Первый трофей: Туктамышева против ученицы Тутберидзе. LIVE

Старается чешка, но некоторые вещи все равно не получаются. Но двойной аксель она прыгнула, кстати, вполне неплохо.
Попытка сделать каскад с прыжком в три оборота не удается, сильный недокрут и неудачное приземление.
Чешка Клара Степанова завершит эту разминочную группу.
Получает она 129,82. Проиграла она американке, только вторая.
Часто после прыжков будто оступается фигуристка, что портит общую картину. Будто не справилась с уровнем музыки Морките, не дотягивала в некоторых моментах.
Даже каскад делает фигуристка из двух двойных прыжков. Под очень плавную музыку скользит Грета по льду, но тоже ошибается. Недокруты есть.
Грета Морките из Литвы на льду.
В итоге судьи оценивают обе ее программы в 135,72. Не очень довольна спортсменка. За произвольную, кстати, 90,96 балла.
Вполне достойная программа у Меган, хорошо она выступила, прыжки более менее удались у фигуристки, хоть и с помарками.
У американки намного меньше ошибок, хотя без помарок она не обходится. Но не падает, что очень даже хорошо.
Меган Вессенбург из США покажет сейчас свою программу.
Получает фигуристка 120,08. Гораздо выше предыдущей, конечно. За произвольную ставят ей 81,32 балла.
В целом есть хорошие моменты в программе австрийки, тут сложно спорить. Но видно, что фигуристка разочарована своим прокатом.
Первый прыжок выходит хорошим, да и смотрится девушка легче предыдущей фигуристки. Но потом посыпались ошибки — и недокруты, и падения.
На лед выходит София Шаллер из Австрии.
96,81 получает она.
Совершает достаточно грубые ошибки фигуристка на протяжении всей программы. Каскад у нее не удается. да и прыжки чистыми не выходят.
На первом же прыжке ошибается фигуристка, а со второго и вовсе падает. В короткой программе, напомним, она была последней.
Первой свою произвольную программу показывать будет Романа Кайзер из Лихтенштейна.
Первая разминка уже началась. Стартовый список выглядит таким образом.
Ну и, конечно, хотелось бы прогресса от Софьи Самодуровой, потому что вчерашнее восьмое место от чемпионки Европы-2019 выглядит пугающе с точки зрения ее перспектив в нынешнем сезоне.
Ну вот сегодня и посмотрим, как Щербакова ударит своим четверным козырем. По идее, кореянку Ю Ен она должна обыгрывать в любом случае. Но вот дотянется ли до Елизаветы Туктамышевой, которая наверняка будет пробовать прыгнуть сразу два тройных акселя?
На самом деле не все так однозначно. Да, конечно, девушки из группы Тутберидзе не привыкли, тем более на взрослом уровне, получать менее 70-ти баллов, но существует несколько важных нюансов:
а) в Бергамо оценки ставят традиционно жестко. Точно жестче, чем на Autumn Classic, где выступала Евгения Медведева; б) Щербакова получила за компоненты примерно те же баллы, что на своих взрослых дебютных международных турнирах зарабатывали Медведева и Алина Загитова — репутацию нужно будет завоевать; в) в техническом плане Анна выступила небезупречно сама.
Вчерашняя короткая программа обернулась скандалом. По крайней мере, в Рунете. Многочисленные поклонники всех подопечных Этери Тутберидзе были возмущены оценкой Анны Щербаковой. Сама Тутберидзе в Бергамо не приехала, так что в Kiss and Cry вместе с чемпионкой России удивлялся хореограф Даниил Глейхенгауз.
Вот результаты лидеров после вчерашней короткой программы:
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 73,66 2. Ю Ен (Южная Корея) – 70,47 3. Анна Щербакова (Россия) – 67,73 4. Старр Эндрюс (США) – 66,38 5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 65,65 6. Йенни Сааринен (Финляндия) – 57,66 7. Лукреция Беккари (Италия) – 55,16 8. Софья Самодурова (Россия) – 53,82 9. Вакаба Хигучи (Япония) – 52,33 10. Валентина Матос (Испания) – 50,15 11. Наташа Маккей (Шотландия) – 49,09 12. Жозефин Тальегард (Швеция) – 47,24 16. Клара Степанова (Чехия) – 36,86
Прокаты начнутся в 17.50 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на турнире «Ломбардия Трофи».