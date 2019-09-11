Вплоть до пожизненной дисквалификации: как НХЛ накажет Кузнецова

Пожизненное отстранение

23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба 27-летнего хоккеиста дала положительный результат на наличие кокаина. В своем официальном заявлении Кузнецов принес извинения за то, что «разочаровал много людей, включая семью, товарищей по команде и друзей», а также выразил сожаление, что в течение ближайших четырех лет не сможет выйти на лед в составе национальной команды.

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«Я принял решение принять это наказание. Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырех лет. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их. Я понимаю, что вернуть их расположение могу только взяв на себя ответственность за свою ситуацию», — сказал Евгений.

Однако, как известно, вердикты и решения ИИХФ никоим образом не касаются Национальной хоккейной лиги, где Кузнецов играет уже пять лет. В главной лиге Северной Америки имеется свой, независимый регламент. И только руководство НХЛ решает, наказывать игрока за его нарушение или нет.

12 сентября Кузнецова ждет судьбоносная встреча с комиссионером лиги Гэри Беттмэном, по итогам которой и будет вынесен окончательный вердикт в отношении россиянина.

Впрочем, в НХЛ уже косвенно намекнули, что Евгений может рассчитывать на помилование: употребление кокаина в лиге не приравнивается к применению допинга.

«ИИХФ проинформировала нас о положительном допинг-тесте и соответствующем решении в отношении Евгения Кузнецова. В отличие от ИИХФ, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не является запрещенным веществом в НХЛ. Тем не менее, он считается наркотиком», — заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

Таким образом, руководство лиги подчеркивает, что формально российский хоккеист конкретно антидопингового устава не нарушил, соответственно и может обойтись без наказания. Однако стоит обратить внимание на важную деталь. Дэйли четко отметил, что «кокаин не является запрещенным веществом в НХЛ», но это несколько противоречит списку запрещенных для употребления препаратов, который лига составила еще в 2013 году, ведь в нем кокаин как раз присутствует.

В связи с этим необходимо обратить внимание на антидопинговый кодекс НХЛ, в котором, прописаны три степени нарушения и соответственно наказания за него:

1) Дисквалификация на 20 матчей НХЛ без выплат по контракту, а также прохождение программы реабилитации по борьбе с употреблением психотропных веществ и поведенческим расстройством (SABH);

2) Дисквалификация на 60 матчей без выплат по контракту в случае, если второй допинг-тест также окажется положительным;

3) Пожизненная дисквалификация при третьем положительном тесте с возможностью обжаловать отстранение через два года.

Что именно ожидает Кузнецова, сказать точно может только Беттмэн, однако в пользу Евгения играет, во-первых, тот факт, что его роковая допинг-проба была взята во внесоревновательный для НХЛ период, а именно — во время чемпионата мира, во-вторых, россиянин уже дал согласие на прохождение той самой программы SABH, что косвенно намекает на то, что он может отделаться отстранением лишь на 20 игр.

С другой стороны лига может провести дополнительное расследование в отношении Кузнецова из-за того, что вокруг хоккеиста допинговый скандал возник еще задолго до официального заявления ИИХФ. Еще во время чемпионата мира в Сети был опубликован видеоролик с участием Кузнецова, а также неизвестной девушки и еще одного мужчины, чье лицо в кадр не попало. На столике перед российским хоккеистом был рассыпан белый порошок, напоминающий кокаин. Однако тогда Кузнецов любые слухи о том, что он употреблял наркотики, отверг, заявив, что вещество на столе принадлежало не ему. И тогда с официальным заявлением выступил «Вашингтон», вставший на защиту своего игрока.

«Хоть мы и разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений – потрясающий игрок и активный член нашей команды. Мы ожидаем, что он извлечет уроки из этого инцидента и будет соответствовать стандартам, как организации, так и своим», — говорится в сообщении.

Однако сейчас против Кузнецова могут сыграть его же слова об этой видеозаписи, которая, как он утверждал, была сделана еще в 2018 году, сразу после того, как «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли. Если выяснится, что запрещенный препарат он принимал уже тогда, то избежать наказания Евгению вряд ли удастся.

