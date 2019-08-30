«История не закончилась»: Хабиб о реванше с Конором

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии главного поединка 2019 года вновь вспомнил о старом сопернике.

Орел выразил уверенность, что его противостояние с бывшим чемпионом организации Конором Макгрегором не закончилось после супербоя в октябре 2018-го.

В тот эпохальный вечер в Лас-Вегасе Нурмагомедов сначала защитил титул, победив Печально известного в четвертом раунде болевым приемом, а уже затем выпрыгнул из октагона, начав одну из самых резонансных массовых драк в истории спорта.

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«В октябре эта история не закончилась… Ведь недостаточно просто побить кого-то. Я говорил не только о Коноре, мы должны побить всю его команду. Я именно об этом думал перед боем и говорил это своим ребятам. Я сказал, что мы выходим на войну, а не на бой.

Это никогда не закончится. Никогда! Если мы где-то встретимся с Макгрегором, то подеремся, сто процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму. Я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, мы — в полицию», — приводит слова россиянина ESPN.

Также Хабиб прояснил ситуацию с возможным реваншем, которого так жаждят поклонники ММА по всему миру. Нурмагомедов заявил, что сейчас его абсолютно не интересует проведение нового поединка с Макгрегором.

«Он должен вернуться в UFC, одержать 9-10 побед, вот тогда мы встретимся вновь. Возможно, кто-то считает, что я думаю об этом бое... Кто-то думает, что я соглашусь на бой за крупную сумму... Нет! Пусть вернется и покажет себя.

Дане Уайту нет смысла звонить мне и говорить об этом бое. Зачем? Мы иногда общаемся с ним, он хороший парень. Но зачем говорить о безумных боях? Я хочу проводить бои с настоящими соперниками — Дастином Порье, Тони Фергюсоном, возможно, одним из величайших бойцов в истории, Жоржем Сен-Пьером. Мне неинтересен бой с человеком, который никогда не побеждает», — уверяет Хабиб.

А что же Конор? Макгрегора и поблизости нет с октагоном. Зато ирландец продолжает мелькать на полосах мировых СМИ, каждый раз вызывая все больший общественный резонанс.

В Майами он разбил телефон фанату, пытавшегося его сфотографировать, затем вступал в потасовку с болельщиком. А буквально на днях стало известно о том, что по весне в одном из пабов Дублина Макгрегор, угощавший своим виски всех сидевших за барной стойкой, ударил старика.

Впоследствии Печально известный раскаялся, искренне пожалев о своем проступке.

«Неважно, что именно там случилось. Я был неправ. Этот человек хотел повеселиться в пабе без разборок. Это произошло пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это все не имеет значения. Я ошибся.

Теперь я в долгу перед своей матерью, семьей, тренерами. Я не такой по своей сути. Причина, по которой я вообще пришел в ММА, — это защищать людей от подобных ситуаций», — делился мнением об инциденте Конор, отметив, что ему необходимо быть спокойным и служить для других хорошим примером.

Но как тут быть спокойным, когда на небосклоне ММА продолжает блистать Хабиб Нурмагомедов! Естественно, в отличие от Орла, Макгрегор грезит о реванше, намекая на неправильную подготовку к первой, проигранной главе противостояния.

«Да, я хочу устроить матч-реванш с Хабибом и вернуть пояс. Тогда у меня был неправильный тренировочный лагерь. Я многому научился. Хабиб ничего не говорил мне, пока не оказался в доминирующей позиции. Единственная причина, по которой он оказался в таком положении, заключалась в том, что я отнесся с неуважением к нему, так как он постоянно бегал по клетке. Я отключился на секунду и пропустил жесткий удар. Это был прекрасный удар, которому нельзя было не удивиться», — не скрывает ирландец.

И Макгрегор понимает, что для возвращения пояса ему потребуется провести один-два боя — он даже порассуждал о потенциальных соперниках.

«Кто угодно. Если Дастин выиграет у Хабиба, то с ним. Или Нейт Диас. Хорхе Масвидаль — тоже отличный вариант. Он выглядит очень хорошо. Я смотрел последний бой Эла Яквинты. Тони Фергюсон, Джастин Гэйтжи, реванш с Холлоуэем, реванш с Альдо… Так много боев для меня!

Поэтому не имеет значения, с кем драться», — заявил Макгрегор.

В октагон ирландец хочет вернуться в конце года. Поверим на слово: ведь в случае успеха и защиты титула Орлом 7 сентября реванш Нурмагомедов – Макгрегор станет значительно ближе.