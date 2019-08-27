«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку

Скандальный инцидент произошел в Анапе в ночь с 26 на 27 августа, когда несовершеннолетняя девушка стала жертвой насилия. Пострадавшей оказалась 17-летняя российская волейболистка из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград», выступавшая за команду Московской области. В Анапу спортсменка приехала для участия в финале российского первенства по пляжному волейболу.

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Отмечается, что вечером 26 августа девушка находилась на пляже вместе со своим молодым человеком, однако к паре подошли несколько полицейских. В частности, как утверждают местные СМИ, молодые люди якобы вели себя непристойно, в результате чего правоохранительные органы были намерены отвезти их в отделение. При этом парня полицейские отпустили, а девушку забрали в участок, где стали запугивать ее отделом по делам несовершеннолетних.

Как сообщает «Комсомольская правда», в ответ на угрозы со стороны полицейских несовершеннолетняя волейболистка, чье имя не разглашается, предложила им «сделать все, что они хотят», чтобы ее отпустили домой.

«Двое полицейских занялись с ней сексом, а третий стоял и смотрел. А когда все закончилось, они отвезли ее в спортивный комплекс «Волейград», в котором проходила сборы спортсменка»,

— приводит «КП» слова источника в правоохранительных органах региона.

Заявление в полицию о произошедшем инциденте подал тренер несовершеннолетней спортсменки, у которого появились подозрения о состоянии здоровья своей подопечной после того, как она вернулась в спортивный комплекс намного позднее установленного в ее расписании времени. Утверждается, что пострадавшая сама рассказала о случившемся своему наставнику, после чего тот обратился в правоохранительные органы.

Данный инцидент уже взято во внимание Следственным отделом по городу Анапе.

«В отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.2 ст.133 УК РФ)»,

— говорится на официальном сайте Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Согласно предварительной версии следствия, полицейские были намерены привлечь несовершеннолетнюю девушку к административной ответственности, однако, чтобы избежать этого, они понудили ее к сексу, на что та ответила согласием. По данному факту в рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов начали расследование. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Отмечается, что в результате произошедшего инцидента и возбуждения дела уже последовала череда увольнений в отделении местной полиции. Известно, что расследование контролирует лично начальник краснодарского Главка, а нескольких сотрудников полиции уже уволили из органов.

«В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе», — приводит РИА «Новости» сообщение ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Позднее стали известны личности полицейских, которые подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней спортсменки.

«На пляже в ту ночь дежурили 28-летний Алий К., который работал в органах внутренних дел с июня 2015 года, 26-летний Рустам Н., в органах внутренних дел он с ноября 2014 года. Оба они прикомандированы в распоряжение ОМВД по Анапе. Также известно, что с ними был 28-летний Леонид П., в органах внутренних дел он работает с июня 2015 года водителем», — сообщает «КП».

Финал чемпионата России по пляжному волейболу прошел в Анапе с 21 по 25 августа. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Волейград». Участие в турнире приняли 24 женские команды и 32 мужские из разных возрастных групп.

«Чемпионат России — главное событие года. Съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. Соревнования закончились вчера 25 августа. Вечером, как это обычно и бывает, все уже выдохнули и отмечали», — приводит слова одного из участников турнира «Комсомольская правда».

По его словам, пострадавшая девушка по окончании турнира сбежала с базы, чтобы встретиться со своим молодым человеком.

«Это все не ночью было, хотя в позднее время. Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить. Жалко ее, но и тренеру ее влетит по полной. Из-за поведения этой девушки ее наставнику уже несколько раз доставалось», — заявил источник, пожелавший остаться анонимным.