Кузнецов далеко не первый, кто попался на кокаине

Ситуация, в которой оказался Евгений Кузнецов, для НХЛ не является резонансной. За всю историю лиги на употреблении кокаина попадались как минимум десять хоккеистов, в том числе и звездных. Например, легендарные канадцы Тео Флери, Боб Проберт, Майк Ричардс и Джаррет Столл. Некоторые из них были наказаны за употребление наркотиков, другие — за хранение и распространение.

Не оказался Кузнецов и первым среди россиян, имевших «кокаиновую» историю в НХЛ. Так, экс-нападающий «Филадельфии Флайерз» Евгений Медведев, перебравшийся в Северную Америку в 2015 году, уже через год был вынужден вернуться в Россию: в апреле 2016-го он был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, а в его автомобиле сотрудники полиции обнаружили запрещенные наркотические вещества. В итоге «Филадельфия» продлевать контракт с Медведевым отказалась.

Однако для Кузнецова ситуация может обернуться плачевно. Стоит отметить, что большинство хоккеистов, попавшихся на наркотиках, представляли собой тафгаев, как Брэнтт Мирес, — так называемых игроков, которые во время матча регулярно применяют опасные силовые приемы с целью «вырубить» лучших хоккеистов команды-соперника. Кузнецов же под данную категорию не подходит от слова совсем.

Сейчас Евгению всего лишь 27 лет, что по меркам хоккея является едва ли не идеальным возрастом. К тому же россиянин зарекомендовал себя как одного из самых талантливых и полезных игроков НХЛ, а также является визитной карточкой лиги. Тот факт, что Кузнецов неожиданно сдал положительную допинг-пробу на кокаин, негативно скажется на репутации как «Вашингтона», так и всей НХЛ.

Кто защитит Кузнецова?

В пользу Евгения, как ни странно, может сыграть национальный фактор. Среди звезд НХЛ немало россиян, которые пользуются авторитетом и огромной фан-базой. Именно соотечественники Кузнецова могут стать защитным щитом хоккеиста от серьезного наказания. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин уже выступил со словами поддержки в адрес своего одноклубника.

«Конечно, Евгений совершил ошибку и осознал это. Думаю, что он извинился, а мы должны оставаться на его стороне и делать все, чтобы вернуть его в строй. Кузнецов будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации. Мне кажется, он находится в отличной форме. В этом году у Жени все будет хорошо»,

— заявил Овечкин.

Еще один россиянин и по совместительству партнер Кузнецова по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и вовсе выразил удивление, узнав о том, что Евгений сдал положительный допинг-тест.

«Это было неожиданность. Но Женя — мой хороший друг и замечательный хоккеист, он допустил ошибку. Грустная и печальная ситуация, но жизнь на этом не заканчивается. Надеюсь, НХЛ не станет сильно его наказывать. В любом случае, Женя остается хорошим человеком, у него есть семья», — говорил Орлов.

Снискал поддержку Кузнецов не только в своем «Вашингтоне», но и в других клубах. Например, красноречиво о произошедшем высказались бывшие игроки «Коламбус Блю Джекетс», Сергей Бобровский и Артемий Панарин, этим летом перешедшие во «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» соответственно. По словам российского голкипера, в НХЛ есть особое правило, согласно которому игроку, попавшийся на алкоголе или наркотиках, дается шанс на исправление.

«Кузнецов не обманывал хоккей, не принимал стероиды, не принимал препараты, которые бы давали ему преимущество перед другими хоккеистами. Просто ошибся», — сказал Бобровский.

Панарин же подчеркнул, что «Кузнецов жалеет о произошедшем», что также может помочь Евгению обойтись без длительной дисквалификации.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует менее чем через месяц. Свой первый матч «Вашингтон» проведет 3 октября в Сент-Луисе против местных «Блюз». Попадет ли на эту игру Кузнецов, решится только 12 сентября.