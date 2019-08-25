Два нокаута за три раунда: как победили Харитонов и Минаков

Замена — не проблема

Бой Виталия Минакова с 31-летним американцем Хави Айялой был со-главным событием вечера в Бриджпорте. Для россиянина этот поединок прошел в важнейший момент. 34-летний Минаков находился в шатком положении после своего первого фиаско в карьере в бою за звание претендента против старого француза Чейка Конго, которого к тому же сам побеждал пять лет назад.

Реклама

Бой на Bellator 225 был для Виталия возможностью вернуться в большую игру или же окончательно потерять все добытое раньше. Айяла, кстати, тоже не так давно дрался с Конго и тоже проиграл, но потом успел разбить Фрэнка Мира.

Правда, перед вечером в Бриджпорте американец неожиданно снялся за несколько часов до боя, причем причины этого поступка на данный момент не называются.

Организаторы мероприятия о замене думали недолго. Ровесник Минакова Тимоти Джонсон — тоже американец, тоже недавно проиграл Конго и к тому же присутствовал в карде турнира в одном из менее значимых боев. К тому же в его послужном списке есть выступления в UFC, так что в сложившихся обстоятельствах замена выглядела максимально адекватной.

А вот на практике никакого серьезного сопротивления Джонсон оказать Минакову не смог, явно продемонстрировав, что находится уже на закате своей карьеры. Уже в первом раунде россиянин пошел в атаку и в размене ударами на открытом пространстве провел простенькую, но эффективную комбинацию.

Виталий пробил лоу-кик, для защиты от которого американец сосредоточил на ноге соперника все внимание, а в этот момент последовал хлесткий удар с правой в открытую скулу.

Джонсона заболтало, он хаотично полуотступил, полузавалился на ограду клетки, и там Минаков его хладнокровно добил в несколько ударов, пока рефери не остановил поединок.

«Эта комбинация у меня всегда была. К сожалению, против Конго не смог ее использовать. Но понимал, что Джонсон попадется на нее. Для меня главное было подраться, без разницы с кем. Готовился на левшу Айялу, но так получилось, что и победил леворукого Джонсона», — хладнокровно поделился впечатлениями от своей победы россиянин.

Former Bellator champ Vitaly Minakov (22-1) regains form from his first pro loss, using a kick to clobber and crumple Tim Johnson in a heap! The four-time Sambo king has stopped 20, 14 in round one, and 13 by knockout. #Bellator225 pic.twitter.com/B5EzhbyLpL — Kyle Johnson (@VonPreux) 25 августа 2019 г.

Шаг к титулу

Но все-таки самым главным событием вечера даже до снятия Айялы было противостояние Сергея Харитонова с Мэттом Митрионом. Они уже выходили друг против друга в феврале в Анкасвилле, но тогда все закончилось нелепо и неприятно — американец случайно попал оппоненту в пах, из-за чего Харитонов не смог продолжить поединок, и тот был признан не состоявшимся.

Обид никаких у россиянина не было, но дело нужно было закончить. Возможно, лучшие годы 41-летнего Митриона уже и позади, но для ММА этот возраст все же не является критичным, а в послужном списке бойца имеются и UFC, и победа над Федором Емельяненко...

Все настраивались на сложный бой, который может продлиться до самого конца третьего раунда, а потом решение будут принимать арбитры, но все-таки поединки тяжеловесов чаще всего заканчиваются досрочно.

Во втором раунде в размене на ногах (а другого от этого противостояния и не ждали) Харитонов попал шикарно попал правым боковым, чем потряс соперника. Митрион остался на ногах, но российский боец сразу все понял и, хоть и не бросился, словно юнец, в безрассудную атаку, оперативно довел начатое до ума.

Сергей приблизился к сопернику и нашел еще одну брешь, выбросив сокрушительный апперкот и тут же добавив коленом в челюсть, после чего Митрион просто рухнул на канвас. Пара обозначающих добивающих ударов, и рефери прекратил сражение, зафиксировав красивую победу российского 38-летнего ветерана, ставшую для него уже шестой подряд.

«Не раздражало, что у Митриона столько раз вылетала капа. Я был настроен на полный бой – три раунда по пять минут, но тяжелый вес таков, что все может решить один удар. Думаю, с каждым поединком мой апперкот будет становиться все лучше. Я хочу бой за титул», — сказал сразу после боя Харитонов.

Что ж, теперь ему остается дождаться, когда американец Райан Бэйдер проведет защиту чемпионского титула Bellator в тяжелом весе против того самого Конго, и дальше можно претендовать на поединок с победителем.

Кажется, сейчас в тяжелом дивизионе организации только Сергей может остановить быстрого, резкого, техничного и очень агрессивного чемпиона. Не дедушке Конго это делать, правда же?