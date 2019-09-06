Финал US Open: Серена против Андрееску. LIVE

Додавила соперницу американка, справившись с пятью (!) скрытыми сетболами. Все-таки Серена — великая спортсменка, кто бы что ни говорил. 4:3.
И наконец-то больше. Уильямс выходит вперед.
Пятый брейк-пойнт в гейме отыгрывает Серена. Невероятно.
Потрясающая атака Андрееску, завершившаяся кроссом с форхенда. Меньше.
Четвертый брейк-пойнт — и снова эйс Серены. Ровно.
И три брейк-пойнта было у канадки, но раз за разом Серена восстанавливает равновесие.
Три розыгрыша подряд взяла Андрееску, но эйс спасает американку — 40:40.
Но и американка держит свою — 30:0.
Очень хорошо выглядит 19-летняя теннисистка на своей подаче — 4:2.
И шикарный глубокий удар под заднюю линию — не справляется Серена. 40:30.
Двойная ошибка Андрееску. 30:30.
У Бьянки дважды проходит подача, но после она ошибается с форхенда по линии — 30:15.
И более чем уверенно отвечает Уильямс, отдав сопернице лишь одно очко за гейм. 3:2 в пользу канадки.
Андрееску без проблем разбирается с этим геймом — 3:1.
Две хорошие подачи канадки — 40:15.
Несколько раз меняла длину ударов Бьянка и добилась успеха — 15:15.
Серена зарабатывает первую победу в гейме ударом с хафкорта. 2:1 — все еще в пользу Андрееску.
Обменялись мячами соперницы — 40:15.
Уильямс вынудила канадку открыть пространство и мощно пробила именно в эту зону. 30:0.
Завязалась борьба на подаче Серены, но два мощных удара американки сделали свое дело — 15:0.
Уверенно подает канадка и забирает свою подачу — 2:0.
Дважды выходила вперед Уильямс на чужой подаче, но Бьянка держится — 30:30.
И двойная ошибка. Первым же геймом Андрееску делает брейк. 1:0 в ее пользу.
Опять неудачный бэкхенд у Серены. Меньше.
Дважды срывает удары американка. Счет равный — 40:40.
После мощного кросса Серены канадка отправила мяч в сетку. 40:15.
И снова здорово подает Уильямс. 30:15.
Ошибка при ударе с бэкхенда у американки — 15:15.
Серена начинает встречу с эйса! 15:0.
Игра стартовала. Поехали!
Спортсменки уже на корте, разминаются перед началом встречи.
Немного задерживается матч, но уже в ближайшие минуты теннисистки должны выйти на корт.
Ранее соперницы встречались лишь однажды, в финале турнира Торонто в этом году, и победу одержала, как ни странно, Андрееску. Серена снялась с игры при счете 3:1 в первом сете в пользу канадки.
Приветствуем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции финального матча US Open Бьянка Андрееску – Серена Уильямс.