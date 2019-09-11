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Отмыться от позора: Медведева начинает сезон в Канаде. LIVE

Фигурное катание. Челленджер Autumn Classic. ОНЛАЙН

В канадском Оквилле проходит Челленджер Autumn Classic, участие в котором принимает российская фигуристка Евгения Медведева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин.
Трансляция
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21:35

Выступления начнутся в 21.55 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Челленджере Autumn Classic в канадском Оквилле.