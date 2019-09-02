Сезон новый — лидеры те же: «Ливерпуль» и «Сити» покоряют АПЛ

Камбэк на «Эмирейтс» и проблемы Почеттино

«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2



В центральном матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили настоящий спектакль в Лондоне.

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Счет в дерби на 10-й минуте открыл один из лидеров «шпор» Кристиан Эриксен, после чего Харри Кейн реализовал пенальти и, казалось бы, снял все вопросы о победителе.

Но не тут-то было: «канониры» на глазах родных болельщиков проявили характер и ушли от поражения, дважды взломав расслабившуюся оборону «Тоттенхэма». Отличились форварды Александр Лаказетт и Пьер-Эмерик Обамейанг.

Что интересно, команда Унаи Эмери и вовсе могла вырвать победу, однако на 80-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол Сократиса Папастатопулоса из-за залезшего в офсайд Зеада Колашинаца — 2:2.

«Арсенал» остался на пятом место в турнирной таблице, тогда как «Тоттенхэм» опустился на девятую строчку. Пауза на игры сборных обязана благоприятно сказаться на игре подопечных Маурисио Почеттино, ведь «шпоры» не показывают и половины того мастерства, благодаря которому они блистали в том сезоне на европейской арене.

«Мерсисайдцы» идут без потерь

«Бернли» — «Ливерпуль» — 0:3



Как и ожидалось, даже в домашних стенах «Бернли» ничего не смог противопоставить набравшему всесокрушающий ход действующему победителю Лиги чемпионов: в первых трех турах «красные» обыграли лондонский «Арсенал» (3:1), «Саутгемптон» (2:1), «Норвич Сити» (4:1) и останавливаться на достигнутом не собирались.

Признанный в середине недели лучшим футболистом Европы Вирджил ван Дейк и компания камня на камне не оставили от оппонентов.

Сначала нападающий хозяев Крис Вуд решил упростить задачу подопечным Юргена Клоппа и отправил мяч в собственные ворота. Под занавес первого тайма Садио Мане удвоил преимущество гостей. А уже на 80-й минуте Фирмино установил на табло итоговый счет встречи – 3:0.

Как итог, победная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла четырех матчей — это безоговорочное первое место в турнирной таблице. Но в спину не перестает дышать «Манчестер Сити».

«Горожане» мечтают о чемпионском хет-трике

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0

Ничем не хуже выглядит на старте и чемпион Англии последних двух лет.

На сей раз под каток команды Гвардиолы попал «Брайтон» — 4:0. Голы на счету Кевина Де Брейне, Бернарду Силвы и не перестающего забивать Серхио Агуэро, соформившего дубль и единолично возглавившего гонку бомбардиров.

В активе аргентинца теперь шесть забитых мячей, чему не может нарадоваться наставник голеадора.

«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет. Затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая будет забивать голы — таков его талант. Агуэро невероятно талантлив, и я люблю все, что он делает. С годами его голевое чутье лишь усилилось: сейчас он хочет забивать голы не меньше, чем раньше», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Тучи над головами Сульшера и Лэмпарда

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 1

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:2

«Манчестер Юнайтед» после сенсационного поражения от «Кристалл Пэлас» во что бы то ни стало нужно было побеждать «Саунтгемптон». Но на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри» легко не бывает никому – в субботу в этом еще раз убедились и «манкунианцы».

Несмотря на достаточно уверенный старт и быстрый гол (на 10-й минуте счет открыл открыл молодой Даниэль Джеймс), «МЮ» не сумел продержаться до финального свистка. На 58-й минуте Янник Вестергор распечатал ворота Де Хеа.

Подопечным Сульшера не помог даже тот факт, что с 73-й минуты хозяева играли вдесятером: вторую желтую карточку перед собой увидел защитник Кевин Дансо.

Не сумели удержать идущую в руки победу и подопечные Фрэнка Лэмпарда. «Челси» в родных стенах буквально опозорился в поединке с «Шеффилд Юнайтед». А как иначе можно назвать результат, когда команда ведет со счетом 2:0 благодаря дублю Тэмми Абрахам, а затем пропускает дважды…

Причем ничью гостям принес защитник лондонцев Курт Зума, оформивший на 89-й минуте автогол.

Что касается турнирной таблицы, то «Манчестер Юнайтед» с пятью очками расположился на восьмом месте, тогда как «аристократы» обосновались на непривычной для себя 11-й строчке.

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Результаты остальных встреч 4-го тура:

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 3:2

«Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити» — 2:0

«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» – 1:1

«Лестер Сити» — «Борнмут» — 3:1

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 1:0