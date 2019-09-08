Проклятие Меган Маркл: почему Серена Уильямс проигрывает

Новый провал Серены

Пока весь мир наблюдал за тем, как Хабиб Нурмагомедов во второй раз защищает свой чемпионский пояс легкого дивизиона UFC, на Открытом чемпионате США по теннису свой очередной крупный провал потерпела Серена Уильямс. В финале US Open американка неожиданно уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску.

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Уже с самого начала матча канадка задала высокий темп, к которому Серена оказалась не готова. Сначала американка провалила гейм на своей подаче, допустив аж две двойные ошибки, а затем стала девочкой для битья для Андрееску, которая гоняла Уильямс из угла в угол. А необоснованные ошибки Серены лишь придали Бьянке уверенности в своих силах, в результате чего она уверенно взяла первый сет — 6:3.

Начало второй партии также сложилось для канадки удачно. Уильямс вновь допустила двойную ошибку и подарила Андрееску брейк-пойнт, который та реализовала, после чего началось настоящее избиение американки.

5:1 во втором сете, и канадская теннисистка, не входившая в топ-100 рейтинга WTA, подавала на матчбол. Однако Серена невероятным образом сумела счет сравнять.

Вероятно, для Андрееску столь большой гандикап стал неожиданностью, а титул, стоящий уже по сути на расстоянии вытянутой руки, добавил канадке волнения, и Бьянка начала ошибаться на своих подачах, отдав Серене два брейка. Но при счете 5:5 она смогла выйти вперед на своей подаче, а затем заработала двойной матчбол, который в итоге реализовала.

Для Уильямс это поражение на US Open стало уже вторым подряд. В прошлом году американка также неожиданно вчистую проиграла в финале японке Наоми Осаке (2:6, 4:6). И уже сейчас многие американские специалисты и болельщики задаются вопросом, не стоит ли 37-летней Серене попрощаться с теннисом.

Откуда пошла дружба с Маркл?

Интересно, что на игре с Андрееску на стадионе присутствовала герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл. И ее появление на турнире оказалось неслучайным.

Давно известно, что Маркл и Уильямс являются близкими подругами. Познакомились они еще в 2010 году, и с тех пор отношения между ними заметно укрепились. Даже несмотря на то, что Маркл после своей актерской деятельности связала свою жизнь с английской королевской семьей. Так, теннисистка стала гостьей на свадьбе Меган Маркл с принцем Гарри, состоявшейся в мае 2018 года в Виндзорском замке.

«Мы очень давно друг друга знаем, но в последнее время особенно опираемся на поддержку друг друга», — говорила Серена, рассказывая о том, как постоянно находится на связи с герцогиней.

«Талисман невезения»

Однако эта дружба имеет и негативные последствия. Совпадение или нет, но в который раз Меган Маркл приходит на стадион, чтобы поддержать Серену с трибуны, и американка проигрывает.

Впервые это случилось еще в финале Уимблдона в 2018 году, где Уильямс встречалась с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер. Само присутствие Маркл на трибуне стадиона было понятным: турнир «Большого шлема» в Лондоне является одним из главных событий теннисного сезона. Однако для Серены Уильямс тот матч закончился катастрофой.

Американка проиграла Кербер в двух сетах со счетом 3:6, 3:6.

Спустя год 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» вновь потерпела крах, в очередной раз отдав финал в двух сетах. Со счетом 6:2, 6:2 с Сереной менее чем за час легко разобралась румынка Симона Халеп. И на той игре опять присутствовала Меган Маркл.

Поражение на глазах герцогини в финале Открытого чемпионата США, куда Маркл отправилась без мужа и четырехмесячного сына именно с целью посетить игру и поддержать свою подругу, породило огромное количество гневных комментариев в адрес жены принца Гарри.

И большинство из них несет один смысл: визит Маркл на матч Серены является проклятием для американки.

«Серене нужно срочно сказать Меган, чтобы та в следующий раз оставалась дома. У Маркл дурной глаз, она приносит несчастье для Уильямс», — так болельщики относятся к герцогине Сассекской, называя ее «талисманом невезения» для Серены.