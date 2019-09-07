«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу России

Сборная России под руководством Станислава Черчесова одержала выездную победу над национальной командой Шотландии. После пропущенного на 11-й минуте от Джона Макгинна мяча россияне усилиями Артема Дзюбы и Юрия Жиркова, сначала сравняли счет, а затем вырвали победу.

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Благодаря этой победе сборная России набрала 12 очков и теперь занимает второе место в группе I, уступая лишь команде Бельгии, в активе которой 15 баллов.

Главным комментарием после матча стали слова наставника команды, одержавшей в этом матче победу, Станислава Черчесова.

«У нас 12 очков, у нашего соперника — шесть. Пять игр остается, я уже вчера на пресс-конференции сказал, что в розыгрыше 15 очков. Этот матч ни о чем не говорит. Будет ответный матч с Шотландией в Москве. Сегодня мы подошли к игре по-деловому, взяли три очка. Теперь к следующей игре надо готовиться, поверьте, это не простые слова, а наш подход к делу. Радоваться будем, когда турнир закончится, и мы будем на том месте, на котором хотим», — заявил тренер национальной дружины.

Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что после пропущенного гола российские футболисты переломили ход игры, сумев сравнять счет. Россияне, по его мнению, могли забивать еще не раз.

«Хорошо, что закончили со счетом 2:1. Но могли и крупнее. Переломным стало то, что мы стали контролировать мяч. Шотландцы были немного этим обескуражены. У нас все получалось, что планировали перед игрой. Не реализовали много моментов. Могли бы спокойнее заканчивать, а так пришлось понервничать», — заявил он.

Послематчевый комментарий дал и защитник шотландской команды Эндрю Робертсон.

«Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — отметил он. — Все 14 футболистов не делали то, что должны были. Никто не получает проходной балл, кроме Марша, может быть. Мы не играли так, как умеем. Мы опускались намного глубже, что сыграло им на руку с таранным форвардом впереди. Каждый раз, когда получали мяч после гола, отдавали его и смотрели. Они получили гол, который заслужили. После первого тайма мы не смогли вернуться к тому, что было до нашего гола. Если бы это сделали, то забили бы снова. Не думаю, что Россия была лучшей сегодня. Это случай из того, кто хуже».

Ветеран российской сборной Андрей Канчельскис отметил легкость победы россиян.

«Я бы не сказал, что сегодня была тяжелая победа, — сказал Канчельскис. — Все футболисты сборной России сыграли здорово. Надо было забивать больше, потому что россияне создали много опасных подходов к воротам соперника, но хромала реализация. Однако у нас есть три очка, все могут говорить, что хотят, самое главное - это результат».

Главная зарубежная звезда российского футбола Александр Головин, сравнив две команды, отдал предпочтение своей.

«Мы посильнее по ряду аспектов. После пропущенного гола поняли, что надо прибавлять. Не могли позволить себе проиграть. Ведь шотландцы — наши главные конкуренты по группе. Поэтому пришли в себя и начали играть», — подчеркнул Александр.

Помимо самого матча, одной из главных не только спортивных, но и общественных тем стало условно-досрочное освобождение бывших игроков национальной команды – Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Многострадальные футболисты, наконец, почувствуют вкус свободы. Черчесов также прокомментировал эту информацию.

«Я рад, что они освободились. Я не часто говорил на эту тему. Уже тогда сказал, что слишком строго к ним подошли, хоть они и нарушили общественный порядок. Давайте дождемся, когда они придут в нормальное состояние и начнут играть .На ваших глазах мы никогда ни от кого не отказались. Все мы люди, все мы ошибаемся. Вычеркивать человека из жизни- самое худшее. Я на эту тему не говорил не потому что не хотел, а потому что не видел смысла», — заявил главный тренер.

Свой следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана.