В шаге от золота: российские танцоры участвуют в Гран-при. LIVE

Сейчас заливка льда, а потом третья и, особенно интересная для нас, четвертая разминки.
В целом достаточно ровное выступление, не допустили такого большого количества ошибок, как вчера, когда собрали все возможные недочеты и ошибки. За произвольный танец эстонца получили 73,97 — второй пока результат. В сумме это 115,91. Тоже вторые.
Дарья Нетяга и Марко Евгений Гайдаенко из Эстонии завершат выступление танцевальных пар второй разминки.
Тут послабее было выступление все же. Да и без ошибок не обошлось. 64,56 за произвольный танец. 106,56 и текущее третье место.
Элизабета Коринкова и Лукас Моравец из Чехии катают следом.
Еще более приятное впечатление оставили ребята. Классно катаются, здорово чувствуют друг друга, их танец легко и интересно смотреть. По технике значительно опередили британцев. В итоге получают 79,87! В сумме у них 125,69! Лучший результат сезона.
Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, выступающие за Кипр, на льду.
Потихоньку разгоняются у нас соревнования. Британская пара и вчера неплохо для себя выступила, а сегодня только усилила впечатление. За произвольный танец Гиллис и Тэрри получили 69,44, а в сумме у них 112,37. Новые лидеры.
Эрин Гиллис и Джошуа Тэрри из Великобритании выступают с произвольным танцем.
Венгерский дуэт катался достаточно ярко, но, конечно, поле для прогресса необъятное у ребят. За произвольный танец они получают 61,36, что в сумме дает 103,59. Разменивают сотню и выходят в лидеры.
Венгерский дуэт Катица Кедвес и Федор Шаронов начинает.
Вот кто выступит во второй разминке.
59,35 за произвольный танец и 93,57 в сумме. Они заканчивают первую разминку лидерами. Теперь выходят разминаться пять пар из второй группы.
В техническом плане были чуточку сильнее испанцев, которые падали, в отличие от этой пары.
Джонджун Хен и Сонмин Чой из Южной Кореи выступают следом.
Ну что ж, Росси получают за произвольный
На льду испанцы Мартина и Адриано Росси. Брат с сестрой.
Ну а у нас соревнования уже начались. Эльвира Николова и Дэйн Фрэнсис Айерс получили 53,63 за произвольный танец и 85,06 в сумме. Они выступали первыми, поэтому стали лидерами.
А вот расписание самых важных прокатов: Третья разминка
12. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) 13. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) 14. Молли Сезанек – Егор Егоров (США)
Четвертая разминка
15. Мари Дюпаж – Тома Набэ (Франция) 16. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 18.54 17. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) 18. Натали Д'Aлессандро – Брюс Уэделл (Канада) 20. Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов (Россия) – 19.16
Турнирное положение лидеров по итогам ритм-танца:
Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов (Россия) – 65,13 2. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 63,25 3. Натали Д'Aлессандро – Брюс Уэделл (Канада) – 61,68 4. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 60,82 5. Мари Дюпаж – Тома Набэ (Франция) – 53,98 6. Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 53,79 7. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 52,38 8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 51,52
После ритм-танца российская пара Елизавета Худайбердиева / Андрей Филатов заняли промежуточное первое место, а дуэт Софья Тютюнина / Александр Шустицкий пока держатся на четвертом.
Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции произвольного танцы, который проходит в рамках юниорского Гран-при в Риге.