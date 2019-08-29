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Танцы на льду: дочь Тутберидзе соревнуется в США. LIVE

Гран-при юниоров. Лейк-Плэсид. Танцы на льду. Ритм-танец. ОНЛАЙН

В американском Лейк-Плэсиде проходит 2-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у танцоров на льду — ритм-танца, где Россию представляет пара дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Трансляция
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18:19

Израильский дуэт выходит на лед. Смотрим!

18:18

44,74 балла получают от судей американцы. Остается надеется на лучше в произвольном танце, если они туда попадут.

18:16

Из того же разряда, что и итальянца. Все неплохо, но с технической точки зрения слишком уж неубедительно. Да еще и медленно катастрофически.

18:12

Американский на льду выходят на льду. Все в бирюзовом.

18:12

46,12 балла — чего и следовало ожидать. Плохо.

18:10

Твиззлы у ребят очень неплохо получились, дорожка шагов на плюсы, но темп, конечно... слишком медленно. Да и в целом достаточно хаотичный танец — по технике совсем слабо. Плюс партнерша упала на вращениях.

18:06

Итальянский дуэт появляется на льду. Начинаем!

18:01

Вспомним об этапе Гран-при в Куршавеле. Это было нечто. Борьба между российскими и французскими фигуристам продолжалась в прямом смысле до последнего проката. В итоге французы Лоик Демужо / Тео ле Мерсье выиграли ритм-танец, но в произвольном оказались слабее.

17:55

Первая разминка выходит на лед: Сара Кампанини / Франческо Рива (Италия), Саша Фир / Джордж Ведделл (США), Мария Новосицкая / Михаил Новосицкий (Израиль), Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

17:45

Сегодня же, к слову, предыдущие участники соревнований от России участвовать не будут. Россию представит дуэт Дэвис / Смолкин.

17:40

Напомним, что в 1-м этапе Гран-при золото завоевал российский дуэт Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный, а Екатерина Каташинская / Александр Васькович стали третьими. Диана Дэвис и Глеб Смолкин участие в прокатах не принимали.

17:35

Сами прокаты начнутся в 18.00 мск.

17:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции ритм-танца в рамках 2-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсиде.