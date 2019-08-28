Дело об изнасиловании: что ждет бывших полицейских из Анапы

Суд избрал меру пресечения для двух бывших полицейских из Анапы, которые обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней волейболистки. Экс-сотрудники правоохранительных органов проведут в заключении два месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

«Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут за решеткой»,

— сказано в сообщении.

Реклама

Изначально появилась информация о трех подозреваемых: это 26-летний старший сержант Рустам Наниз, 28-летний сержант Алий Казанчи и 28-летний сержант Леонид Паланчук. Однако теперь речь идет только о двух бывших полицейских — о троих не было сказано ни следствием, ни прокуратурой, ни адвокатом. Кто именно отправлен под стражу, пока не известно.

В Следственном комитете России по Краснодарскому краю тоже отметили, что заявление было написано на двоих людей, однако развернуто комментировать произошедшее не стали.

«Заявление от потерпевшей было написано на двух мужчин. Проводится проверка. Если появятся новости, мы прокомментируем у себя на сайте, звонить сюда не стоит», — приводит «МК» слова источника в СК.

Сами бывшие полицейские свою вину признавать отказались. А адвокат задержанного Паланчука Юрий Гапеев отметил, что в показаниях девушки очень много несостыковок и недостоверных фактов. По его словам, представители правопорядка подошли к паре с целью выяснить, чем они занимаются, однако молодые люди в этот момент разбежались.

По информации все того же «МК», задержанных полицейских в районе Витязево, где и произошло преступление, никто не знает. В том месте находится только один опорный пункт полиции, где работает один участковый.

«В обязанности участкового не входит патрулирование территории. Эти дела возлагают на приезжих полицейских. Часто сюда отправляют молодых курсантов.

Что касается подозреваемых, как я понял, все трое парней, которые оказались замешаны в истории — приезжие из других городов»,

— рассказал администратор паблика «Витязево» во «Вконтакте» Иван Окунев, также отметивший, что до инцидента подозреваемые между собой знакомы не были.

Модератор добавляет, что обычно по ночам на пляже можно заметить много влюбленных пар, которых никто не гоняет. Полицейские патрулируют только людные места — рядом с ресторанами или набережные.

«Зачем они пошли на пляж? Честно говоря, там еще надо умудриться разглядеть людей. На пляже нет фонарей, густая темень, странно, как полицейские заметили молодых людей», — поделился мыслями он.

Что же касается родственников бывших полицейских, то они уже подверглись травле в социальных сетях. По словам знакомого одного из подозреваемых, сообщения с угрозами поступают братьям, сестрам и родителям экс-сотрудников органов правопорядка.

Несмотря на произошедшее, сама волейболистка 28 августа выехала из Анапы на матч в Сочи. По словам спортсменки, которая играет вместе с потерпевшей, от игры девушку даже не думали отстранять. В команде все делают вид, будто ничего не произошло.

Напомним, что скандал с полицейскими в Анапе разгорелся 27 августа. 17-летняя спортсменка приехала в город, чтобы принять участие в финале чемпионата России по пляжному волейболу. Как информировало следствие, поздним вечером девушка находилась на пляже с молодым человеком. Спортсменка занималась с ним сексом в тот момент, когда их застали полицейские.

По словам самой потерпевшей, сотрудники органов правопорядка принудили ее к интимной связи. Это было сделано в обмен на несоставление административного протокола о нарушении правопорядка.

В заявлении спортсменки было указано, что в сексуальную связь с ней вступили только двое полицейских, третий остался свидетелем изнасилования. Было возбуждено уголовное дело о «понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера». В отделении полиции, где работали фигуранты, прошел ряд увольнений. В том числе своих мест лишились руководители подозреваемых.