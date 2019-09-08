онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Исторический финал. Медведев против Надаля. LIVE

US Open. Мужчины. Финал. Медведев — Надаль. ОНЛАЙН

В своем первом финале турниров «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев сражается с испанцем Рафаэлем Надалем, который идет за 19-м «мейджором». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
22:40

В 2016 году Открытый чемпионат США выиграл Вавринка, переигравший Джоковича, и после этого Надаль, Федерер и Джокович никому не отдавали титулов на «Шлемах». В Австралии в 2017 и 2018 выигрывал Роджер, а в этом году Новак. В Париже установлена гегемония Рафы. В Лондоне швейцарец выиграл в 2017, серб — в 2018. Ну и в Нью-Йорке Надаль выиграл в 2017 году, а Джокович взял прошлогодний титул. Представляете, как будет круто, если серию прервет Медведев? Он, кстати, по дороге к финалу обыграл Вавринку в четвертьфинале.

22:50

Вот что о сегодняшнем матче говорят наши легенды тенниса и два российских чемпиона «Шлемов». Евгений Кафельников очень обстоятельно и грамотно разобрал предстоящий матч:

«Похоже, он повзрослел и понимает, что нужно хвататься за каждую возможность, которую теннис тебе дает. Надеюсь, у него впереди еще много финалов, но я хотел бы, что бы он подошел к этому как к первому и последнему, был готов оставить на корте всего себя. Я хочу, чтобы он сыграл так, чтобы после матча у него не было никаких сожалений. Хочу, чтобы он сыграл так, чтобы жалеть было не о чем.

Выйти на корт сыграть матч недостаточно. Рафу так не победить. Против него нужно выйти с боевым настроем и планом на игру, которому нужно следовать.

Естественно, Рафа безоговорочный фаворит. Но надеюсь, Даниил поборется. Все будет зависеть от подачи. Думаю, все решит процент попадания первой. В полуфинале у него было процентов 40, в против Надаля, даже на этом покрытии, нужно хотя бы 60. С игрой Даниила чем длиннее розыгрыш, тем больше у него шансов взять его, но в финале будет наоборот. В длинных розыгрышах Надаль его уничтожит, так что ему нужно укорачивать их, как можно чаще выходить к сетке. Я понимаю, что для его игры это противоестественно, но это единственный способ обыграть Надаля.

Удары Медведева не такие чистые, как у Рублева или других талантливых игроков – например, Вавринки. Но главное – у него есть характер, а это важнее всего. Она извлек из своего потенциала максимум – это признак очень умного и развитого игрока.

Я на свой первый финал «Шлема» вышел как на последний. Надеюсь, у Даниила их будет еще много, но просто я не хочу, чтобы он вышел на корт с мыслью «Ой, ну против Рафы у меня шансов нет».

Рано или поздно русские игроки должны были прорваться. Нам повезло, что Даниил сделал это рано. Главное – теперь между ведущими русскими теннисистами: Рублевым, Хачановым, Медведевым, – есть здоровая конкуренция. На мой взгляд, они стимулируют друг друга, и именно поэтому Даниил последние полтора месяца так успешен. Они все друзья в жизни и соперники на корте – это и есть здоровая конкуренция. Нам повезло, что у нас выросли три таких игрока, которые лет, надеюсь, десять еще будут добиваться успехов», — цитирует Кафельникова сайт ATP.

22:45

Задача у Даниила, конечно, сложнейшая. Надаль ведет со счетом 7-1 в финальных противостояниях с игроками, борющимися за первый «Шлем», и выиграл 19 последних встреч против российских теннисистов!

22:35

Еще интереснее, что Медведев может стать первым чемпионом «Шлемов», родившимся в 1990-е годы! У женщин вот Бьянка Андрееску, родившаяся в 2000 году, уже выиграла вчера US Open, но в мужском туре все куда консервативнее.

За последние десять лет только четыре игрока не из знаменитой большой тройки брали «Шлемы»: дель Потро, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Марин Чилич.

22:30

Что касается Медведева, то он сегодня может стать самым молодым чемпионом турниров «Большого шлема» за последние десять лет: в 2009 году аргентинец Хуна-Мартин дель Потро выиграл US Open в возрасте 21 года. Правда, продолжения не последовало.

Медведев может выиграть первый «Шлем» для России за последние 14 лет (Марат Сафин первенствовал в Австралии в 2005) и первый US Open с 2000 года (тогда тоже победил Сафин).

22:25

Что касается Надаля, то он может сегодня стать самым возрастным победителем US Open после Кена Роузуолла, который в 1970 году выиграл турнир в возрасте 35 лет.

Испанец может в пятый раз в карьере выиграть больше одного турнира «Большого шлема» за один сезон. Ранее в этом году он взял свой любимый грунтовый «Ролан Гаррос», в третий раз подряд и в 12-й за карьеру. В Нью-Йорке на счету Рафы три титула — в 2010, 2013 и 2017 годах.

Еще ни один теннисист в истории не выигрывал пяти «Шлемов» после того, как ему исполнилось 30 лет. Надаль сегодня имеет отличный шанс стать первым таким.

22:20

Если в Цинциннати Даниил взял свой первый титул на «Мастерсах», то до того в Монреале проиграл в финале как раз Надалю. Проиграл без вариантов — 3:6, 0:6. Это была их первая и единственная до сегодняшнего дня встреча. Посмотрим, удастся ли сегодня россиянину прибавить.

22:15

Даниил Медведев добрался до своего первого финала «Шлемов». Более того, раньше он ни разу не проходил дальше четвертого круга, где он сыграл в 2019 году на Australian Open! При этом сейчас Даниил в большущем порядке. Это почти невероятно, но на его счету уже четвертый финал на последних четырех турнирах, два из которых были «Мастерсами»! В Цинциннати перед US Open он выиграл титул в матче против Давида Гоффена. Медведев вообще стал уже самым побеждающим теннисистом сезона. На его счету 50 побед в 2019 году. Вторым идет... конечно же, Надаль. Рафа выиграл 46 матчей.

22:10

Впрочем, не будем отвлекаться — нас сегодня ждет исторический финал, о котором всех интригах и интересных моментах которого можно рассказывать гораздо дольше тех 50-ти минут, что остались до начала поединка. Начнем с того, что Рафаэль Надаль — вторая ракетка мира. 33-летний испанец уже давно легенда мирового тенниса, но просто такого статуса ему, конечно же, мало. Если он сегодня выиграет, это будет его 19-й титул на турнирах «Большого шлема». Больше только у одного теннисиста — неувядаемый швейцарец Роджер Федерер выиграл 20.

22:05

Встреча начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени. Ну, на разминку в это время теннисисты выйдут, поскольку в женском парном финале, который игрался на центральном корте имени Артура Эша перед этим поединком, Элиза Мертенс и Арина Соболенко уже обыграли Викторию Азаренко и Эшли Барти — 7:5, 7:5. Вот так вот Соболенко дважды на этом US Open выиграла «белорусское дерби» у Азаренко. Правда, после победы в первом круге женского одиночного разряда затем уступила в следующем же матче.

22:00

Приветствуем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции исторического матча — россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open, где играет с Рафаэлем Надалем. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.