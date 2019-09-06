Шаг к Евро: Россия оказалась Шотландии не по зубам

К матчу квалификации на чемпионат Европы — 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков. Только у бельгийцев с их потрясающе звездным составом было больше — 12.

Задача перед отечественной командой стояла простая — побеждать и удерживать вторую строчку в таблице, поскольку такая позиция позволяет напрямую выйти в финальную часть Евро. Первое место с почти стопроцентной вероятностью займет Бельгия, поэтому терять второе было никак нельзя.

Что касается шотландцев, то они располагались на четвертом месте в группе с шестью очками — даже ниже Казахстана, у которого семь баллов.

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Многие любители футбола предсказывали уверенную победу России, но матч преподнес немало сюрпризов, начиная уже со стартового состава отечественной сборной.

Так, Черчесов предпочел в полузащите Магомеда Оздоева двум игрокам атакующего плана — Антону Миранчуку и Ильзату Ахметову, таким образом дав понять, что в приоритете будет оборонительная модель игры.

Кроме того, в старте вышли Александр Головин, который в этом сезоне за «Монако» провел лишь три матча и не отметился ни одним результативным действием, чего нельзя сказать о Миранчуке и Ахметове, а также Роман Зобнин, пока далекий от своей лучшей формы.

Место в воротах привычно занял Маринато Гилерме, на флангах защиты расположились Марио Фернандес и Федор Кудряшов, а центр обороны заняли Георгий Джикия и Андрей Семенов, а вот вернувшийся в сборную Роман Нойштедтер остался в запасе. Единственным нападающим оказался Артем Дзюба, у которого Федор Смолов не смог выиграть конкуренцию. Хавбек «Валенсии» Денис Черышев также остался на скамейке запасных. По краям атаки Черчесов выпустил возрастного Юрия Жиркова и Алексея Ионова, продуктивно проводящего сезон.

Что касается шотландской команды, то известных имен здесь было не так много. В глаза бросались разве что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, а также защитник «Ливерпуля» и по совместительству капитан сборной Шотландии Энди Робертсон. Учитывая, что в стартовом составе Шотландии вышел лишь один нападающий и преимущественно хавбеки оборонительного плана, они также не стремились играть первым номером.

Just under 15 minutes to go until kick-off. Here's a reminder of your Scotland team taking on Russia.#SCORUS pic.twitter.com/aqBhYqMgWY — Scotland National Team (@ScotlandNT) September 6, 2019

Тем ироничнее казалось то, что уже на 11-й минуте хозяева поля вышли вперед. Полузащитник Райан Фрейзер выполнил навес в штрафную, Гилерме попытался выбить мяч кулаками, но получилось так слабо, что тот прилетел прямо к стоящему в нескольких метрах сопернику — Джону Макгинну. Хавбеку не составило большого труда катнуть мяч мимо запыхавшегося вратаря, и Шотландия неожиданно даже для себя повела в счете — 1:0.

Довольно грустное начало – Гилерме не зафиксировал мяч, а на подборе оказались шотландцы. Пока проигрываем



Смотрим дальше:https://t.co/GXKiWN4sYo#ШотландияРоссия pic.twitter.com/yTS7gpamfM — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

После такого поворота событий подопечные Черчесова растерялись и долго не могли вернуть себе инициативу. Игра зачастую сводилась к длинным забросам на Дзюбу в надежде на то, что он примет мяч и что-нибудь придумает, но плодов это не приносило.

Шотландцы тем временем понеслись вперед на крыльях вдохновения, заработали штрафной и довели дело до опасного удара, но Гилерме на этот раз занял правильную позицию и сумел твердо зафиксировать мяч в перчатках.

Однако на этом активность хозяев поля не закончилась.

Нападающий Оливер Макберни в борьбе за мяч так заехал локтем российскому защитнику Георгию Джикии, что тот упал на газон, — понадобилась даже помощь врачей.

Все эти события потихоньку начали заводить отечественную дружину, и на 40-й минуте парней Черчесова наконец прорвало — они забили ответный мяч.

Правда, это произошло не без доли везения: Головин ворвался в штрафную, и Энди Робертсон выбил мяч у него из-под ног, однако сделал это так неловко, что снаряд прискакал прямо к Дзюбе. Дальше все было просто: одно касание на подработку, второе — на гол, и счет становится 1:1.

Дзюба – красавчик. Воспользовался отскоком и удачно пробил. Теперь дожимать во втором тайме



Смотрим:https://t.co/1fOmpadLj8#ШотландияРоссия pic.twitter.com/vz9y2ZIgyS — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Второй тайм сборная России начала очень активно в твердом намерении выйти вперед. И, к радости болельщиков, у команды очевидно стала получаться игра, так что Черчесов был избавлен от необходимости готовить срочные замены, чтобы перевернуть происходящее на поле.

Уже на первой минуте Лиэм Купер попал локтем в голову Дзюбе, а после штрафного, поданного Головиным, во владениях шотландцев возникла паника, и сам же Александр в итоге опасно стрелял, но попал в защитника.

Шотландцы в основном отбивались, даже не помышляя об атаках, при этом хозяева еще почему-то оставляли российским футболистам много пространства, и на 50-й минуте Головин в своем проходе им почти воспользовался, протащив мяч к штрафной, но все же малость не попав в дальнюю девятку.

И все же шотландцы не выдержали и 15 минут такого футбола. На 59-й Алексей Ионов классно разрезал оборону проникающей передачей в штрафную, а ворвавшийся в зону Головин катнул параллельно воротам на дальнюю штангу, где раззабивавшийся Юрий Жирков в борьбе с защитником «колобком» внес мяч за лицевую, хотя взятие ворот в итоге было записано как автогол О'Доннелла.

Отличная комбинация и завершение от Жиркова. Очень важный гол для сборной



Смотрим дальше:https://t.co/TUkP1YTk5y#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GzSEJYN5BA — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Россия повела, но оборотов не сбавила. Тот же Жирков изящным финтом оставил на углу штрафной в дураках Стивена О'Доннелла, но Дэвид Маршалл потащил удар в дальний угол.

Вратарь был бессилен в двух других эпизодах.

На 64-й минуте Марио Фернандес пробил головой после подачи Жиркова в перекладину, а всего минутой позже после удара Оздоева с линии штрафной мяч рикошетом от Мактоминая прилетел в штангу.

После этого вместо загнанного в последнее время Романа Зобнина появился Дмитрий Баринов, который на 72-й минуте сорвал очень опасный прорыв перед своей штрафной, и Чарли Малгрю пустил со штрафного мяч рядом со штангой.

Этот удар стал точкой отсчета, после которой шотландцы начали в отчаянии усиливать натиск. Не сказать, чтобы хозяева имели какое-то сумасшедшее преимущество или креативом ставили нашу оборону в тупик, но в желании удержать достигнутый перевес сборная России стала прижиматься, и концовка получилась очень нервной.

Хозяева, конечно, в основном грузили в штрафную с флангов и из глубины поля, но там больше не собирался допускать ошибок Гилерме, снимавший мячи раз за разом.

Самый верный момент забить был у российской команды, но оказавшийся на острие при выходе четыре в два свежий Александр Ерохин катнул мимо Маршалла слишком слабо, и защитники вынесли.

В концовке Черчесов дал несколько минут еще и Ильзату Ахметову, поменявшему подуставшего Головина, а шотландскому навалу так и не достало мысли.

Россия была сильнее и закономерно, хоть и не без нервотрепки, одержала победу, ставшую к тому же волевой. В копилке есть 12 очков, и положение команды Черчесова в отборочным цикле выглядит стабильным и добротным. Впереди Казахстан.