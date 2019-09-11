Отмыться от позора: Медведева начинает сезон в Канаде. LIVE

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Трансляция
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21:35
Выступления начнутся в 21.55 по московскому времени.
21:30
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Челленджере Autumn Classic в канадском Оквилле.