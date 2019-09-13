Новый провал? Медведева против Кихиры в Канаде. LIVE

Что касается других участниц, то они, конечно, совсем не уровень. В целом турнир, на котором Медведева начинает сезон, не самый интересный и масштабный, где конкуренции практически нет. Ничего удивительного, если брать в расчет слова тренера россиянки Брайана Орсера о том, что о форме Евгении можно будет судить только к февралю — пока они рассчитывают на то, что есть (а это очень мало даже на фоне Кихиры).