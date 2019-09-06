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В ожидании четверных: ученик Тутберидзе выступает в Риге. LIVE

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при. Произвольная программа юношей. ОНЛАЙН

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В Риге проходит 3-й этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у юношей.
Трансляция
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13:07

Азизмурод Шабазов на льду. Тройной сальхов+двойной тулуп в начале программы получились, но падения и плохие выезды в дальнейшем полностью испортили впечатление от проката. Естественно, представитель Узбекистана даже не обходит южноафриканца — 63.63.

12:57

Эван Вранщ из Южной Африки открывает сегодняшние соревнования! Но, ожидаемо, медленные скорости, ошибка на ошибке и лишь пара более-менее исполненных прыжков (тройные луц и риттбергер). Оценки соответствующие — 68.71.

12:52

В ней выступят Эван Вренщ (Южная Африка), Азизмурод Шабазов (Узбекистан), Андрей Кокура (Украина), Николай Мемола (Италия) и Лукас Стрзелец (Дания).

12:50

Всего сегодня выступят 23 участника. Первая разминка уже готовится.

12:40

Приветствуем любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы юношей на этапе Гран-при в Риге. Сборную России представляют Андрей Мозалев, идущий первым после короткой программы, и Даниил Самсонов, ставший четвертым.