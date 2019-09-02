Вслед за Алдониным: наставник «Динамо» подал иск к МВД

Наставник футбольного «Динамо» Дмитрий Хохлов и трое бывших футболистов сборной России после того, как пострадали при банкротстве банка «Замоскворецкий», решили подать в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ по поводу бездействия следователей.

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Как передает ТАСС, за помощью экс-спортсмены обратились еще в конце лета.

«Иск поступил еще 27 августа. Истцами числятся Хохлов, а также бывшие футболисты сборной РФ Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка. Ответчиком выступает МВД РФ. Истцы требуют возместить ущерб от незаконных, по их мнению, действий органов следствия этого министерства»,

— заявили информационному агентству в суде.

Отмечается, что Хохлов требует 28,7 млн рублей в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, занимавшихся расследованием хищения средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Сумма же, указанная в иске, является эквивалентом $905 тыс., которые в мае 2013 года Хохлов перечислил в банк.

Однако спустя год, когда деятельность «Замоскворецкого» уже была прекращена, выяснилось, что счет спортсмена пуст, а сумма, вложенная Дмитрием, якобы уже выдана ему на руки.

Наставник «Динамо» тут же написал заявление в УМВД по Центральному округу Москвы — было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Но, по словам Хохлова, за пять лет следствие не продвинулось ни на шаг.

Нельзя не отметить, что с аналогичными претензиями к МВД в начале августа в суд обратился и экс-игрок московского и ЦСКА сборной России Евгений Алдонин.

Как сообщал «Коммерсант», экс-футболист потребовал компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина как раз в банке «Замоскворецкий».

Ситуация была такая же, как у Хохлова: в 2013 году Алдонин попытался перевести на свой счет в банке $1,5 млн, однако во время операции часть денег пришла третьему лицу, а часть якобы самому футболисту. Спустя год банк лишился лицензии, а Алдонин, узнав о хищении, обратился в УВД по ЦАО Москвы. В 2015-м председатель правления банки Илья Бударин был приговорен к 3,5 годам тюрьму, а топ-менеджер Ирина Павлова и ее брат Янис, также обвиняемые в хищении, были объявлены в розыск.

Как же считает сам Алдонин, следствие утратило важные улики по делу и дало возможность подозреваемым в хищении вывести активы.

Прояснил тогда детали будущих разбирательств юрист Александр Бурчук, представляющий интересы бывшего спортсмена.

«По нашим обращениям и жалобам было установлено имущество обвиняемых на сумму почти 2 млрд рублей и местонахождение председателя правления банка. В результате его арестовали, но только на меньшую часть имущества наложен арест. Две квартиры и здание банка стоимостью почти миллиард рублей не были арестованы — следователь неправильно оформил документ», — цитировал юриста Sport24.

В итоге дело направили в суд по «самому незначительному эпизоду» — председателю правления выдвинули обвинение в хищении денег под видом фиктивной выдачи кредитов на сумму 180 млн рублей. В Мосгорсуде Бурчук взыскал компенсацию за нарушение разумного срока судопроизводства, и ее уже выплатили. Сейчас же сторона Алдонина обратилась с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба по иску.

«Раз следствие не захотело взыскать ее с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД. Сумма в 47,3 млн соответствует действительности. Это за вычетом 700 тысяч, которые мы взыскали с агентства по страхованию вкладов, так как денежные средства были похищены работниками банка, а подписи вкладчика были подделаны. Все было сделано так, будто они сами получили деньги, но экспертиза показала, что подписи не соответствовали подписям моих доверителей», — обозначал позицию представитель футболиста.

Юрист также уточнил, что иск изначально был подан только от лица Алдонина, затем уже был подан коллективный иск, чтобы рассмотреть его в одном производстве.

Сейчас же, учитывая новые повороты в резонансном деле, становится очевидным, что разбирательство затянется и будет не только обрастать новыми подробностями, но и задействовать новых истцов и ответчиков.