Уйдет под Новый год? Емельяненко ждет последний бой в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в ближайшее время узнает своего следующего соперника. По данным журналиста Джоша Гросса, им станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон Джексон. При этом для Последнего Императора этот поединок может оказаться завершающим в его карьере.

«Скорее всего, Bellator проведет 29 декабря шоу в Японии. Обсуждается бой Федора Емельяненко против Куинтона Джексона, и это будет последний бой россиянина»,

— написал Гросс у себя в твиттере.

It looks increasingly likely that Bellator will run a show Dec. 29 in Japan. Main event being discussed is Rampage Jackson vs. Fedor Emelianenko, and it would be billed as the Russian's final fight in Japan. — Josh Gross (@yay_yee) 8 сентября 2019 г.

Отмечается, что сам турнир будет проведен промоушеном Bellator совместно с RIZIN. И именно бой Емельяненко с Джексоном должен стать главным событием соревнования. В соглавном же поединке с наибольшей долей вероятности встретятся чемпион Bellator в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Райан Бейдер и чемпион полутяжелого дивизиона RIZIN Иржи Проказка.

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О том, что Емельяненко может быть приглашен на декабрьский турнир в Японии, говорил и президент Bellator Скотт Керр. Однако глава организации отмечал, что официальной договоренности стороны еще не достигли.

«Все знают, что мы ведем переговоры с Rizin о проведении совместного турнира. Я бы хотел провести этот турнир в Японии под Новый год. Он бы проходил на арене Saitama Super Arena. Мы работаем над этим. Как только будет принято решение, мы проведем переговоры с бойцами. Я бы хотел увидеть на этом турнире Федора Емельяненко. Его соперником может стать японский боец, также есть варианты с Квинтоном Джексоном или Джошем Барнеттом. Уверен, что этот турнир был бы отличным», — приводит слова Керра ESPN.

Разговоры о возможном уходе Емельяненко из смешанных единоборств начались еще в момент его возвращения Федора в октагон после трехлетней паузы. Особенно слухи участились в июне 2017 года, когда россиянин потерпел досрочное поражение от Мэтта Митриона во втором раунде. Впрочем сам Емельяненко принял решение продолжить карьеру в Bellator и подписал контракт на участие в Гран-при.

Дойдя до финала, Федор вчистую уступил Райану Бейдеру.

Американец не дал Императору нанести ни одного удара, а на 35-й секунде отправил оппонента в нокаут. Сокрушительный провал лишь усилил разговоры о том, что Емельяненко пора задуматься о пенсии, а также вызвал волну критики в адрес россиянина. Не остался в стороне от провала даже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое обидное — это то, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Емельяненко оказался не готовым к бою», — говорил Кадыров.

Вместо этого он 15 июня подписал новый контракт с Bellator аж на три боя. И здесь стоит обратить внимание на важную деталь.

Журналист Гросс в своем заявлении написал, что для Емельяненко бой против «Рампэйджа» станет последним в Японии. Значит ли это, что сам Федор продолжит карьеру, но драться в Стране восходящего солнца не будет, или же речь идет о полном уходе из ММА, непонятно. Причем Кокер, комментируя новое соглашение с российской легендой единоборств, отметил наличие сразу нескольких кандидатов на бой с Емельяненко. И фамилия Джексона в этом списке тоже присутствовала.

«Джош Барнетт — определенно один из тех бойцов, которых мы предложим Федору. Он нормально воспринимает такой вариант, так что это вопрос времени. Не уверен, что это будет первый бой по новому контракту, но у нас есть отличная подборка соперников, с которыми Емельяненко может встретиться.Среди вариантов — известный Мирко «Крокоп» Филипович. На ум приходит также имя Куинтона Джексона», — цитирует Кокера MMA Fighting.

В своей богатой карьере Федор Емельяненко провел 44 боя, в которых одержал 38 побед при шести поражениях. В случае, если Последний Император действительно выйдет в октагон против Джексона, побеждавшего в последний раз аж в июне 2016-го, и проиграет, то не исключено, что свой контракт он отработает до конца. Хотя сам Федор неоднократно говорил, что преследует цель сделать Bellator ведущим промоушеном мировых смешанных единоборств, утверждать, что в своей нынешней форме он действительно способен ее достичь, сложно.