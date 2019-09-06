Притворились женщинами? Китайцев подозревают в подмене пола

Скандалом завершился чемпионат Китая по легкой атлетике, являющийся по сути отборочным перед летними Олимпийскими играми, которые пройдут летом 2020 года в Токио. Две спортсменки — Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань — своим внешним видом спровоцировали подозрения в том, что они намеренно подменили свой пол для участия в соревнованиях.

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Инцидент привлек к себе внимание после опубликованных победных фотографиях спортсменов. Мэньсью и Цзенхуань завоевали золото и серебро в эстафетной гонке на 400 метров. Подозрение в том, что китайские бегуньи были на самом деле мужчинами, возникли из-за того, что у них прослеживались ярко выраженные мужские гендерные признаки. Помимо необычной формы трусов особенно наблюдался выступ гортани, а именно — кадык. Как известно, имеется он только у представителей мужского пола.

В связи с этим общественность выступила с жалобой в отношении китайской команды. Особенно недовольство выражалось в том, что помимо победы и серебряной награды на чемпионате эти два спортсмена или спортсменки месяц назад завоевали золото в еще одной эстафетной гонке на летнем национальном первенстве.

Однако в Ассоциации легкой атлетики Китая любые подозрения в том, что Мэньсью и Цзенхуань подменили свой пол отвергли. В частности, в федерации сообщили о проведении специального расследования.

Согласно результатам тестирования, было выяснено, что подобная аномалия связана с применением легкоатлетками гормональных препаратов, что и привело к некоторым физиологическим изменениям. Правда, документов, подтверждающих данное заявление, руководство китайской ассоциации легкой атлетики не обнародовала, потому сомнений в достоверности этой теории у болельщиков меньше не стало. Наоборот, их стало больше, когда в сети опубликовали видеозапись с интервью спортсменок.

Так, когда итоговый комментарий давал Мэньсью, то его голос показался откровенно мужским, а не женским.

Возникший скандал, вероятно, будет рассмотрен комитетом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), правда, в ведомстве пока еще никакой реакции не последовала. В случае, если дело все-таки будет возбуждено, а итоги расследования покажут, что нарушение правил действительно было, то китайскую команду ожидает длительная дисквалификация и аннулирование всех результатов соответственно.

Подначивают ИААФ к этому и сами болельщики. В социальных сетях споры и негодование от произошедшего не утихают до сих пор. Большинство пользователей уверенно утверждает, что Мэньсью и Цзенхуань на самом деле мужчины и не имеют абсолютно никакого сходства с женским полом, а их участие в соревнованиях среди девушек является вопиющим скандалом ввиду того, что мужчины заведомо имеют превосходство в мощи и силе над своими соперницами, чем и воспользовались, завоевав медали.

«Это точно не парни? Эти «бегуньи» точно ходят в женский туалет? Их там не побьют случайно?» — удивился один из комментаторов.

Впрочем, помимо большого количества недовольных есть и те, кто выступил в защиту обвиняемых легкоатлеток. В частности, версия того, что сомнительный внешний вид китаянок действительно связан с применением гормональных средств и является лишь побочным эффектом, нашла своих последователей.

«Обидно, когда ты посвящаешь свою жизнь спорту, но, когда ты наконец-то побеждаешь, тебя пытаются унизить, высмеять и даже обвинить в нарушении чего-то. Человечество сурово. Все просто: люди, которые ничего в своей жизни не добились, завидуют тем, кто реализовал свои мечты. Поздравляю победителей!» — заступился за атлеток другой юзер.

Интересно, что ситуация, когда на женских соревнованиях на самом деле выступают мужчины, выдающие себя за девушек, является весьма популярной в мировом спорте. Особенно это касается футбола. Например, в 2013 году подозрения о подмене пола возникли в отношении корейской футболистки Пак Ын Сон. Под сомнение также попали ее физические данные и внешний вид, однако генеральный менеджер корейской женской футбольной команды «Сеул Сити Холл» Ким Чжун Су выступил с опровержением, а также обвинил всех несогласных в нарушении прав человека. Более громкий скандал произошел позднее: в октябре 2015-го восемь человек из женской сборной Ирана по футболу оказались мужчинами, которые ожидают операций по смене пола. Причем некоторые из них ранее выступали в мужских турнирах.

При этом годом в Иране подобный случай произошел еще и в 2014 году, когда за провал гендерных тестов длительные дисквалификации получили сразу четыре игрока женской национальной сборной.

Наиболее свежей историей до сих пор является скандал с участием бегуньи из ЮАР Кастер Семени, которая в 2009 году на чемпионате мира в Берлине одержала убедительную победу в беге на 800 м. Необычная внешность Семени вызвала определенные подозрения в отношении африканки, в результате чего ИААФ провела собственные расследования и выяснила, что спортсменка страдает гиперандрогенным синдромом — уровень ее тестостерона превысил средний показатель для женщин в три раза.

К слову, сама Семеня решила стать футболисткой и уже подписала контракт с клубом JVW.