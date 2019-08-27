Прощай, Лига чемпионов: «Краснодар» опозорился с «Олимпиакосом»

Первый матч с «Олимпиакосом» получился для «Краснодара» весьма провальным. В Греции российский клуб пропустил четыре безответных мяча и уже тогда, можно сказать, лишился возможности сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. В домашний отыгрыш команды не верилось.

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Первый мяч россияне пропустили на 30-й минуте, когда отличился Мигель Герреро. С такого счета команда еще могла отыграться, свой отличный момент не реализовал Магомед Шапи-Сулейманов, которого болельщики считают «палочкой-выручалочкой». Но затем случилось страшное – в последние десять минут «Олимпиакос» приговорил «Краснодар», забив три мяча. В концовке подопечные Сергея Матвеева (который числится по протоколу как главный тренер, ведь у Мурада Мусаева нет необходимой лицензии) откровенно «поплыли» и не смогли ничего сделать с натиском греков. Дубль оформил Лазар Ранджелович, еще один мяч забил Даниэл Каштелу.

Стоит сказать, что в этой битве еще в первом тайме «Краснодар» потерял важного игрока – новичок команды Реми Кабелла на 20-й минуте был вынужден покинуть поле. Он получил травму после стычки с капитаном соперников Омаром Элабделлауи и продолжить игру не смог. Через некоторое время после медицинского обследования стало ясно, что французский полузащитник выбыл как минимум на полгода из-за разрыва крестообразной связки.

Перед ответным поединком капитан краснодарской команды Урош Спайич, повязка к которому перешла от травмированного Александра Мартыновича, отметил, что «Краснодар» приложит все усилия для того, чтобы дать сопернику бой.

«Конечно, во вторник будет очень тяжело. «Олимпиакос» – очень хорошая команда, но нас будут гнать вперед 30 тысяч зрителей. В Греции мы допустили много ошибок. Непозволительно допускать такое количество ошибок в матчах такого уровня. В любом случае это опыт. У нас молодая команда. Сделаем все, чтобы пройти дальше», — заявил игрок.

Стартовый состав российской команды на ответную встречу выглядел таким образом: Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Спайич, Петров, Уткин, Ольссон, де Вильена, Вандерсон, Сулейманов, Берг.

Здесь отдельно стоит отметить, что в отличие от первой игры с первый минут на поле вышел Сулейманов. Да и голкипер Матвей Сафонов, который пропустил четыре мяча, остался на скамейке. Вместо него место в воротах занял Станислав Крицюк. Вопросы у многих любителей футбола в этом составе вызвал шведский форвард Маркус Берг, игрой которого многие остались недовольны не только после «Олимпиакоса», но даже после третьего квалификационного раунда с «Порту». А Владимир Быстров и вовсе сравнил игрока с сосной, отмечая его «деревянность» на поле.

Состав греческого клуба выглядел таким образом: Са, Цимикас, Мерия, Семеду, Эльабделлауи, Бухалакис, Гилерме, Вальбуэна, Поденсе, Масурас, Герреро.

Точнее, таким он был изначально, но на разминке Герреро, который открыл счет в первом матче, получил травму, и вместо него на поле появился марокканский нападающий Юссеф Эль-Араби.

Первый удар по воротам нанес Вандерсон спустя минуту после стартового свистка. А через полторы минуты Маркус Берг также прострелил, но мяч прошел рядом со штангой. А уже на седьмой минуте «Олимпиакос» заработал первый штрафной в матче после того, как Стоцкий сфолил на Поденсе. Вальбуэна нанес сильный удар, все тот же Поденсе ударил по воротам, но Крицюк спас свою команду.

А на десятой минуте «Краснодар» открыл счет. Вандресон, который ворвался в штрафную греков, сыграл в стеночку с Бергом и отдал пас на Уткина, который ударом в касание отправил мяч в ворота.

Но радоваться команда смогла меньше минуты – «Краснодар» позволил себе расслабиться буквально на несколько секунд, чем воспользовались их соперники. Эль-Араби, который изначально не должен был выходить в стартовом составе, сравнял счет уже на 11-й минуте.

После того, как команды обменялись голами, игра шла достаточно активно, футболисты шли в большое количество стыков, но даже после нарушений главный судья Дамир Скомина не останавливал игру. Только на 25-й минуте арбитр достал желтую карточку, чтобы показать ее Дмитрию Стоцкому за фол на Матье Вальбуэна.

На 29-й минуте случилось страшное для «Краснодара». Медицинская помощь потребовалась Шапи, который несколько минут лежал на газоне не в силах подняться.

После того, как игрок пообщался с медиками, даже показалось, что Магомед в состоянии продолжить игру, но тренерский штаб принял решение провести замену. На поле появился Юнес Намли. Очень плохая тенденция для российского клуба, как уж тут не вспомнить, что Кабелла выбыл тоже в первом тайме.

Оставшиеся 15 минут первого тайма и две добавленные не принесли ничего интересного, команды смотрелись равно и не создали никаких особо опасных моментов. Несколько раз «Краснодар» отправлялся в атаки, которые могли бы завершиться опасными моментами, но перекрывали футболистов российского клуба игроки «Олимпиакоса».

Начало второго тайма получился для «Краснодара» крайне неприятным. На 48-й минуте Эль-Араби оформил дубль.

После вбрасывания мяча из аута Поденсе переправил мяч на Вальбуэна, который отправил его во вратарскую. Юссефу оставалось только замкнуть передачу, что он с успехом и сделал.

На 70-й минуте Иван Игнатьев, который за три минуты до этого сменил Уткина, вызвался реализовать весьма опасный штрафной, назначенный после того, как Сиссе подыграл себе рукой при попытке блокировать пас у своей штрафной. Мощно пробил по воротам Иван, вратарь отразил перед собой, но на добивании никого из футболистов не оказалось. Не получалась игра у «Краснодара» во втором тайме, не смогла команда найти свою игру после ошеломляющего для россиян начала второй половины встречи.

На 81-й минуте Крицюк спас команду от еще одного опаснейшего удара, который мог с легкостью стать голом. Поденсе ворвался в штрафную с левого фланга атаки и пробил в дальний угол ворот. В конце встречи команды не создали больше ничего опасного, и счет на табло так и остался 2:1 в пользу греческого клуба.

Результат ответного матча стал не таким разгромным, как в первой игре, но даже порадовать красивой игрой «Краснодар» своих болельщиков не смог. Мало что получилось в этой встрече у российского клуба, хотя было такое многообещающее начало. Но греки быстро взяли дело в свои руки и полностью переиграли российскую команду по всем фронтам.

«Краснодар», проигравший «Олимпиакосу» со счетом 1:6 по сумме двух матчей, не смог пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. Однако путь российского клуба в еврокубках в этом сезоне не заканчивается, краснодарцы сыграют в Лиге Европы.

А ведь дебют российского клуба в Лиге чемпионов получился очень ярким. В третьем раунде квалификации «Краснодар» сражался с «Порту» и потерпел поражение в первом матче дома с минимальным счетом. После этого команду почти что приговорили, слабо верилось, что на родине португальцы оступятся. Но произошло именно это, в первом тайме ответной игры российская команда забила сразу три безответных мяча. Затем, правда, случился второй тайм, где «Краснодар» пропустил два и чуть было не позволил забить третий, но клуб все-таки вышел в следующий раунд. Общий счет был 3:3, но правило выездного гола сыграло на руку краснодарцам.