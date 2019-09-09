«Драма, достойная Бродвея»: американцы о поражении Медведева

Участие Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США стало поистине историческим событием для всего российского тенниса. Однако 23-летнему теннисисту пророчили быстрое поражение от испанца Рафаэля Надаля. Вместо этого же Медведев хоть и уступил, но навязал теперь уже 19-кратному обладателю трофеев «Большого шлема» серьезную борьбу, в которой даже имел шанс задавить своего оппонента и поднять титул над своей головой. Выступление россиянина, занимающего четвертую строчку рейтинга ATP, шокировало американских журналистов. «Газета.Ru» подобрала самые интересные комментарии западных коллег.

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«Эта драма заслуживает Бродвея!»

Журналисты Associated Press в первую очередь выделили характер российского теннисиста. Проигрывая после второго сета 0-2, Медведев умудрился перевернуть ход встречи и счет сравнять. В пятом сете он даже мог выйти вперед, но ввиду отсутствия опыта — а для Даниила это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере — упустил шанс взять гейм под ноль и отдал его Надалю, чем испанец и воспользовался, доведя игру до своей победы. Подобный переворот американцы окрестили драмой, которую можно ставить в Бродвейском театре.

«Судьба подарила Медведеву финал с Надалем, который получился для обоих теннисистов по-настоящему изнурительным состязанием. Проиграв первые два сета, Медведев изменил свой стиль игры и потряс этим Надаля. Впрочем, за 4 часа и 50 минут Рафаэль все-таки довел дело до своей четвертой победы на US Open. Этот матч — настоящая бродвейская драма»,

— утверждают авторы заметки.

Также журналисты AP упомянули тот факт, что Надаль максимально приблизился по количеству трофеев «Большого шлема» к швейцарцу Роджеру Федереру. Сейчас двух великих теннисистов разделяет только одна победа. Однако в Associated Press утверждают, что комментарии вроде «Надаль лишь прошел очередного соперника» являются шапкозакидательскими по отношению к Даниилу.

«Нет. Ни за что! Этот матч с Медведевым не прошел для Надаля легко!» — говорится в заметке.

«Трибуны кричали: «Медведев! Медведев!»

Прошедший US Open стал для Медведева особенным и тем, что у него сложились своеобразные отношения с местной публикой. В определенный момент по ходу турнира американские зрители вступили с теннисистом в конфликт. Впрочем, сам Даниил от него не уходил, а наоборот подкидывал дров. Любое неудачное действие болельщики встречали оглушительными овациями. Медведев же, побеждая своих соперников на пути к финалу, устраивал танцы прямо на корте, нервируя тем самым недовольных фанатов.

Однако матч с Надалем все изменил. После того, как Даниил совершил камбэк в четвертом сете, зрители стадиона имени Артура Эша в Нью-Йорке не смогли не наградить россиянина аплодисментами.

«Медведев казался рядовым теннисистом, занимающим четвертое место рейтинга, который пытается подойти к непробиваемой большой тройке Джоковича, Надаля и Федерера. Его билет в финал US Open стал по сути привилегией. Однако игра Даниила перевернула все представления о нем. Это было что-то невообразимое, трибуны скандировали: «Медведев! Медведев!»

— пишут авторы заметки на Washington Post.

К слову, об отношениях болельщиков с Медведевым. После поражения от Надаля Даниил принес перед ними извинения за мелкие провокации и колкие комментарии в их адрес, за что в ответ получил аплодисменты.

«Этому финалу не хватало шума матча Серены с Андрееску»

Накануне финала мужского одиночного разряда стала известная чемпионка US Open в женском разряде, где американка Серена Уильямс сенсационно уступила 19-летней канадке Бьянке Андрееску. Причем для самой Серены это поражений стало уже вторым подряд: год назад она также проиграла в двух сетах японке Наоми Осаке.

По мнению автором ESPN, по ажиотажу встреча Надаля и Медведева все-таки уступила тому уровню шума, который взял на себя поединок Уильямс с Андрееску. Впрочем, сделать несколько комплиментарных отзывов в адрес Даниила это не помешало.

«Матч Надаля и Медведева — это одновременно восторг для фанатов и мука для теннисистов. Эпичнейший финал, почти пять часов захватывающего тенниса. Количество ударов и эйсов сосчитать было крайне трудно, оттого точной статистики нет до сих пор. Медведев со стороны кажется щуплым, однако сам Даниил выступил мощно и даже хитро. Своими бросками он заманивал Надаля к сетке, а затем стрелял мимо него. Техничная работа руками во время ударов позволила Медведеву поставить Надаля в неловкое положение на его подачах», — считают журналисты.

«Близок к тому, чтобы войти в клуб чемпионов»

Как уже отмечалось, для Медведева финал в US Open стал первым за все время его участия в турнирах «Большого шлема». Но несмотря на это, американские журналисты уверены, что для 23-летнего российского теннисиста не за горами уже и титул.

«Сейчас он очень близок к тому, чтобы пробиться в клуб чемпионов. По ходу турнира он считался злодеем всего US Open, но когда проиграл Надалю, оказался благородным неудачником, у которого имеется большое будущее. Медведев — противник, который разочаровывает своих соперников, извлекает выгоду из своего нестандартного мышления и поведения на корте»,

— пишет журналист The New York Times Дэвид Вальдштейн.

Поделился мыслями и его коллега Кристофер Клори.

«Надаль в четвертый раз выигрывает US Open и свой 19-й титул «Большого шлема» в изнурительной, но захватывающей борьбе с Медведевым. Думаю, у нас всех есть достаточно энергии для того, чтобы похвалить теннисистов за игру. Они это заслужили,» — написал он.