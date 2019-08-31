Легенда бодибилдинга: как погиб друг Шварценеггера

Трагедией обернулось купание в море для двукратного обладателя звания «Мистер Олимпия», итальянца Франко Коломбо.

78-летний мужчина, как информирует Generation Iron, утонул неподалеку от итальянского городка Сан-Теодоро в результате несчастного случая .

Стоит отметить, что Коломбо состоял в близких отношениях с бодибилдером и актером Арнольдом Шварценеггером. С ним Франко дружил на протяжении 54 лет: только перебравшись в Америку в 1969 году они бок о бок работали каменщиками, а затем подались в сферу бодибилдинга.

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В 1976 и 1981 годах уроженец Италии завоевывал звание «Мистер Олимпия». Позже, не без помощи Шварценеггера, спортсмен пришел в киноиндустрию. Там Коломбо получал эпизодические роли в таких фильмах, как «Бегущий человек», «Конан-варвар» и «Терминатор».

Сам Шварценнеггер уже успел поделиться своим горем с поклонниками.

«Сегодня я опустошен. Но я также очень-очень благодарен за те 54 года дружбы и радости, которую мы вместе делили… Моя жизнь была намного веселее, ярче и полнее благодаря тебе. Я всегда буду по тебе скучать, но я знаю, что часть тебя останется жить во мне»,

— написал актер в инстаграме.

В контексте несчастного случая с бодибилдером нельзя не вспомнить другие похожие инциденты, произошедшие этим летом в России.

30 августа стало известно, что чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее. По информации официального сайта министерства спорта Красноярского края, трагедия с 64-летним экс-спортсменом произошла во время тренировки.

Николай Петшак, родившийся 7 мая 1955 года, занимался холодовым плаванием более 40 лет. Главное достижение атлет установил в 1994 году — тогда россиянин побил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году он выиграл золото чемпионата мира по плаванию в холодной воде.

В последнее время Петшак принимал активное участие в пропаганде спорта в Красноярском крае: стал членом эстафеты олимпийского огня в 2013 году, а также незадолго до смерти выступил в рамках эстафетного заплыва в честь Дня государственного флага Российской Федерации.

Помимо этого, Николай прославился тем, что вместе с Натальей Усачевой в 2013 году попал в «Книгу рекордов Гиннесса»: пловцы преодолели вплавь 134 км по Тихому и Северному Ледовитому океанам.

Проплыв от Чукотки до Арктики, красноярцы установили мировой рекорд по дальнему заплыву в ледяной воде. Русские «моржи» плыли пять суток, сменяя друг друга на непродолжительных десятиминутных дистанциях.

Не менее громкой трагедией стал инцидент, произошедший 4 августа. Тогда в Севастополе утонули 27-летняя уроженка Мурманска Элина Гисмеева, вице-чемпионка мира по кикбоксингу, и 31-летняя чемпионка мира Фатима Жагупова. Обе кикбоксерши были мастерами спорта международного класса и первыми номерами национальной команды России.

Как сообщало ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град и дул шквальный ветер со скоростью 20-25 м/с. Одна из девушек не испугалась природных капризов и прыгнула с пирса, который не был предназначен для купания. Вторая же, несмотря на шторм, бросилась ее спасать.

События разворачивались прямо на глазах у спортсменов-мужчин, в той же компании приехавших на сборы в Крым. Они пытались вытащить девушек, но ни Жагупова, ни Гисмеева не сумели зацепиться за веревку — в итоге девушек накрыло волной.

«Фатима попыталась вытащить подругу, которая начала тонуть, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться… Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели только одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — приводил телеканал «360» слова Анны Поскребышевой, проживавшей с Жагуповой в одной комнате отеля.

Для проведения поисковых работ привлекались семь единиц техники, из них два плавсредства, и 16 человек личного состава.

У обеих атлеток на руках были билеты на самолет домой — спортсменки лишь решили «напоследок искупаться».