Зарезали в драке: бойца MMA убили в Ташкенте

Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов был убит в ходе уличной драки. Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября в Ташкенте. По информации источника, примерно в 00.50 по местному времени в одном из кафе столицы, расположенном в Юнусабадском районе, произошел конфликт между двумя компаниями. Молодые люди отправились выяснять отношения на улицу, сели в машины и доехали до соседнего района — Шайхантахурского, где в ходе драки спортсмен получил смертельный удар ножом.

В результате инцидента Омонов был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, скончался. Кроме того, за помощью врачей обратились трое других участников драки с жалобами на травмы разной тяжести.

По факту гибели бойца ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. В ведомстве уточнили, что личности всех участников конфликта уже установлены, а следствие сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Реклама

Омонов был профессиональным бойцом MMA и выступал в весовой категории до 77 кг, а также семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу МС. Он также становился чемпионом мира по К1 МС, победителем серии FFC-2 в Москве и чемпионом Азии по смешанным единоборствам. Его профессиональный рекорд насчитывает десять побед и одно поражение (10-1).

Боец был популярным пользователем Instagram — количество подписчиков его аккаунта насчитывает 14,2 тысячи человек. В сториз, размещенной почти сутки назад, видно, как молодой человек совершал пробежку и тренировался в зале. Помимо прочего, большая часть фотографий Омонова посвящена непосредственно его спортивной деятельности. Ему было 23 года.

Напомним, что это уже второй случай гибели бойца MMA в Узбекистане за последнее время. Так, в ночь с 8 на 9 августа возле одного из клубов Ташкента был убит 25-летний Джамшид Кенжаев, становившийся чемпионом страны и участником Азиатских игр по вольной борьбе. Согласно официальной версии произошедшего, мужчина пытался пронести нож в клуб, однако был остановлен охранниками, с которыми у него завязалась потасовка. Кенжаев нанес несколько колотых ударов охранникам Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву, после чего к месту инцидента подоспел их коллега Шоидали Киличов, выхватив у бойца нож и смертельно ударив того в грудь.

Спортсмена доставили в местную больницу с множеством ножевых ранений в области грудной клетки, живота, головы, а также с наружным кровотечением и геморрагическим шоком третьей степени, в результате чего вскоре скончался. Прокуратура, проводившая проверку обстоятельств гибели бойца, позднее установила, что зачинщиком конфликта был именно Кенжаев.

Пострадавшие охранники также были госпитализированы в тяжелом состоянии. Киличова, а также нескольких других охранников, участвовавших в избиении бойца, — С. Комоллидинова, Ж. Ёркулова и А. Хамраева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 277 УК Республики Узбекистан («Хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью»).

Известно, что Кенжаев был постоянным посетителем ночного клуба, возле которого его впоследствии убили. Мужчина был знаком практически со всеми сотрудниками заведения, однако в день своей гибели на входе встретил незнакомых ему людей, что, как отмечается, могло стать причиной конфликта.

Похожий случай дважды произошел в Ташкенте с бойцом Муродом Хантураевым по прозвищу Азиатский медведь. В ноябре прошлого года чемпион мира по MMA в тяжелом весе, выступавший в World Ertaymash Federation, был доставлен в больницу с двумя ножевыми ранениями в области бедра и грудной клетки после того, как подвергся нападению возле одного из торговых центров столицы. Поскольку Хантураев по прибытии в медицинское учреждения был в удовлетворительном состоянии, медикам удалось провести успешное лечение.

Любопытно, что за два года до этого эпизода, в июне 2016-го, Хантураев получил ножевое ранение в грудь после массовой драки в одном из развлекательных заведений узбекской столицы. Впоследствии суд оштрафовал его на $2 тыс по статье «хулиганство».