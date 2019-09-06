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Финал US Open: Серена против Андрееску. LIVE

Теннис. US Open. Финал. Андрееску – Серена Уильямс. ОНЛАЙН

Американская теннисистка Серена Уильямс в финале US Open встречается с канадкой Бьянкой Андрееску. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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23:52

Додавила соперницу американка, справившись с пятью (!) скрытыми сетболами. Все-таки Серена — великая спортсменка, кто бы что ни говорил. 4:3.

23:51

И наконец-то больше. Уильямс выходит вперед.

23:51

Пятый брейк-пойнт в гейме отыгрывает Серена. Невероятно.

23:50

Потрясающая атака Андрееску, завершившаяся кроссом с форхенда. Меньше.

23:50

Четвертый брейк-пойнт — и снова эйс Серены. Ровно.

23:49

И три брейк-пойнта было у канадки, но раз за разом Серена восстанавливает равновесие.

23:45

Три розыгрыша подряд взяла Андрееску, но эйс спасает американку — 40:40.

23:44

Но и американка держит свою — 30:0.

23:43

Очень хорошо выглядит 19-летняя теннисистка на своей подаче — 4:2.

23:43

И шикарный глубокий удар под заднюю линию — не справляется Серена. 40:30.

23:43

Двойная ошибка Андрееску. 30:30.

23:42

У Бьянки дважды проходит подача, но после она ошибается с форхенда по линии — 30:15.

23:41

И более чем уверенно отвечает Уильямс, отдав сопернице лишь одно очко за гейм. 3:2 в пользу канадки.

23:37

Андрееску без проблем разбирается с этим геймом — 3:1.

23:35

Две хорошие подачи канадки — 40:15.

23:34

Несколько раз меняла длину ударов Бьянка и добилась успеха — 15:15.

23:32

Серена зарабатывает первую победу в гейме ударом с хафкорта. 2:1 — все еще в пользу Андрееску.

23:31

Обменялись мячами соперницы — 40:15.

23:30

Уильямс вынудила канадку открыть пространство и мощно пробила именно в эту зону. 30:0.

23:29

Завязалась борьба на подаче Серены, но два мощных удара американки сделали свое дело — 15:0.

23:28

Уверенно подает канадка и забирает свою подачу — 2:0.

23:26

Дважды выходила вперед Уильямс на чужой подаче, но Бьянка держится — 30:30.

23:25

И двойная ошибка. Первым же геймом Андрееску делает брейк. 1:0 в ее пользу.

23:25

Опять неудачный бэкхенд у Серены. Меньше.

23:23

Дважды срывает удары американка. Счет равный — 40:40.

23:23

После мощного кросса Серены канадка отправила мяч в сетку. 40:15.

23:22

И снова здорово подает Уильямс. 30:15.

23:21

Ошибка при ударе с бэкхенда у американки — 15:15.

23:20

Серена начинает встречу с эйса! 15:0.

23:18

Игра стартовала. Поехали!

23:16

Спортсменки уже на корте, разминаются перед началом встречи.

23:10

Немного задерживается матч, но уже в ближайшие минуты теннисистки должны выйти на корт.

22:57

Ранее соперницы встречались лишь однажды, в финале турнира Торонто в этом году, и победу одержала, как ни странно, Андрееску. Серена снялась с игры при счете 3:1 в первом сете в пользу канадки.

22:55

Приветствуем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции финального матча US Open Бьянка Андрееску – Серена Уильямс.