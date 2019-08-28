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Отделался штрафом: чемпиона Игр наказали за избиение проститутки

Олимпийский чемпион Ян Ульрих был оштрафован за нападение на проститутку

Олимпийский чемпион по велоспорту Ян Ульрих был оштрафован за нападение на проститутку. Однако это далеко не единственное нарушение закона в жизни прославленного атлета — в алкогольном опьянении он спровоцировал аварию, а также напал на дом актера Тиля Швайгера.

Олимпийский чемпион по велоспорту, немецкий спортсмен Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку. По информации Reuters, атлет пытался принудить жертву к сексуальному контакту, а также требовал у нее деньги.

Примечательно то, что в ходе следствия с Ульриха было снято другое обвинение — в покушении на убийство. Таким образом, за свой поступок спортсмен должен выплатить €7,2 тыс.

Сообщается, что инцидент случился в августе прошлого года в одном из элитных отелей Франкфурта. Велогонщик оскорбил 31-летнюю проститутку из Нигерии Бренди, а также потребовал ее вернуть €600, которые он заплатил за ее услуги. После отказа вернуть средства, атлет толкнул женщину и нанес несколько ударов, повредивших ей плечо и шейный отдел позвоночника.

В момент нападения Ульрих находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позже Бренди рассказала, что в момент их встречи велогонщик был гиперактивен. Он бегал по номеру, иногда бился головой о стену, а также пробовал стоять на руках и постоянно прыгал. Свое поведение он объяснил тогда тем, что ему почему-то нельзя останавливаться.

«Сначала он был дружелюбен, но когда я ответила на звонок сына, то он вырвал у меня из рук телефон и начал ругаться. Он удерживал меня, так что я не могла выйти из комнаты. В какой-то момент я поняла, что если не вызову полицию, то мне не жить... Он был полон ненависти. Схватил меня за шею и прижал к стене. Он держал меня так сильно, что я не могла дышать. Еще он так вывернул мне руку, что я теперь не знаю, станет ли она когда-нибудь такой, как прежде. Мне его очень жаль», — сочувствовала атлету потерпевшая.

Стоит отметить, что после нападения велогонщика задержали, но в скором времени отпустили под залог. После этого у него случилась сильная паническая атака, из-за которой врачи были вынуждены госпитализировать его в психиатрическую лечебницу.

К слову, за несколько дней до нападения на Бренди Ян в интервью одному из немецких изданий признался, что очень тяжело переживает разрыв с семьей и готов пройти лечебную терапию.

Примечательно, что этот случай нарушения уголовного кодекса в жизни немецкого велогонщика не первый. Незадолго до инцидента с проституткой Ульрих вторгся в дом актера Тиля Швайгера.

Это произошло на Мальорке, где дома звездных немцев расположены рядом. В субботу на своем участке Швайгер устроил шумную вечеринку, что, по-видимому, и не понравилось его соседу.

Велогонщик взял с собой черенок от метлы, пробрался через разделяющий участки забор и начал пугать гостей актера своим оружием. Приехавшие на вызов полицейские были вынуждены забрать Яна в участок. Однако в скором времени Ульриха отпустили. Также пресса писала, что обладатель золота Игр хотел напасть именно на дом Тиля, однако эту информацию в полиции подтверждать не стали.

Ульрих, который родился в 2 декабря 1973 года, становился победителем престижных велогоночных турниров «Тур де Франс» и «Вуэльты». В его активе также победа на Олимпиаде – 2000 в Синднее, где он завоевал награду в групповой гонке. Помимо этого, Ян трижды выигрывал чемпионаты мира – в Осло (1993), в Венето (1999) и в Плуэ (2000).

Спортивную карьеру велогонщик завершил в феврале 2007 года, после чего у него начались проблемы с психикой. В 2010 ему был поставлен диагноз «эмоциональное выгорание». Однако затем стало известно, что Ульрих использовал кровяной допинг. Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2012 года дисквалифицировал Ульриха и аннулировал его результаты, начиная с 1 мая 2005 года. Таким образом, он лишился бронзовой медали, которую завоевал на «Тур де Франс» в 2005 году.

В 2014 Ульрих стал виновником крупной автомобильной аварии, когда управлял машиной в нетрезвом состоянии.Уровень алкоголя в крови гонщика составлял 1,4 промилле, однако сам он утверждал, что был трезв и двигался со скоростью 20 км/ч.

В результате столкновения трех машин два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В итоге Ульрих получил 18 месяцев тюрьмы условно и лишился права принимать участия в каких-либо спортивных состязаниях.