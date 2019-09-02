Повторить рекорд: Берреттини разбил Рублева в первом сете. LIVE

Давайте пока что о сопернике Рублева немного расскажем. Марио Берреттини ровесник других российских звезд Даниила Медведева и Карена Хачанова, которым по 23 года. И хотя он на два года старше Рублева, в Pro-туре дебютировал на год позже (в 2015, в то время как Андрей — в 2014). Тем не менее Берреттини 25-й в мировом рейтинге. На счету итальянца два титула в этом сезоне и три за всю карьеру. Его баланс встреч за карьеру: 48-35, а в 2019 году он выиграл 29 матчей, уступив в 15-ти.