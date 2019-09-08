Исправиться за падение: Медведева против Загитовой. LIVE

Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
14:59
Очень интересно сегодня будет посмотреть именно на одиночниц. Елизавета Туктамышева вчера анонсировала два тройных акселя, а Анна Щербакова четверное прыжок.
14:50
Сами прокаты должны начаться примерно в 15.00 по московскому времени. Ждем.
14:45
Вчера программа была не менее насыщенной, а наибольший резонанс вызвали выступления девушек-одиночниц. Евгения Медведева, например, упала на каскаде.
14:35
Сегодня по плану произвольные программы:
15.00 — танцы на льду 16.10 — мужчины 17.05 — спортивные пары 18.05 — женщины
14:30
Приветствуем любителей фигурного катания на контрольных прокатах сборной России. Все звезды сегодня в строю — Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие лидеры национальной команды.