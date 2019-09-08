Исторический финал. Медведев против Надаля. LIVE

В 2016 году Открытый чемпионат США выиграл Вавринка, переигравший Джоковича, и после этого Надаль, Федерер и Джокович никому не отдавали титулов на «Шлемах». В Австралии в 2017 и 2018 выигрывал Роджер, а в этом году Новак. В Париже установлена гегемония Рафы. В Лондоне швейцарец выиграл в 2017, серб — в 2018. Ну и в Нью-Йорке Надаль выиграл в 2017 году, а Джокович взял прошлогодний титул. Представляете, как будет круто, если серию прервет Медведев? Он, кстати, по дороге к финалу обыграл Вавринку в четвертьфинале.
Вот что о сегодняшнем матче говорят наши легенды тенниса и два российских чемпиона «Шлемов». Евгений Кафельников очень обстоятельно и грамотно разобрал предстоящий матч:
«Похоже, он повзрослел и понимает, что нужно хвататься за каждую возможность, которую теннис тебе дает. Надеюсь, у него впереди еще много финалов, но я хотел бы, что бы он подошел к этому как к первому и последнему, был готов оставить на корте всего себя. Я хочу, чтобы он сыграл так, чтобы после матча у него не было никаких сожалений. Хочу, чтобы он сыграл так, чтобы жалеть было не о чем.
Выйти на корт сыграть матч недостаточно. Рафу так не победить. Против него нужно выйти с боевым настроем и планом на игру, которому нужно следовать.
Естественно, Рафа безоговорочный фаворит. Но надеюсь, Даниил поборется. Все будет зависеть от подачи. Думаю, все решит процент попадания первой. В полуфинале у него было процентов 40, в против Надаля, даже на этом покрытии, нужно хотя бы 60. С игрой Даниила чем длиннее розыгрыш, тем больше у него шансов взять его, но в финале будет наоборот. В длинных розыгрышах Надаль его уничтожит, так что ему нужно укорачивать их, как можно чаще выходить к сетке. Я понимаю, что для его игры это противоестественно, но это единственный способ обыграть Надаля.
Удары Медведева не такие чистые, как у Рублева или других талантливых игроков – например, Вавринки. Но главное – у него есть характер, а это важнее всего. Она извлек из своего потенциала максимум – это признак очень умного и развитого игрока.
Я на свой первый финал «Шлема» вышел как на последний. Надеюсь, у Даниила их будет еще много, но просто я не хочу, чтобы он вышел на корт с мыслью «Ой, ну против Рафы у меня шансов нет».
Рано или поздно русские игроки должны были прорваться. Нам повезло, что Даниил сделал это рано. Главное – теперь между ведущими русскими теннисистами: Рублевым, Хачановым, Медведевым, – есть здоровая конкуренция. На мой взгляд, они стимулируют друг друга, и именно поэтому Даниил последние полтора месяца так успешен. Они все друзья в жизни и соперники на корте – это и есть здоровая конкуренция. Нам повезло, что у нас выросли три таких игрока, которые лет, надеюсь, десять еще будут добиваться успехов», — цитирует Кафельникова сайт ATP.
Задача у Даниила, конечно, сложнейшая. Надаль ведет со счетом 7-1 в финальных противостояниях с игроками, борющимися за первый «Шлем», и выиграл 19 последних встреч против российских теннисистов!
Еще интереснее, что Медведев может стать первым чемпионом «Шлемов», родившимся в 1990-е годы! У женщин вот Бьянка Андрееску, родившаяся в 2000 году, уже выиграла вчера US Open, но в мужском туре все куда консервативнее.
За последние десять лет только четыре игрока не из знаменитой большой тройки брали «Шлемы»: дель Потро, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Марин Чилич.
Что касается Медведева, то он сегодня может стать самым молодым чемпионом турниров «Большого шлема» за последние десять лет: в 2009 году аргентинец Хуна-Мартин дель Потро выиграл US Open в возрасте 21 года. Правда, продолжения не последовало.
Медведев может выиграть первый «Шлем» для России за последние 14 лет (Марат Сафин первенствовал в Австралии в 2005) и первый US Open с 2000 года (тогда тоже победил Сафин).
Что касается Надаля, то он может сегодня стать самым возрастным победителем US Open после Кена Роузуолла, который в 1970 году выиграл турнир в возрасте 35 лет.
Испанец может в пятый раз в карьере выиграть больше одного турнира «Большого шлема» за один сезон. Ранее в этом году он взял свой любимый грунтовый «Ролан Гаррос», в третий раз подряд и в 12-й за карьеру. В Нью-Йорке на счету Рафы три титула — в 2010, 2013 и 2017 годах.
Еще ни один теннисист в истории не выигрывал пяти «Шлемов» после того, как ему исполнилось 30 лет. Надаль сегодня имеет отличный шанс стать первым таким.
Если в Цинциннати Даниил взял свой первый титул на «Мастерсах», то до того в Монреале проиграл в финале как раз Надалю. Проиграл без вариантов — 3:6, 0:6. Это была их первая и единственная до сегодняшнего дня встреча. Посмотрим, удастся ли сегодня россиянину прибавить.
Даниил Медведев добрался до своего первого финала «Шлемов». Более того, раньше он ни разу не проходил дальше четвертого круга, где он сыграл в 2019 году на Australian Open! При этом сейчас Даниил в большущем порядке. Это почти невероятно, но на его счету уже четвертый финал на последних четырех турнирах, два из которых были «Мастерсами»! В Цинциннати перед US Open он выиграл титул в матче против Давида Гоффена. Медведев вообще стал уже самым побеждающим теннисистом сезона. На его счету 50 побед в 2019 году. Вторым идет... конечно же, Надаль. Рафа выиграл 46 матчей.
Впрочем, не будем отвлекаться — нас сегодня ждет исторический финал, о котором всех интригах и интересных моментах которого можно рассказывать гораздо дольше тех 50-ти минут, что остались до начала поединка. Начнем с того, что Рафаэль Надаль — вторая ракетка мира. 33-летний испанец уже давно легенда мирового тенниса, но просто такого статуса ему, конечно же, мало. Если он сегодня выиграет, это будет его 19-й титул на турнирах «Большого шлема». Больше только у одного теннисиста — неувядаемый швейцарец Роджер Федерер выиграл 20.
Встреча начнется ориентировочно в 23.00 по московскому времени. Ну, на разминку в это время теннисисты выйдут, поскольку в женском парном финале, который игрался на центральном корте имени Артура Эша перед этим поединком, Элиза Мертенс и Арина Соболенко уже обыграли Викторию Азаренко и Эшли Барти — 7:5, 7:5. Вот так вот Соболенко дважды на этом US Open выиграла «белорусское дерби» у Азаренко. Правда, после победы в первом круге женского одиночного разряда затем уступила в следующем же матче.
Приветствуем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции исторического матча — россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open, где играет с Рафаэлем Надалем. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.