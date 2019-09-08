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Исправиться за падение: Медведева против Загитовой. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. ОНЛАЙН

В Москве проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, в которых принимают участие все звезды национальной команды, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:59

Очень интересно сегодня будет посмотреть именно на одиночниц. Елизавета Туктамышева вчера анонсировала два тройных акселя, а Анна Щербакова четверное прыжок.

14:50

Сами прокаты должны начаться примерно в 15.00 по московскому времени. Ждем.

14:45

Вчера программа была не менее насыщенной, а наибольший резонанс вызвали выступления девушек-одиночниц. Евгения Медведева, например, упала на каскаде.

14:35

Сегодня по плану произвольные программы:

15.00 — танцы на льду 16.10 — мужчины 17.05 — спортивные пары 18.05 — женщины

14:30

Приветствуем любителей фигурного катания на контрольных прокатах сборной России. Все звезды сегодня в строю — Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие лидеры национальной команды.