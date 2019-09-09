В довесок к поясу: Хабиб станет отцом в третий раз

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби состоялся главный бой года: российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразился с обладателем временного титула Дастином Порье. Удачно применив против американца удушающий прием в третьем раунде, Орел одержал досрочную победу и во второй раз защитил свой чемпионский пояс, оставшись при этом непобежденным бойцом. Сейчас рекорд Хабиба составляет 28 побед в 28-и поединках.

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Вместе с триумфом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), за которым, к слову, наблюдал отец и по совместительству тренер Орла Абдулманап Нурмагомедов, 30-летнего россиянина ждет еще одно радостное событие — рождение ребенка.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать»,

— приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.

Сейчас Хабиб является одним из самых известных спортсменов мира. Но если карьера Орла, его тренировочный процесс, а также жизнь вне октагона является достоянием общественности, то личная жизнь Нурмагомедова покрыта тайной.

До сих пор о жене бойца ничего неизвестно. Свою свадьбу пара сыграла в 2013 год. На немногочисленных фотографиях жена Хабиба находилась в длинной непрозрачной фате. Ее лицо было скрыто ото всех. Фотографий Нурмагомедова с женой также нигде нет. Данный ритуал исходит из традиций дагестанского народа, а Хабиб, как известно, является уроженцем небольшого поселка Сильди, откуда в 12 лет вместе с семьей перебрался в Махачкалу.

Зато известно, что у пары уже имеются два ребенка. В июне 2015 года в семье Нурмагомедовых родилась дочь, а в декабре 2017-го — сын. Своего наследника российский чемпион легкого дивизиона UFC назвал в честь деда.

В ноябре 2018 года дед Хабиба скончался. Но завоевание внуком чемпионского пояса и его защиту в поединке с Конором Макгрегором он увидеть успел.

Как назовут третьего ребенка Хабиб и его супруга, на данный момент неизвестно. Зато, как отмечается, сам боец уверен, что у него родится именно сын, а не дочь.

Интересно и то, что свою победу над Дастином Порье Хабиб посвятил именно третьему ребенку.

Возвращаясь к личной жизни Орла, стоит обратить внимание на высказывание Абдулманапа Нурмагомедова. Отец Хабиба подчеркнул, что тот должен находить время для общения со своей семье. Но, как известно, этого самого времени у бойца немного.

В ходе подготовительного периода Хабиб Нурмагомедов живет и тренируется в команде American Kickboxing Academy (AKA), которая базируется в Сан-Хосе, штат Калифорния. Однако с собой в Америку свою жену и двух детей спортсмен не берет. Данную позицию Хабиб аргументирует тем, что делает это в целях безопасности, но при этом не исключает факта того, что своим присутствием семья будет попросту отвлекать его от тренировочного процесса. А для Нурмагомедова, как он сам утверждает, время, проведенное в зале, — бесценно.

«Она будет мешать моей подготовке. Можно будет как-нибудь поехать на отдых. Но в период подготовки, к примеру, женщины или клубы мешают. Ты не должен думать ни о чем другом, если хочешь чего-то добиться. Ты должен только тренироваться, спать и кушать. Во всем должен быть режим, а жена будет ждать дома и молиться за меня»,

— говорил он.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом легкого дивизиона UFC в апреле 2018 года, когда он решением судей одержал победу над американским бойцом Элой Яквинтой. Спустя полгода, в октябре 30-летний россиянин провел свою первую защиту титула. Соперником Нурмагомедова стал ирландец Конор Макгрегор. В четвертом раунде поединка, прошедшего в Лас-Вегасе, Хабиб провел болевой прием, заставив соперника сдаться.

Следующим оппонентом непобежденного российского бойца с наибольшей долей вероятности станет американец Тони Фергюсон, с которым Нурмагомедов должен был впервые встретиться еще в 2015 году. Однако впоследствии бои между Орлом и Эль-Кукуем четыре раза срывались по медицинским показаниям спортсменов.