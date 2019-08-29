Танцы на льду: дочь Тутберидзе соревнуется в США. LIVE

Израильский дуэт выходит на лед. Смотрим!
44,74 балла получают от судей американцы. Остается надеется на лучше в произвольном танце, если они туда попадут.
Из того же разряда, что и итальянца. Все неплохо, но с технической точки зрения слишком уж неубедительно. Да еще и медленно катастрофически.
Американский на льду выходят на льду. Все в бирюзовом.
46,12 балла — чего и следовало ожидать. Плохо.
Твиззлы у ребят очень неплохо получились, дорожка шагов на плюсы, но темп, конечно... слишком медленно. Да и в целом достаточно хаотичный танец — по технике совсем слабо. Плюс партнерша упала на вращениях.
Итальянский дуэт появляется на льду. Начинаем!
Вспомним об этапе Гран-при в Куршавеле. Это было нечто. Борьба между российскими и французскими фигуристам продолжалась в прямом смысле до последнего проката. В итоге французы Лоик Демужо / Тео ле Мерсье выиграли ритм-танец, но в произвольном оказались слабее.
Первая разминка выходит на лед: Сара Кампанини / Франческо Рива (Италия), Саша Фир / Джордж Ведделл (США), Мария Новосицкая / Михаил Новосицкий (Израиль), Диана Дэвис / Глеб Смолкин.
Сегодня же, к слову, предыдущие участники соревнований от России участвовать не будут. Россию представит дуэт Дэвис / Смолкин.
Напомним, что в 1-м этапе Гран-при золото завоевал российский дуэт Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный, а Екатерина Каташинская / Александр Васькович стали третьими. Диана Дэвис и Глеб Смолкин участие в прокатах не принимали.
Сами прокаты начнутся в 18.00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции ритм-танца в рамках 2-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсиде.