Повторить рекорд: Берреттини разбил Рублева в первом сете. LIVE

Две хорошие подачи Рублева! Забирает россиянин свое — 4:5.
Редкая ошибка итальянца, когда он попал в сетку с правой, не помогла Рублеву. Слишком пассивно он оборонялся — 3:5.
Эх, не дотянулся до мяча Рублев на подаче, почти сразу же упустив удар в угол. Здесь хорош Маттео — 40:15.
Переиграл Рублев своего соперника на подаче, отправив мяч в самый угол — 3:4.
А вот вторая подача россиянина — подарок. 30:30.
Рублев атакует и заканчивает виннерсом у сетки — 30:15.
Проигрывает первый мяч Рублев, но тут же отвечает подачей — 15:15.
Как Андрей ни старался, но еще два розыгрыша остались за Маттео. Тот мощнее явно — 2:4.
Берреттини не только отыгрывается, но и тут же в непростом розыгрыше пробивает Андрея — 30:15.
Начинается подача итальянца с сумасшедшего розыгрыша, в котором Рублев вытянул все и выиграл у сетки — 0:15.
С подачи берет очко Андрей, а затем разносит итальянца в розыгрыше с другого первого мяча — 2:3.
Оба могли выиграть, но в итоге резаный удар соперника Андрей с хафкорта укоротил в сетку — 30:30.
А вот здесь сложный розыгрыш оставил за собой — 30:15.
Совсем не так Андрей играл против Кирьоса... Снова ошибается в розыгрыше, где его давит соперник — 15:15.
Рублев сам подает навылет — 15:0.
И снова прием в сетку — 1:3.
Рублев не справляется с подачей — 40:0.
А с первой подачи все происходит быстро и просто — 30:0.
Берреттини еще и прет сегодня. В розыгрыше со второй подачи попал в самую девятку — 15:0.
И в розыгрыше со второй подачи Рублев ошибается по длине сам — 1:2 с брейком у Берреттини.
Вторая подача для Рублева звучит в большинстве случаев как приговор — меньше, брейк-пойнт №3.
Мощная подача, но стремительной атаки не получилось. Вытянул несколько мячей, а потом еще и контратаковал. Все равно Андрей чувствовал себя спокойно в розыгрыше, но ему показалось, что соперник не попал. Рублев остановил игру, а мяч после удара Маттео зацепил линию — ровно.
И еще эйс в другой квадрат! Больше.
А теперь эйс — ровно.
Двойная ошибка подъехала — меньше, еще брейк-пойнт у итальянца.
А вот первый мяч позволяет Андрею атаковать, и Маттео бьет в аут под натиском — ровно.
И снова итальянец выигрывает очко со второй подачи Андрея — меньше и брейк-пойнт.
Розыгрыш со второй подачи, в котором Андрей чувствовал себя довольно уверенно, пока не сорвал удар... Ровно.
Выигрывает Рублев важный мяч — больше.
Берреттини неподготовленную атаку со второй подачи Андрея отправляет в коридор — ровно.
С приема итальянец снова добирается до брейк-пойнта — 30:40.
Рублев старается действовать агрессивно и после своей второй подачи, чтобы не быть уничтоженным. В данном случае Маттео в итоге ошибся по длине — 30:30.
А теперь Андрей под давлением срывает удар — 15:30.
Но Рублев играет в умный теннис и отыгрывается в следующем розыгрыше — 15:15.
Рублев атаковал со своей подачи, но его мощи недостаточно, чтобы пробить итальянца, тот особенно глубокий удар принял резанным, после чего сам пробил виннерс по линии — 0:15.
И снова прием в сетку — 1:1.
Короткий розыгрыш, итог тот же — 40:0.
Теперь Берреттини рвет с подач — 30:0.
Рублев пытался принять навылет, но не попал — 15:0.
Подачу Рублева Берреттини принимает в сетку — 1:0.
Эйс от Андрея и тут же еще одна шикарная подача — 40:15.
А вот теперь прием в аут — 15:15.
Берреттини опять давит мощью и в итоге оборачивает в свою пользу первый розыгрыш на подаче Рублева — 0:15.
Стремительно. 25 минут потребовалось Берреттини, чтобы выиграть первый сет — 1:6!
Убойная подача и сет-пойнт — больше.
Совсем чуть-чуть в аут с приема сыграл Рублев. Решил проверить, но видео подтвердило — ровно.
Каков Рублев. Опять отлично все разыграл и попал навылет рискованным ударом — 30:40, первый брейк-пойнт у россиянина!
И снова страшная подача, а мяч от подставленной ракетки Андрея летит слишком далеко — 30:30.
А вот со второго мяча Маттео проигрывает розыгрыш ударом в сетку — 15:30.
Такие подачи не берутся — 15:15.
Берреттини вышел подавать на сет, но в розыгрыше Андрей дал в самую дальнюю линию — 0:15!
Рублеву надо в первую очередь разобраться с психологией. Гейм завершается двойной ошибкой — 1:5.
И снова Береттини добирается до брейк-пойнта после удара Рублева в сетку — 30:40.
Рублев давит в розыгрыше, и в итоге итальянец срывает удар — 30:30.
Андрей отыгрывает один мяч с подачи — 15:30.
Баллистика от Берреттини. Навылет принимает в самую девятку вторую подачу Рублева — 0:30.
Первая подача прошла, и Рублев вел розыгрыш, но ударом навылет попал в аут — 0:15.
Эйс — 1:4.
На своей подаче все очень просто складывается для итальянца — 40:0.
Еще и трос за итальянца. Рублев почти успел, но почти не считается — 30:0.
Трибуны в Нью-Йорке что-то всех россиян не поддерживают. Радуются выигранному Маттео очку — 15:0.
Надо исправлять свою первую подачу Андрею. Навылет подать не вышло, а со второго мяча итальянец пошел в атаку, и россиянин ошибся — 1:3!
И снова после второй подачи Рублева выигрывает итальянец розыгрыш — меньше, опять брейк-пойнт!
Опять вторая подача, неприятный прием и удар россиянина в сетку — ровно.
А вот со второго мяча Андрея соперник успешно атакует, но в следующем розыгрыше Рублев выигрывает обмен ударами — больше.
Отличная подача — 40:30.
Теперь в аут играет Рублев — 30:30.
Еще один удар срывает Берреттини — 30:15.
Слишком длинно принимает неудобную вторую подачу Рублева итальянец — 15:15.
Берретини забирает первый розыгрыш в размене ударами на подаче Рублева, который в итоге дал в аут — 0:15.
Под ноль берет очком с подачи свой гейм итальянец — 1:2.
Достал тяжелую подачу Рублев, Берреттини ответил не самым удачным ударом в центр корта, но Андрей добегало и попал в сетку — 40:0.
Очко с мощнейшей подачи — 30:0.
Первый розыгрыш на подаче итальянца заканчивается ударом Андрея в сетку — 15:0.
Берреттини решил атаковать со второй подачи Рублева, забежал под правую и мощно пробил... в сетку — 1:1!
И со второй подачи смог Андрей заставить соперника пробить в сетку в розыгрыше — больше.
В сетку отбивает переподачу Рублева Маттео — 40:40!
Один отыграл с подачи и второго удара навылет — 30:40, еще брейк-пойнт.
И снова очко за итальянцем. Рублев бьет в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Жесткий размен ударами, в котором итальянец задавил мощью. Удар в девятку превратился в виннерс — 15:30.
А вот на этот раз первая подача не прошла, и Берреттини так принял, что россиянин только в сетку смог ударить, еле дотянувшись — 15:15.
С подачи выигрывает Андрей первый мяч — 15:0.
Опять вторая подача и агрессивный прием Рублева, но в итоге Андрей ошибается — 0:1.
Берреттини показывает, что готов и к розыгрышам со второго своего мяча. Виннерс — 40:15.
Со второй подачи итальянца игру повел Рублев, и в итоге Берреттини ударил в аут по длине — 30:15.
А вот уже затяжной размен ударами, но Маттео находит комбинацию и в итоге завершает ударом навылет по линии — 30:0.
Первый розыгрыш итальянец выигрывает со второго удара — 15:0.
Ну все, вот и у нас закончилась разминка. Берреттини подает первым.
Рублев уже, кстати, выходил в четвертьфинал на US Open в 2017 году, когда расправился с британцем Аляжем Бедене, болгарином Григором Дмитровым, боснийцем Дамиром Джумхуром и бельгийцем Давидом Гоффеном! Ничего так компания, правда?
А вот в четвертьфинале нашего теннисиста просто уничтожил будущий чемпион и на тот момент первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Испанец отдал Андрею только пять геймов — 6:1, 6:2, 6:2.
Параллельно на центральном корте начнется матч представляющего Германию Александра Зверева и аргентинца Диего Шварцмана. Победитель этой встречи сразится с Рублевым или Берреттини в четвертьфинале. Парни на корте Артура Эша уже разминаются.
В Нью-Йорке сегодня дождливо, поэтому крыша на арене имени Луиса Армстронга закрыта (как и на главном корте имени Артура Эша, само собой).
Векич сделал брейк в третьем сете! Хорватка выходит подавать на матч при счете 5:3!
Все, Векич дожала в непростом последнем гейме Гергес — 6:7 (5-7), 7:5, 6:3. Теперь небольшая пауза на корте, и нас ждет матч Рублев — Берретини!
Что до Рублева, то он сейчас 43-й в мировом рейтинге, но набрал отличную форму и точно будет в топ-40 по итогам этого турнира. У него в карьере один выигранный титул, но не в этом году. В нынешнем сезоне его баланс встреч: 19-13. А за карьеру у него «минус»: 72-73. Но, восстановившись после тяжелой травмы, он серьезно прибавил. За пару недель до US Open Андрей, например, обыграл самого Роджера Федерера!
Давайте пока что о сопернике Рублева немного расскажем. Марио Берреттини ровесник других российских звезд Даниила Медведева и Карена Хачанова, которым по 23 года. И хотя он на два года старше Рублева, в Pro-туре дебютировал на год позже (в 2015, в то время как Андрей — в 2014). Тем не менее Берреттини 25-й в мировом рейтинге. На счету итальянца два титула в этом сезоне и три за всю карьеру. Его баланс встреч за карьеру: 48-35, а в 2019 году он выиграл 29 матчей, уступив в 15-ти.
Векич, конечно, боец. Взяла и вытащила вторую партию, выиграв чужую подачу при счете 6:5 в свою пользу! А сейчас в третьем сете уже выиграла свой гейм и ведет с брейк-пойнтом на подаче Гергес!
Начало матча было указано как «не раньше 19.30 мск». Но сперва на корте имени Луиса Армстронга должен закончиться первый матч. В четвертом круге женского US Open встречаются упорные Донна Векич и Юлия Гергес, имеющие близкий посев. В первой партии, обменявшись брейками, они доиграли до тай-брейка, где немка выиграла в самом конце (7-5). Во втором сете Гергес снова имела перевес с брейком, но, подавая, на матч, на долгой игре на «больше/меньше» только что его упустила. Сейчас во втором сете 5:5. Если случится третья партия, Рублев начнет свой матч еще не скоро.
В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису россиянин Андрей Рублев встречается с итальянцем Маттео Берреттини, посеянным в Нью-Йорке под 24-м номером. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.
Соперники встречались дважды. В прошлом году в швейцарском Гштааде в 1/8 финала сильнее был итальянец — 6:3, 6:3. А уже в этом году на той же стадии турнира в Марселе победил Рублев — 6:3, 7:6 (7-2). Как говорил Штирлиц: «Запоминается последнее».