Провал Коляды и травмоопасный номер: что скрылось за Загитовой

В воскресенье 8 сентября на Малой арене «Лужников» продолжились контрольные прокаты сборной России. Однако на этот раз они не пересекались с масштабными празднованиями Дня города, поэтому не было никаких пунктов досмотра на входе на территорию стадиона, никаких толп, — только один четкий караван фанатов, беспрепятственно направляющийся к катку.

У самой арены он разбивался на несколько длинных очередей, которые не иссякли даже с началом прокатов. Зрителей не пускали на арену во время выступлений, так что они терпеливо дожидались окончания прокатов, и потом целыми порциями вливались на трибуны.

Тем временем ведущая танцевальная пара страны Виктория Синицина / Никита Кацалапов демонстрировала свою произвольную программу под лирическую и весьма медлительную композицию Антонина Дворжака Songs My Mother Taught. Классический образ нежных влюбленных, конечно, красив, но от серебряных призеров последнего чемпионата мира хотелось увидеть хотя бы более оригинальную его интерпретацию.

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В принципе и короткая программа «Танцующие под дождем» у них строится на таком же образе, только выглядит немного подинамичнее.

Единственным по-настоящему будоражащим моментом стала сложнейшая поддержка: Виктория встала на ногу партнеру, выпрямилась во весь рост и раскинула руки, словно копируя известную сцену из «Титаника».

Тем не менее Синицину и Кацалапова проводили бурными аплодисментами: во многом благодаря им Россия вернула себе три квоты на главных стартах сезона в танцах на льду, и в высоком уровне мастерства этому дуэту не откажешь.

Второй танцевальной парой стали Бетина Попова и Сергей Мозгов. У них пока нет никаких серьезных титулов, а высшим достижением является золото зимней Универсиады — 2019, однако публика просто обожает этих ребят-фриков, которые нарушают законы такого консервативного вида спорта, как фигурное катание.

В короткой программе в стиле кабаре они подкупили зрителей своей юморной подачей и вызывающими костюмами:

Сергей был в желтом, Бетина — в ярко-зеленом, и оба — в черных обтяжках.

В произвольной сюрпризы продолжились, только теперь спортсмены катались под «Богемскую рапсодию» группы Queen. Мозгов даже отрастил усы, чтобы больше походить на Фредди Меркьюри, а Попова старательно изображала его музу.

Манерные движения фронтмена Queen и рок-н-ролльные тусовки с возлюбленной перемежались на льду с романтическими моментами, а одним из ярких моментов стала нереальная поддержка: Бетина воздела руки в воздух и встала ногой на спину (!) Сергею, который придерживал ее лишь одной рукой.

Неудивительно, что после выступления публика скандировала им «Молодцы! Молодцы!». Так не провожали даже Синицину и Кацалапова.

— Нам понравился образ Меркьюри, который называл себя «эпатажной императрицей», — объяснял выбор музыки Мозгов после проката. — Мы ведь сами такие же.

— Да, в этой музыке есть что-то бунтарское, дух свободы! — добавляла Попова.

— Вот видите, у меня даже брюки красные — жаль только, не кожаные, как у Фредди, но зато ремень черный, как у него.

— А я просто его муза, перемотанная в кожу!

Напоследок фигуристы признались, что широкий кожаный пояс нужен Сергею для того, чтобы Бетина могла вставать коньком ему на спину, — как оказалось, это их собственное изобретение. То ли еще будет.

Разочарование Коляды

Самый титулованный российский одиночник последних лет Михаил Коляда, к сожалению, стал главным разочарованием второго дня контрольных прокатов.

Если у других парней случалось по одному падению, а то и вовсе все было чисто, то Михаил упал дважды — с самых дорогих элементов четверного сальхова и четверного тулупа,

сделал «бабочку» на тройном акселе (раскрылся слишком рано, недокрутив обороты), а затем при повторной попытке «трикселя» допустил степ-аут (приземлился на две ноги).

Фигурист пытался изображать на льду Чарли Чаплина, но вся магия образа терялась из-за таких грубых ошибок. Коляда все еще не стабилен, и в преддверии сезона-2019/20 ничего не изменилось.

Сальхов в целом не является козырным элементом в арсенале ученика Валентины Чеботаревой, поэтому интересно, почему он решил вставлять именно его, а не пытаться вернуть четверной лутц.

Тем не менее зрители горячо поддерживали своего нестабильного любимчика во второй половине программы, когда он принялся отплясывать, помахивая невидимой тростью и приподнимая шляпу.

Возвращение олимпийской чемпионки

Среди спортивных пар особое внимание привлекали Ксения Столбова и Андрей Новоселов.

Ксения в дуэте с Федором Климовым становилась олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире и серебряным призером — в индивидуальном. Пара нацеливалась и на Пхенчхан-2018, однако по ходу того сезона Столбова получила серьезную травму, а летом ее партнер объявил о завершении карьеры.

После длительного восстановления Столбова нашла себе нового партнера — Новоселова, — и на контрольных прокатах состоялся их официальный дебют перед публикой.

Произвольную программу Столбова и Новоселов исполнили под пафосный вариант «Лунной сонаты» Бетховена, показав достаточно неплохой технический уровень: был тройной подкрут, тройной выброс, очень много поддержек и, конечно, прыжки.

Однако, как ни удивительно, сейчас куда менее известный Новоселов выглядит стабильнее и увереннее в себе, чем Столбова. Так, на синхронном тройном прыжке Ксения сделала «бабочку», а партнер справился.

Тройной подкрут также вызвал некоторые трудности: Столбова буквально врезалась сверху в Новоселова, но тут, наверное, вина партнера — надо подкидывать сильнее. А вот тройные выбросы паре действительно удались.

После выступления Ксения долго обнимала своего партнера, пряча лицо от публики, словно пыталась скрыть эмоции.

«Я уже забыла вообще, что такое контрольные прокаты, — смеялась Столбова после прокатов. — Эмоции сегодня переполняли, так соскучилась по болельщикам».

На этом предсезонные прокаты подошли к концу — дальше нас ждут только настоящие соревнования с оценками, медалями и еще более серьезными переживаниями.