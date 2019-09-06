В ожидании четверных: ученик Тутберидзе выступает в Риге. LIVE

Азизмурод Шабазов на льду. Тройной сальхов+двойной тулуп в начале программы получились, но падения и плохие выезды в дальнейшем полностью испортили впечатление от проката. Естественно, представитель Узбекистана даже не обходит южноафриканца — 63.63.
Эван Вранщ из Южной Африки открывает сегодняшние соревнования! Но, ожидаемо, медленные скорости, ошибка на ошибке и лишь пара более-менее исполненных прыжков (тройные луц и риттбергер). Оценки соответствующие — 68.71.
В ней выступят Эван Вренщ (Южная Африка), Азизмурод Шабазов (Узбекистан), Андрей Кокура (Украина), Николай Мемола (Италия) и Лукас Стрзелец (Дания).
Всего сегодня выступят 23 участника. Первая разминка уже готовится.
Приветствуем любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы юношей на этапе Гран-при в Риге. Сборную России представляют Андрей Мозалев, идущий первым после короткой программы, и Даниил Самсонов, ставший четвертым.