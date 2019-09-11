Недооцененный: почему Кейна не считают звездой

Сборная Англии по футболу ударно провела первую паузу на международные матчи в этом сезоне. В квалификационном раунде чемпионата Европы — 2020 англичане не оставили шансов команде Болгарии (4:0), а спустя несколько дней разобрались с Косово (5:3). В своей группе Англия уверенно возглавляет турнирную таблицу и уже практически обеспечила себе выход в основной турнир. А главной звездой Трех львов (прозвище сборной Англии — «Газета.Ru») стал нападающий Гарри Кейн — в игре с болгарами он оформил хет-трик и сделал результативную передачу, а также один раз огорчил Косово.

Реклама

Имя Кейна уже довольно давно закрепилось в футбольном сообществе. Из года в год он борется за звание лучшего бомбардира Английской премьер-лиги (АПЛ), а любой защитник опасается его в первую очередь как нападающего, способного забивать практически из любой позиции и владеющего самым разнообразным арсеналом навыков, начиная от умения играть в штрафной и заканчивая стандартами.

И сколько бы «Тоттенхэм» не покупал форвардов за это время, но Кейн по-прежнему является номером один.

Всерьез о Гарри заговорили несколько лет назад, когда в декабре 2017 года он побил, как казалось, бессмертный рекорд Алана Ширера по числу голов за один календарный год — у Кейна получилось забить 39 мячей в 36 матчах АПЛ. И, что интересно, всего в том году англичанин записал на своей счет 56 голов в 52 матчах во всех соревнованиях, обойдя по этому показателю пятикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

Затем в карьере Кейна наступил определенный застой — он по-прежнему забивал много и часто, но отсутствие успехов «Тоттенхэма» на первый план выводило других футболистов. На чемпионате мира в России он, например, забил шесть мячей в шести матчах, но этого было мало, учитывая то, что Англия серьезных достижений на мундиале не добилась. Третье место в Лиге наций также не стало прорывом для английской сборной. Все изменилось для Гарри в прошлом сезоне, когда «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов, — и его заслуга в этом была колоссальной. В финале против «Ливерпуля» он выходил после травмы, поэтому как таковой игры у него не получилось, что стало большой проблемой «Тоттенхэма» на протяжении всей концовки сезона.

И хотя «шпоры» в итоге уступили со счетом 0:2, но это стало наивысшим достижением в карьере Кейна. Об этом прекрасно говорит то, что в июле он попал шорт-лист из десяти претендентов на получение награды «The Best FIFA Men's Player».

Но Кейна, так или иначе, все равно не ставят в разряд лучших игроков мира, хотя в рейтинге самых дорогих игроков мира он идет на четвертом месте — специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость англичанина в €150 млн. Главная проблема Гарри в контексте профессионального роста заключается в том, что он не хочет уходить из «Тоттенхэма».

И даже в том случае, если европейскому гранду захочется приобрести Кейна, то «шпоры» будут просить за него больше €100 млн. А, поскольку Гарри не так раскручен и интересен зрителю, как молодые звезды, то это точно не является наилучшим вложением для топ-клуба.

Что касается статистики Кейна, то здесь все довольно красноречиво — он результативнее Криштиану Роналду и многих других форвардов с именем. Сезон начался не так давно, однако Гарри уже успел записать на свой счет десять мячей и две голевые передачи в 14 матчах. Однако все вновь упирается в «Тоттенхэм», который плетется на девятом месте в АПЛ и заметно буксует на старте сезона.

Говоря иначе, до тех пор, пока Гарри будет оставаться в футболке «шпор», то может не думать о борьбе за «Золотой мяч» и другие наивысшие награды. Надо понимать, что ему уже 26 лет — самый пик для нападающего, и заинтересованных в его трансфере может быть вполне достаточно. Другое дело, что «Тоттенхэм» явно не захочет продажи своего лидера, но и Гарри никогда не выражал желания покинуть клуб. Вполне вероятно, что его устраивает это положение и амбиции, но в таком случае недооценка Кейна объяснима.

Ближайшие три сезона игр Английской Премьер-лиги можно будет смотреть только в сервисе Okko Спорт, эксклюзивного правообладателя на территории РФ. Помимо 380 матчей сезона, пользователям будут доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как Английской Премьер-лигой, так и спортивной редакцией Okko Спорт. Весь этот контент можно будет смотреть на разных устройствах — от мобильных телефонов до Smart TV и игровых приставок