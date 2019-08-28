Отделался штрафом: чемпиона Игр наказали за избиение проститутки

Олимпийский чемпион по велоспорту, немецкий спортсмен Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку. По информации Reuters, атлет пытался принудить жертву к сексуальному контакту, а также требовал у нее деньги.

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Примечательно то, что в ходе следствия с Ульриха было снято другое обвинение — в покушении на убийство. Таким образом, за свой поступок спортсмен должен выплатить €7,2 тыс.

Сообщается, что инцидент случился в августе прошлого года в одном из элитных отелей Франкфурта. Велогонщик оскорбил 31-летнюю проститутку из Нигерии Бренди, а также потребовал ее вернуть €600, которые он заплатил за ее услуги. После отказа вернуть средства, атлет толкнул женщину и нанес несколько ударов, повредивших ей плечо и шейный отдел позвоночника.

В момент нападения Ульрих находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позже Бренди рассказала, что в момент их встречи велогонщик был гиперактивен. Он бегал по номеру, иногда бился головой о стену, а также пробовал стоять на руках и постоянно прыгал. Свое поведение он объяснил тогда тем, что ему почему-то нельзя останавливаться.

«Сначала он был дружелюбен, но когда я ответила на звонок сына, то он вырвал у меня из рук телефон и начал ругаться. Он удерживал меня, так что я не могла выйти из комнаты. В какой-то момент я поняла, что если не вызову полицию, то мне не жить... Он был полон ненависти. Схватил меня за шею и прижал к стене. Он держал меня так сильно, что я не могла дышать. Еще он так вывернул мне руку, что я теперь не знаю, станет ли она когда-нибудь такой, как прежде. Мне его очень жаль», — сочувствовала атлету потерпевшая.

Стоит отметить, что после нападения велогонщика задержали, но в скором времени отпустили под залог. После этого у него случилась сильная паническая атака, из-за которой врачи были вынуждены госпитализировать его в психиатрическую лечебницу.

К слову, за несколько дней до нападения на Бренди Ян в интервью одному из немецких изданий признался, что очень тяжело переживает разрыв с семьей и готов пройти лечебную терапию.

Примечательно, что этот случай нарушения уголовного кодекса в жизни немецкого велогонщика не первый. Незадолго до инцидента с проституткой Ульрих вторгся в дом актера Тиля Швайгера.

Это произошло на Мальорке, где дома звездных немцев расположены рядом. В субботу на своем участке Швайгер устроил шумную вечеринку, что, по-видимому, и не понравилось его соседу.

Велогонщик взял с собой черенок от метлы, пробрался через разделяющий участки забор и начал пугать гостей актера своим оружием. Приехавшие на вызов полицейские были вынуждены забрать Яна в участок. Однако в скором времени Ульриха отпустили. Также пресса писала, что обладатель золота Игр хотел напасть именно на дом Тиля, однако эту информацию в полиции подтверждать не стали.

Ульрих, который родился в 2 декабря 1973 года, становился победителем престижных велогоночных турниров «Тур де Франс» и «Вуэльты». В его активе также победа на Олимпиаде – 2000 в Синднее, где он завоевал награду в групповой гонке. Помимо этого, Ян трижды выигрывал чемпионаты мира – в Осло (1993), в Венето (1999) и в Плуэ (2000).

Спортивную карьеру велогонщик завершил в феврале 2007 года, после чего у него начались проблемы с психикой. В 2010 ему был поставлен диагноз «эмоциональное выгорание». Однако затем стало известно, что Ульрих использовал кровяной допинг. Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2012 года дисквалифицировал Ульриха и аннулировал его результаты, начиная с 1 мая 2005 года. Таким образом, он лишился бронзовой медали, которую завоевал на «Тур де Франс» в 2005 году.

В 2014 Ульрих стал виновником крупной автомобильной аварии, когда управлял машиной в нетрезвом состоянии.Уровень алкоголя в крови гонщика составлял 1,4 промилле, однако сам он утверждал, что был трезв и двигался со скоростью 20 км/ч.

В результате столкновения трех машин два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В итоге Ульрих получил 18 месяцев тюрьмы условно и лишился права принимать участия в каких-либо спортивных состязаниях.