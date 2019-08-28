«Она была пьяна»: 17-летнюю волейболистку не насиловали?

27 августа прогремел скандал с изнасилованной несовершеннолетней девушкой, которая приехала в Анапу для участия в финале чемпионата России по пляжному волейболу. По версии следствия, спортсменка накануне поздним вечером находилась на пляже вместе со своим молодым человеком, когда в момент их интимной связи вмешались сотрудники полиции. Все трое на данный момент подозреваются в изнасиловании девушки. В частности, сама волейболистка подала заявление, обвинив полицейских в том, что те принудили ее к сексу с ними в обмен на несоставление административного протокола о нарушении правопорядка.

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При этом пострадавшая уточнила, что насилие применили к ней только двое сотрудников полиции, тогда как третий стоял в стороне и снимал происходящее на камеру. Впоследствии Следственным отделом по городу Анапе было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, подозреваемых в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.2 ст.133 УК РФ), а в отделении полиции, где работали фигуранты дела, прошел ряд увольнений, в том числе и непосредственных руководителей подозреваемых.

Известно, что дело возбуждено против 26-летнего старшего сержанта Рустама Наниза, 28-летнего сержанта Алия Казанчи и 28-летнего сержанта Леонида Паланчука. Все трое свою вину отрицают. И в тот момент, пока сторона пострадавшей комментариями по данному инциденту не делится, свою версию произошедшего изложил адвокат Паланчука Юрий Гапеев.

По его мнению, несовершеннолетняя волейболистка дала недостоверные показания.

«Я удивляюсь, как быстро данные полицейских попали в сеть. Материалы проверки не обнародованы, а травля сотрудников идет полным ходом. Три сотрудника полиции несли службу в районе спортивно-оздоровительного клуба «Волейград». Полицейские в ту ночь осуществляли обход подконтрольной территории. На безлюдной территории пляжной зоны, в беседке, вдали от цивилизации, заметили, что имеет место происходить сексуальный контакт. Подошли к парочке. Один из сотрудников полиции включил камеру, чтобы зафиксировать момент. Вдруг имело место насилие над девушкой? Тогда съемка стала бы доказательством преступления», — цитирует Гапеева «Московский комсомолец».

Как утверждает адвокат, сотрудники правоохранительных органов подошли к молодым людям с целью выяснить, чем они занимаются, однако в этот момент пара разбежалась. Парня удалось поймать сразу же, а девушка в свою очередь отбежала на несколько десятков метров, а затем упала и выронила свой телефон. Представитель Паланчука подчеркнул, что его подзащитный хотел помочь.

«Спортсменка сразу стала объяснять, что она чемпионка молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, призер Олимпийских игр. Говорила, что имеет сексуальные отношения с парнем, с которым ее застукали, но при этом отказалась называть его имя. Пояснила, что она не хочет, чтобы об этом знали родители»,

— уточнил адвокат.

Защита подозреваемого также указала на тот факт, что сама пострадавшая о своем возрасте при разговоре с полицейскими не рассказала, тогда как сотрудники органов посчитали, что так уже является совершеннолетней. При этом сами полицейские указали на то, что волейболистка раскрыла личность парня, с которым находилась на пляже. Им якобы был ее знакомый из мужской сборной России по пляжному волейболу, однако сама девушка просила не придавать эту информацию огласке.

«Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест. Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили, а затем пошли дальше в поселок Витязево патрулировать территорию. После общения с полицией она с парнем отправились в ресторан. У нас есть видеозаписи из того заведения. Камеры зафиксировали, как в 4 часа утра девушка смеялась и танцевала», — заявил адвокат.

Интересно, что Гапеев также обратил внимание на показания девушки, которая, по его словам, на допросе указала на то, что изнасилования со стороны сотрудников полиции не было, а секс с ними был добровольным. При этом сами полицейские какую-либо интимную связь с несовершеннолетней волейболисткой категорически отрицают.

«Мы отрицаем факт, что имели место сексуальные отношения. Сейчас заявили ряд ходатайств, в том числе просим провести экспертизы, чтобы установить биологический возраст потерпевшей. Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт.

Интересный момент, когда Паланчук на следующий день столкнулся с девушкой, спросил ее: «Зачем ты написала заявление, мы же тебе ничего плохого не сделали?», она улыбнулась и пошла дальше. А ведь у моего подзащитного есть семья, двое малолетних детей»,

— отметил адвокат, также заявив, что девушка во время встречи с полицейскими находилась в состоянии алкогольного опьянения, но «не такого, чтобы в ее отношении можно было составить административный протокол».

Кроме того, он добавил, что после общения с сотрудниками правопорядка спортсменка на самом деле отправилась не к себе на базу, а в ресторан, где также продолжила употреблять спиртные напитки, что, по словам Гапеева, зафиксировано на записях камеры видеонаблюдения заведения.

«Утром потерпевшая прошла медосвидетельствование, которое показало, что ее состояние было, мягко говорят, не трезвым», — подчеркнул юрист.

Финал чемпионата России по пляжному волейболу, на котором выступила потерпевшая, прошел в Анапе с 21 по 25 августа. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Волейград». Участие в турнире приняли 24 женские команды и 32 мужские из разных возрастных групп.