет пробовать прыгнуть сразу два тройных акселя?

17:30

На самом деле не все так однозначно. Да, конечно, девушки из группы Тутберидзе не привыкли, тем более на взрослом уровне, получать менее 70-ти баллов, но существует несколько важных нюансов:

а) в Бергамо оценки ставят традиционно жестко. Точно жестче, чем на Autumn Classic, где выступала Евгения Медведева; б) Щербакова получила за компоненты примерно те же баллы, что на своих взрослых дебютных международных турнирах зарабатывали Медведева и Алина Загитова — репутацию нужно будет завоевать; в) в техническом плане Анна выступила небезупречно сама.

17:20

Вчерашняя короткая программа обернулась скандалом. По крайней мере, в Рунете. Многочисленные поклонники всех подопечных Этери Тутберидзе были возмущены оценкой Анны Щербаковой. Сама Тутберидзе в Бергамо не приехала, так что в Kiss and Cry вместе с чемпионкой России удивлялся хореограф Даниил Глейхенгауз.

17:10

Вот результаты лидеров после вчерашней короткой программы:

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,66 2. Ю Ен (Южная Корея) – 70,47 3. Анна Щербакова (Россия) – 67,73 4. Старр Эндрюс (США) – 66,38 5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 65,65 6. Йенни Сааринен (Финляндия) – 57,66 7. Лукреция Беккари (Италия) – 55,16 8. Софья Самодурова (Россия) – 53,82 9. Вакаба Хигучи (Япония) – 52,33 10. Валентина Матос (Испания) – 50,15 11. Наташа Маккей (Шотландия) – 49,09 12. Жозефин Тальегард (Швеция) – 47,24 16. Клара Степанова (Чехия) – 36,86

17:00

Прокаты начнутся в 17.50 по московскому времени.

16:50

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на турнире «Ломбардия Трофи».