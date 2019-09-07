«Он просто зверь»: что ждет Медведева в игре с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере стал финалистом Открытого чемпионата США. Нынешний US Open до сих пор складывался для 23-летнего россиянина крайне противоречиво. Постоянное давление американских зрителей и их непрекращающаяся критика, неимоверная усталость: все вело к тому, что Медведев в какой-то момент вылетит с соревнований. На пути к финалу ему должны были попасться великие Новак Джокович и Роджер Федерер, но лишь волей судьбы ни тому, ни другому не удалось стать соперником россиянина — Джокович снялся с чемпионата из-за травмы, а абсолютный рекордсмен в мужском одиночном разряде по количеству выигранных турниров «Большого шлема» неожиданно проиграл в четвертьфинале Григору Димитрову. И болгарин в итоге вышел на Медведева в борьбе за путевку в решающий матч.

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Как уже после выигранной встречи с Димитровым отмечал Даниил, все шло к тому, что эту борьбу он проиграет. Указывало на это, прежде всего, большое количество двойных ошибок (8) и провалы на подачах.

Однако Димитров осечками российского теннисиста не воспользовался, за что тут же был наказан. Медведев сумел спасти первый сет и довести игру до тай-брейка, где оказался сильнее болгарина. Во второй партии Григор уже по сути сдался Даниилу, отдав ему три брейк-пойнта и подарив сетбол на подаче россиянина, а в третьем сете болгарский теннисист, так и не придумав методов для сопротивления, и вовсе отдал весь матч — 7:6, 6:4, 6:3.

Во втором полуфинале исход противостояния был известен, пожалуй, еще до начала матча. Однако подобный настрой явно был не по нраву Маттео Берреттини, давшему Рафаэлю Надалю бой. Правда, только в первом сете. А, как известно, если испанец выигрывает первую партию в полуфинале турниров «Большого шлема», то выход в финал ему покрыт красной ковровой дорожкой, что, собственно, и произошло — 7:6, 6:4, 6:1.

Таким образом, Даниилу Медведеву предстоит пройти последнее, но самое сложное испытание на текущем турнире в США, встретившись в финале с Рафой Надалем.

Что интересно, для теннисистов этот матч станет лишь вторым очным за всю историю. Ранее Даниил встречался с испанцем совсем недавно — в августовском турнире «Мастерс» в Монреале. И примечательно, что игра также была решающей. Однако россиянин ее проиграл вчистую, взяв у Надаля только три гейма — 3:6, 0:6.

С одной стороны для Медведева прошедший матч был знаковым и историческим в его карьере, ведь 23-летний россиянин впервые пробился в финал турниров «Мастерс». Однако данное достижение лишь добавляет негативного оттенка от столь неудачного дебюта, потому к грядущему финалу US Open настрой у Даниила должен быть запредельный не только из-за желания заткнуть рты американским зрителям, жаждущих поражения россиянина, но и возможности взять у Надаля скорый реванш в довесок своему достижению, став первым за 14 лет российским теннисистом, пробившимся в финал турнира «Большого шлема».

Последним творцом такого отечественного успеха был Марат Сафин на Australian Open. И именно Сафин остается по сей день первым и единственным российским теннисистом, победившим на Открытом чемпионате США.

Сам же Медведев, предвосхищая исторический поединок с Надалем, не поскупился на лестные высказывания в адрес испанца.

«Трудно найти слова. Он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Просто машина, зверь на площадке.

Лето было таким быстрым и долгим одновременно. Долгим, потому что я сыграл так много матчей. Быстрым, потому что у меня не было ни минуты, чтобы просто сесть, оглянуться назад и сказать: «Хорошо, я сделал удивительные вещи», — цитирует Медведева Reuters.

Надаль же, в свою очередь, от ответа на данные слова не ушел и выразил надежду на то, что ему удастся соответствовать мнению россиянина в финале.

«Всегда прекрасно слышать приятные слова от коллег. Я рад. Надеюсь, в воскресенье я буду таким, как он сказал. Мне это будет нужно.

Медведев делает поступательные шаги каждую неделю. У него прекрасное лето, он выиграл в Цинциннати, прошел в финал в Монреале и Вашингтоне, а теперь и здесь. Этим летом он играл в лучший теннис в туре, поэтому он самый сильный соперник для финала. Сейчас он один из лучших в туре. Меня ждет встреча с соперником, который в этом году выиграл больше всех матчей и уже какое-то время играет на высочайшем уровне. Финал будет суперсложным. Мне нужно показать максимум. В полуфинале я прибавил в конце, и мне нужно удержать этот уровень, если в воскресенье я хочу иметь шансы. Иначе будет очень тяжело. Он очень, очень сильный игрок. В титульном матче «Большого шлема» нельзя ожидать легкого оппонента», — заявил Надаль.

Финальный матч US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября. Начало встречи запланировано на 23.00 мск.