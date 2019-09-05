На пути в финал: Медведев против Димитрова на US Open. LIVE

После второго неудачного приема Даниил пошел менять ракетку, но это не помогло — 40:0.
И еще одна ошибка россиянина. Видимо, сказывается усталость после предыдущей тяжелой дуэли с Вавринкой. 15:0.
Изящным обводящим ударом Димитров отыгрывает у россиянина брейк — 2:2.
На этот раз удается Димитрову пустить мяч по линии — опять двойной брейк-пойнт на подаче Медведева.
Не такой уж сложный мяч, но не справляется россиянин — 15:30.
Очередная перестрелка — на этот раз внезапно ошибается Даниил. 15:15.
Димитров попытался на приеме сыграть «по длине», но мяч полетел в коридор. 15:0.
Спокойно завершает гейм болгарский теннисист, однако счет по сетам все еще в пользу Медведева — 2:1.
Неплохо принял россиянин, но Димитров ответил ударом под боковую — Медведев толком не успевал к мячу, «свеча» полетела в аут. 40:15.
На этот раз Димитров выходит к сетке и не оставляет россиянину шансов — 30:15.
Затяжной розыгрыш — Медведев в таких выглядит гораздо увереннее, 15:15.
Не может толком принять Даниил — 15:0.
Берет свою подачу Медведев с двойного брейк-пойнта — 2:0.
Навылет разит Даниил — больше!
И тут же дважды подряд отлично отрабатывает свою подачу россиянин — 40:40.
Два брейк-пойнта у болгарина — 15:40.
Димитров ошибается на приеме, но тут же Даниил отвечает двойной — 15:30.
Двойную ошибку допускает россиянин — 0:15.
Под ноль проиграл свою подачу болгарин. Сразу же брейк у Медведева — 1:0.
0:40! Три брейк-пойнта у Медведева в первом же гейме! Димитров взял челлендж, чтобы оспорить свой аут, но не преуспел.
Вновь Медведев сильнее в перестрелке — 0:30.
Долгий обмен ударами под заднюю линию — и ошибка Димитрова, 0:15.
Битва стартовала! Димитров подает! Поехали!!!
Наконец-то теннисисты появились на корте. Небольшая разминка — и можно начинать.
К слову, известны первые чемпионы Уимблдона. В парном разряде у мужчин кубок взяли колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
Все готово к началу битвы.
Димитров в свою очередь справился с итальянцем Андреасом Сеппи (6:1, 6:7, 6:4, 6:3), хорватом Борной Чоричем (снялся с турнира), поляком Камилем Майхшаком (7:5, 7:6, 6:2), австралийцем Алексом де Минором (7:5, 6:3, 6:4) и легендарным швейцарцем Роджером Федерером (3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2).
Напомним, как нынешние соперники шли к этому полуфиналу. Медведев победил индийца Праджнеша Гуннесварана (6:4, 6:1, 6:2), затем боливийца Уго Дельена (6:3, 7:5, 5:7, 6:3), испанца Фелисьяно Лопеса (7:6, 4:6, 7:6, 6:4), немца Доминика Кепфера (3:6, 6:3, 6:2, 7:6) и представителя Швейцарии Станисласа Вавринку (7:6, 6:3, 3:6, 6:1).
Ранее теннисисты встречались дважды, и оба раза — в 2017 году. В четвертьфинале турнира в Лондоне сильнее оказался Димитров — 6:3, 3:6, 6:3, а в третьем раунде турнира в Вашингтоне уже Медведев праздновал победу — 6:4, 6:2.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча US Open, в котором встречаются российский теннисист Даниил Медведев и Григор Димитров из Болгарии.