Надежда на УДО: Кокорин и Мамаев выходят на свободу? LIVE

В связи с этим допуск на слушание будет запрещен не только представителям СМИ, но и друзьям и родственникам фигурантов дела. Известно, что супруга Александра Кокорина Дарья на данный момент отдыхает на море, судя по ее инстаграму, а жена Павла Мамаева Алана занимается своим кинопроектом.
Ориентировочное время завершения заседания — 11-12 часов мск. Напомним, что слушания будут проходить в закрытом режиме.
В колонию уже приехала судья со своей помощницей, а также прокурор Дмитрий Пакалов. По его словам, в случае удовлетворения ходатайства осужденных говорить о подаче апелляции на решение судьи пока преждевременно.
На УДО Кокорины и Мамаев подали еще 2 августа. За это время футболисты успели не только сыграть матч с «Салютом», но и дать несколько объемных интервью, где рассказали о жизни в колонии. На нее, кстати, они не жаловались, отметив, что их все устраивает.
К слову, Юрий Падалко дал ориентировочную дату выхода на свободу Кокориных и Мамаева в том случае, если их ходатайство об УДО сегодня удовлетворят.
«Ребята должны выйти 17 сентября», — заявил адвокат.
Футболисты Александр Кокорин и Павел МамаевРИА Новости
Вот что, кстати, сказал Падалко в преддверии заседания. «Надеемся на лучшее. Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет. Павел, Александр и Кирилл ни на что не жаловались накануне. Чувствуют себя хорошо», — приводит слова адвоката РИА «Новости».
Интересно, что на заседании от пострадавшей стороны будет присутствовать только адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина. Сам чиновник не посчитал необходимым явиться на слушание, а его защита при этом отказалась опротестовать решение суда в любом исходе. Со стороны футболистов их представителей также не будет: ни Игоря Бушманова (адвокат Мамаева), ни Андрея Ромашова, ни Татьяны Стукаловой, ни Вячеслава Барика (адвокаты Александра и Кирилла Кокориных). Представлять их интересы будет один юрист — Юрий Падалко, адвокат из Алексеевки.
Ранее Колобков прокомментировал «Газете.Ru» саму тенденцию, которая сложилась вокруг российских футболистов, погрязших в скандалах.
«Это жизнь, а в жизни все случается, ведь футболисты – такие же люди. Просто внимание к ним большое. Другой вопрос состоит в том, что общественное мнение искусственно подогревается. С учетом скорости распространения информации и особенно пристального внимания именно к таким аспектам жизни звезд – а футболисты являются звездами – это объяснимо. Честно сказать, я бы эмоциональный подход к этому изменил, попроще бы к этому относился», — сказал министр спорта.
К слову, о футболе и сборной. Ранее министр спорта Павел Колобков ответил на вопрос, смогут ли Кокорин и Мамаев на возвращение в национальную команду после выхода на свободу.
«Главное для ребят после того, как они выйдут из тюрьмы, опять завоевать право выступать в своих командах, готовиться. А про сборную - у нас сейчас хорошая сборная, много молодых спортсменов, поэтому для Кокорина и Мамаева про сборную говорить еще рано», — цитирует Колобкова РИА «Новости».
В колонии в адрес футболистов также высказываются позитивно. По словам начальника УФСИН по Белгородской области Игоря Видаше, Кокорин и Мамаев во время отбывания своего наказания в ИК-4 не допускали нарушений и при этом приняли активное участие в общественной в жизни. Так, 10 августа экс-игроки сборной России организовали футбольный матч между заключенными и клубом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют».
Сегодняшнее заседание проходит на выезде. Представитель Алексеевского районного суда прибыл в ИК-4. Интересно, что руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уже выступило с положительной характеристикой для Кокориных и Мамаева.
«Благодаря пропаганде здорового образа жизни Кокориным и Мамаевым в колонии увеличилось количество осужденных, которые стали заниматься спортом и физкультуры», — цитирует РИА «Новости» заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Павел МамаевРИА Новости
В июле Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевке (Белгородская область), а Александр Протасовицкий был отправлен в колонию в Брянской области.
8 июня Пресненский суд Москвы признал компанию виновной и приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — году и пяти месяцам колонии. Позднее Мосгорсуд решение Пресненского суда столицы отменил, однако сроки оставил неизменными, внеся коррективы лишь в квалификацию действий осужденных.
Напомним, экс-игроки сборной России по футболу были осуждены за избиение главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Происшествия произошли еще 8 октября 2018 года, после чего компания футболистов, а также младший брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были отправлены под стражу в Бутырский следственный изолятор, где пробыли там до лета.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». 6 сентября Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.