Надежда на УДО: Кокорин и Мамаев выходят на свободу? LIVE

К слову, о футболе и сборной. Ранее министр спорта Павел Колобков ответил на вопрос, смогут ли Кокорин и Мамаев на возвращение в национальную команду после выхода на свободу.

«Главное для ребят после того, как они выйдут из тюрьмы, опять завоевать право выступать в своих командах, готовиться. А про сборную - у нас сейчас хорошая сборная, много молодых спортсменов, поэтому для Кокорина и Мамаева про сборную говорить еще рано», — цитирует Колобкова РИА «Новости».