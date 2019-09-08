Исторический финал. Медведев против Надаля. LIVE

Вот что о сегодняшнем матче говорят наши легенды тенниса и два российских чемпиона «Шлемов». Евгений Кафельников очень обстоятельно и грамотно разобрал предстоящий матч:

«Похоже, он повзрослел и понимает, что нужно хвататься за каждую возможность, которую теннис тебе дает. Надеюсь, у него впереди еще много финалов, но я хотел бы, что бы он подошел к этому как к первому и последнему, был готов оставить на корте всего себя. Я хочу, чтобы он сыграл так, чтобы после матча у него не было никаких сожалений. Хочу, чтобы он сыграл так, чтобы жалеть было не о чем.

Выйти на корт сыграть матч недостаточно. Рафу так не победить. Против него нужно выйти с боевым настроем и планом на игру, которому нужно следовать.

Естественно, Рафа безоговорочный фаворит. Но надеюсь, Даниил поборется. Все будет зависеть от подачи. Думаю, все решит процент попадания первой. В полуфинале у него было процентов 40, в против Надаля, даже на этом покрытии, нужно хотя бы 60. С игрой Даниила чем длиннее розыгрыш, тем больше у него шансов взять его, но в финале будет наоборот. В длинных розыгрышах Надаль его уничтожит, так что ему нужно укорачивать их, как можно чаще выходить к сетке. Я понимаю, что для его игры это противоестественно, но это единственный способ обыграть Надаля.

Удары Медведева не такие чистые, как у Рублева или других талантливых игроков – например, Вавринки. Но главное – у него есть характер, а это важнее всего. Она извлек из своего потенциала максимум – это признак очень умного и развитого игрока.

Я на свой первый финал «Шлема» вышел как на последний. Надеюсь, у Даниила их будет еще много, но просто я не хочу, чтобы он вышел на корт с мыслью «Ой, ну против Рафы у меня шансов нет».

Рано или поздно русские игроки должны были прорваться. Нам повезло, что Даниил сделал это рано. Главное – теперь между ведущими русскими теннисистами: Рублевым, Хачановым, Медведевым, – есть здоровая конкуренция. На мой взгляд, они стимулируют друг друга, и именно поэтому Даниил последние полтора месяца так успешен. Они все друзья в жизни и соперники на корте – это и есть здоровая конкуренция. Нам повезло, что у нас выросли три таких игрока, которые лет, надеюсь, десять еще будут добиваться успехов», — цитирует Кафельникова сайт ATP.