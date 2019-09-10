Тайное лечение: Шумахер госпитализирован в Париже

Стали известны новые подробности состояния здоровья прославленного немецкого гонщика «Формулы-1» и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. По данным газеты Le Parisien, 9 сентября Шумахер был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы имени Жоржа Помпиду в Париже. Причем госпитализация легендарного гонщика прошла в условиях максимальной скрытности и тайны. В госпиталь его доставили на машине скорой помощи со швейцарскими номерами, а в больнице его перевозили в сопровождении десяти человек на носилках, накрытых чехлами, которые полностью скрывали лицо и тело пострадавшего. Как утверждает источник,

10 сентября 50-летнему немцу предстоит пройти операцию по введению стволовых клеток.

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Процедуру, по данным издания, будет проводить хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше, который известен тем, что вошел в команду по разработке методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. В частности, Менаше в 2014 году осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.

Интересно, что визит Шумахера в парижскую клинику на данную процедуру уже не является первым. Как утверждают французские СМИ, весной 2019 года немецкого гонщика уже привозили в больницу, но на этот раз врачи намерены применить «новейшие методы лечения», разработанные Менаше, направленные на скорейшую реабилитацию Михаэля. Возвращение немца домой запланировано уже на 11 сентября.

Напомним, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер вместе со своим сыном и друзьями отправился на горнолыжный курорт в Мерибель, однако в один момент гонщик не справился с лыжами и, выехав за пределы трассы, споткнулся о скрытый под снегом камень и упал, ударившись головой о выступ скалы. Пострадавший гонщик оперативно был доставлен на вертолете в ближайшую больницу, откуда его госпитализировали в клинику в Гренобле. Во время транспортировки Шумахер потерял сознание, в результате чего врачи были вынуждены подключить его аппарату искусственной вентиляции легких и соответственно ввести в состояние искусственной комы.

По словам врачей, состояние здоровья немца оценивалось как критическое. Жизнь прославленному гонщику спас только шлем, который после удара раскололся на части.

В июне 2014 года Шумахер был выведен из состояние комы, однако реагировать на происходящее вокруг он не мог. В итоге его выписали из больницы в Гренобле, после чего доставили домой, где немец проходил дальнейший курс лечения и реабилитации. Осенью Шумахер пришел в сознание, однако родственники Михаэля обратились к представителям СМИ, что информации о состоянии его здоровья либо не будет, либо будет, но крайне мало, связав это с этическими принципами.

«Вы можете быть уверены, что он в самых надежных руках и что мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, что мы следуем желаниям Михаэля и сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне», — говорится на официальном сайте Шумахера.

По оценкам Daily Mail, на медицинскую помощь и уход за спортсменом его семья тратит более £50 тысяч в неделю. Для этого родственники пострадавшего были вынуждены продать дом в Норвегии.

Спустя два года после трагического инцидента близкие Шумахера поделились новостью о том, что тот стал проявлять эмоции. В частности, родственники подчеркивали, что немец иногда плачет, когда слышит голоса своих детей Джины-Марии и Мика и жены.

«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и вывозим из виллы, демонстрируя великолепную панораму гор и озеро, Михаэль порой плачет. У него выступают слезы»,

— приводит слова одного из родственников легендарного пилота Mirror.

В 2018 году семья Шумахера во главе с его женой Коринной, которая и ведет все дела относительно своего супруга, приобрела недвижимость на Мальорке за €30 млн. 3 января этого года Михаэлю исполнилось 50 лет. Свой юбилей бывший пилот «Феррари» и «Мерседеса» встретил как раз в новом доме. При этом, как утверждало немецкое издание Bild, на остров гонщик был доставлен на вертолете, при этом СМИ отметили «значительный прогресс» в восстановлении пострадавшего.

«Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается», — говорил спортивный директор «Формулы-1» и близкий друг Шумахера Росс Браун.