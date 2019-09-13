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Новый провал? Медведева против Кихиры в Канаде. LIVE

Autumn Classic. Челленджер. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Канаде на челленджере Autumn Classic россиянка Евгения Медведева занимает после короткой программы второе место, уступая японке Рике Кихире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольных прокатов.
Трансляция
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22:42

Войрис открывает сегодняшнее шоу!

22:30

Первая группа участников появляется на льду для разминки: Ники Войрис (Нидерланды), Мишель Лонг (Канада), Анастасия Кхвон (Казахстан), Майя Городницкая (Израиль) и Чинг Шинг Квон (Гонконг).

22:20

Что касается сравнений Кихиры и Медведевой, то россиянка опередила японку с точки зрения компонентов — это значит, что ее программа показалась судьям более цельной. По технике же Рика опережает Евгению на пять баллов, и это была только короткая программа... Сложно сегодня будет Медведевой, учитывая ее падения по ходу произвольной программы на контрольных прокатах в Москве.

22:10

Всего сегодня выступит 16 участниц. Медведева будет только под 14-м стартовым номером, а Кихира — 16-я. Вся борьба развернется в концовке.

22:00

Что касается других участниц, то они, конечно, совсем не уровень. В целом турнир, на котором Медведева начинает сезон, не самый интересный и масштабный, где конкуренции практически нет. Ничего удивительного, если брать в расчет слова тренера россиянки Брайана Орсера о том, что о форме Евгении можно будет судить только к февралю — пока они рассчитывают на то, что есть (а это очень мало даже на фоне Кихиры).

21:50

Напомним, что по итогам короткой программой лидером соревнований является японка Рика Кихира — она на несколько баллов опережает показавшую не самый удачный прокат Евгению Медведеву. Сегодня основная борьба развернется между этими спортсменками, однако надо помнить, что программа россиянке в техническом план намного слабее. Это значит, что, если Кихира обойдется без падений, то победа обеспечена. У японки в арсенале есть тройные аксели, а вот у Медведевой проблема с ребром на лутце и как таковое незнание элементов ультра-си.

21:40

Выступления начнутся в 22.35 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин на Челленджере Autumn Classic в канадском Оквилле.